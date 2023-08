Westport obtient un accord de fourniture de production supplémentaire pour les systèmes de carburant GPL Euro 7 d'un OEM mondial

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 8 août 2023 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. (TSX: WPRT) (NASDAQ: WPRT), l'un des principaux fournisseurs de systèmes et de composants de carburants alternatifs pour l'industrie mondiale du transport, a annoncé aujourd'hui avoir été désigné comme fournisseur de systèmes au gaz de pétrole liquéfié (GPL) d'un fabricant d'équipement d'origine (OEM) mondial. Cet accord vient compléter l'accord de fourniture de production annoncé plus tôt, en ajoutant de nouvelles plateformes de véhicules Euro 7 dont la production est prévue par l'OEM. Cet accord devrait générer un chiffre d'affaires total de 63 millions d'euros entre 2025 et 2028. Cela porte à environ 255 millions d'euros le chiffre d'affaires généré par les accords de fourniture de systèmes de carburant GPL pour les programmes Euro 6 et 7 avec cet OEM.

« Nous sommes heureux de devenir le fournisseur exclusif de systèmes GPL de ce client OEM de premier plan et nous nous réjouissons de poursuivre notre engagement à fournir nos systèmes GPL pour ses plateformes de véhicules alimentés au GPL, a déclaré David M. Johnson, PDG de Westport Fuel Systems. En tant que leader dans la fourniture d'un portefeuille diversifié de systèmes de carburants alternatifs de haute qualité, nous favorisons des performances plus propres et gagnons des parts de marché, car les véhicules alimentés au GPL sont une voie très abordable pour répondre aux réglementations européennes en matière de réduction des émissions. »

Westport fournira ses solutions de systèmes GPL pour les véhicules Euro 6 de cet équipementier à partir du quatrième trimestre 2023. En tant que solution de carburant alternatif à coût compétitif pour atteindre les objectifs de durabilité, le GPL est une option particulièrement convaincante sur des marchés comme l'Europe où l'infrastructure de ravitaillement est bien établie.

Le GPL et le bio-GPL, également connus sous le nom de propane ou d'autogaz, sont des carburants alternatifs propres utilisés pour les véhicules légers, moyens et lourds. Les véhicules alimentés au GPL constituent une alternative compétitive et peu polluante aux véhicules fonctionnant à l'essence ou au diesel, et cette technologie répond à des exigences réglementaires strictes en matière de réduction des émissions. Ces véhicules sont autorisés à circuler dans les zones de circulation à émissions limitées en Europe.

À propos de Westport Fuel Systems

Chez Westport Fuel Systems, nous favorisons l'innovation pour un avenir plus propre. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de composants et de systèmes avancés de distribution de carburant pour les combustibles propres et à faible teneur en carbone, tels que le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable, le propane et l'hydrogène, destinés à l'industrie des transports mondiale. Notre technologie offre les performances et le rendement énergétique requis par l'industrie du transport, ainsi que les avantages environnementaux qui permettent de relever les défis du changement climatique et de la qualité de l'air en milieu urbain. Basés à Vancouver, au Canada, et présents en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, nous servons nos clients dans plus de 70 pays avec des marques mondiales de premier plan dans le domaine des transports. Chez Westport Fuel Systems, nous pensons à l'avenir. Pour plus d'informations, consultez le site www.wfsinc.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations concernant la croissance du marché mondial des systèmes de carburants alternatifs, les facteurs responsables de cette croissance, le chiffre d'affaires attendu, le calendrier du chiffre d'affaires et la date prévue pour le début de la production du système de carburant GPL référencé et de ses composants. Ces déclarations ne sont ni des promesses ni des garanties. Elles impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus et sont basées à la fois sur les opinions de la direction et sur des hypothèses qui peuvent faire en sorte que nos résultats, niveaux d'activité, performances ou réalisations réels soient matériellement différents des résultats futurs, des niveaux d'activité, des performances ou des réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent ceux liés à l'économie générale, à la solvabilité, aux politiques et réglementations gouvernementales, à la demande de systèmes de carburant GPL et de composants, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, ainsi qu'à d'autres facteurs de risque et hypothèses susceptibles d'affecter nos résultats réels, nos performances, nos réalisations ou notre situation financière, tels qu'ils sont décrits dans notre dernier formulaire d'information annuel et dans d'autres documents déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Vous êtes invité à ne pas vous fier indûment à aucune de ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ces déclarations pour refléter tout changement dans ses attentes ou dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations peuvent être basées, ou qui peuvent affecter la probabilité que les résultats réels diffèrent de ceux énoncés dans ces déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige. Le contenu de tout site web référencé dans ce communiqué de presse n'est pas incorporé par référence dans le présent document.

