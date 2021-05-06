Whatfix начинает сотрудничество с C-Clear Partners для содействия цифровой трансформации

Whatfix объявляет о начале сотрудничества с компанией C-Clear Partners для содействия организациям в реализации их программ перехода на цифровые технологии

Ведущая платформа внедрения цифровых технологий продолжает укреплять позиции в Европе за счет расширения своей деятельности по внедрению цифровых технологий на европейский рынок через Бенилюкс

САН-ХОСЕ (шт. Калифорния), 6 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Whatfix, являющаяся одним из лидеров в области внедрения цифровых технологий (далее "DAS"), сегодня объявила о начале стратегического партнерства с компанией C-Clear Partners в целях содействия организациям в регионе Бенилюкс в ускорении реализации их программ перехода на цифровые технологии за счет внедрения таких CRM-платформ, как Salesforce и Microsoft Dynamics. C-Clear Partners помогает компаниям разрабатывать, создавать и реализовывать свои стратегии по работе с клиентами. Компания специализируется на формировании деловых потребностей и целей своих заказчиков в сфере управления взаимоотношениями с клиентами и преобразовании их в доступные для понимания высокоэффективные процессы, создающие дополнительные ценности. Компания C-Clear Partners располагается в Бельгии. Это сотрудничество поможет клиентам компании C-Clear Partners в фармацевтическом, производственном и государственном секторах повысить эффективность работы своих сотрудников, сократить накладные расходы на их поддержку и обучение, а также обеспечить максимальную прибыль от своих капиталовложений в технологии.

В связи с тем что компании учатся адаптироваться к долговременным последствиям пандемии COVID-19, цифровая трансформация остается одним из главных приоритетов по мере того, как они продолжают приспосабливаться к условиям «новой реальности» в организации труда. Согласно прогнозам, только в этом году общемировые расходы, связанные с информационными технологиями, вырастут до 3,9 трлн долларов, превысив аналогичный показатель 2020 года на 6,2%. Те, кто вкладывает значительные средства во внедрение нового корпоративного программного обеспечения, ожидая немедленных результатов, часто сталкиваются с недостаточной цифровой трансформацией из-за низкого уровня адаптации пользователей, существенных затрат на обучение и аномального количества запросов на поддержку. Благодаря предлагаемым компанией Whatfix контекстно-зависимым интерактивным указаниям в режиме реального времени для решения прикладных задач компания C-Clear Partners теперь получает возможность помогать своим клиентам в достижении желаемых результатов с существенным снижением накладных расходов на поддержку и обучение, повышением торговой эффективности и сокращением времени запуска новых CRM-инструментов наподобие Salesforce.

«Освоение пользователями нового корпоративного программного обеспечения и оправдание затрат на внедрение новых технологий входят в число сложнейших аспектов для современных компаний, — заявил соучредитель и глава компании Whatfix Хадим Батти (Khadim Batti). — Мы с радостью расширяем предлагаемые нами возможности по внедрению цифровых технологий на европейский рынок за счет сотрудничества с компанией C-Clear Partners в регионе Бенилюкс, что позволит ей помочь своим клиентам оперативно внедрить их CRM-инструменты и извлечь максимальную пользу из своих капиталовложений в технологии. Наше сотрудничество с компанией C-Clear Partners также подчеркивает необходимость в таких решениях, как наши, в общемировом масштабе, особенно по мере формирования «новой реальности» в сфере организации труда».

«Создание условий для обеспечения высокой степени удовлетворенности пользователей является лучшим способом завоевания их доверия и лояльности. Теперь, когда мы стали партнерами с компанией Whatfix, предлагаемое нами комплексное решение обеспечивает нашим клиентам возможность еще быстрее воспользоваться преимуществами таких высокоэффективных платформ, как Salesforce и Microsoft Dynamics, с их сохранением на долгосрочную перспективу», — заявил партнер компании C-Clear Partners Касим эль-Бастани (Kasim El Bastani).

Более подробная информация о компании Whatfix и ее платформе для внедрения цифровых технологий представлена на ее сайте по адресу: https://www.whatfix.com/.

Информация о компании C-Clear Partners

Компания C-Clear Partners, штаб-квартира которой находится в Мортселе (Бельгия), специализируется на совершенствовании процессов привлечения клиентов. Для достижения этой цели она сосредоточила свое внимание на 4 базовых компонентах: Формирование стратегии взаимодействия с клиентами и ее преобразовании в практически реализуемый план на основе коммерческих целей. Создание процессов работы с клиентами и разработка самых современных платформ для взаимодействия с ними. Управление и совершенствование процессов после их ввода в действие. И последнее, но не менее важное: у нас имеется специализированная группа опытных консультантов, которые могут руководить действиями наших клиентов в ходе реализации крупных CRM-проектов.

Информация о компании Whatfix

Whatfix — разработчик комплексных решений по внедрению цифровых технологий, радикально меняющих содержание таких компонентов деятельности, как подготовка специалистов по прикладным дисциплинам, обучение и поддержка, путем обеспечения контекстно-зависимого, интерактивного и автономного руководства для пользователей в режиме реального времени, что способствует получению дополнительных выгод за счет внедрения новых технологий и повышения производительности. Компания Whatfix имеет подтвержденный опыт повышения производительности труда работников на 35%, сокращения времени и затрат на обучение на 60%, уменьшения числа запросов от сотрудников на оказание поддержки на 50% и повышения точности прикладных данных на 20%. Отделения компании Whatfix располагаются в Сан-Хосе, Сан-Франциско, Лондоне, Мельбурне, Сиднее и Бангалоре.

Контакты для прессы

Frances Robinson (Фрэнсис Робинсон)

Lumina Communications for Whatfix

[email protected]

SOURCE Whatfix