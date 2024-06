Westport Fuel Systems veröffentlicht ESG-Bericht 2023

VANCOUVER, BC, 26. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. („Westport" oder das „Unternehmen") (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT), ein führender Anbieter von fortschrittlichen alternativen Kraftstoffsystemen und -komponenten für die globale Transportindustrie, freut sich, seinen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht 2023 (der „ESG-Bericht 2023") zu veröffentlichen. Der ESG-Bericht 2023 beschreibt die Leistungen des Unternehmens in seinen wichtigsten Schwerpunktbereichen, zu denen die Reduzierung von Emissionen und Energieverbrauch, betriebliche Gesundheit und Sicherheit, Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration, verantwortungsvolle Beschaffung, Menschenrechte und ESG-Governance gehören.

„Wir haben uns verpflichtet, eine Zukunft zu gestalten, die von den drei Säulen der ESG – Umweltverantwortung, soziale Verantwortung und starke Unternehmensführung – getragen wird", so Dan Sceli, Geschäftsführer von Westport. „Wir haben die Herausforderung angenommen, einen nachhaltigen Betrieb zu erreichen, und uns dabei unbeirrt unseren Grundwerten Integrität, Respekt und Ausdauer verschrieben. Wir konzentrieren uns auf die Dekarbonisierung der Transportbranche, um unsere Luft zu reinigen und eine nachhaltigere Zukunft für alle zu schaffen."

Zu den Höhepunkten des ESG-Berichts 2023 gehören:

>90 % der gesamten Abfälle aus den Produktionsstätten werden recycelt,

20%ige Reduzierung der Scope-1-CO 2 -Emissionen,

-Emissionen, Rückgang der Scope-2-Emissionen um 7 %,

Offenlegung von Scope-3-THG-Emissionen

32 % unserer weltweiten Belegschaft sind Frauen, und

hat zwei angesehene nationale Auszeichnungen erhalten – die Auszeichnung „Friendly Workplace" für das Werk in Polen und den „Award for Excellence" für die Einrichtungen in Italien.

Westport, das einen großen Teil seiner Geschäftstätigkeit in Europa ausübt, arbeitet aktiv an der Umsetzung der Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD). Diese Initiative ist ein bedeutender Schritt nach vorn in der Verpflichtung des Unternehmens, die ESG-Ziele voranzutreiben. Westport nimmt die CSRD-Standards an, um die Transparenz, die Verantwortlichkeit und die Nachhaltigkeit in unserer Geschäftstätigkeit zu verbessern und das Engagement für verantwortungsvolle Geschäftspraktiken und eine langfristige Wertschöpfung für alle unsere Stakeholder zu stärken.

Informationen zu Westport Fuel Systems

Bei Westport Fuel Systems treiben wir Innovationen voran, um ein saubereres Morgen zu ermöglichen. Wir sind ein führender Anbieter von fortschrittlichen Kraftstoffversorgungskomponenten und -systemen für saubere, kohlenstoffarme Kraftstoffe wie Erdgas, erneuerbares Erdgas, Propan und Wasserstoff für die globale Transportbranche. Unsere Technologie bietet die für Transportanwendungen erforderliche Leistung und Kraftstoffeffizienz sowie Umweltvorteile, die dem Klimawandel und den Herausforderungen der städtischen Luftqualität entgegenwirken. Mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und Niederlassungen in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika betreuen wir unsere Kunden in mehr als 70 Ländern mit führenden globalen Transportmarken. Bei Westport Fuel Systems denken wir zukunftsorientiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.wfsinc.com.

