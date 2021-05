Spoločnosť Whatfix oznamuje partnerstvo so spoločnosťou C-Clear Partners v Európe s cieľom pomôcť organizáciám posilniť digitálnu transformáciu

SAN JOSE, Kalifornia, 10. mája 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Whatfix, líder v oblasti riešení digitálneho prijatia (Digital Adoption Solutions, ďalej len „DAS"), dnes oznámila, že nadviazala partnerstvo so spoločnosťou C-Clear Partners, s cieľom pomáhať organizáciám v regióne Beneluxu s urýchlením ich iniciatív v oblasti digitálnej transformácie podporou zavedenia platforiem CRM, ako sú Salesforce a Microsoft Dynamics. Toto partnerstvo pomôže zákazníkom spoločnosti C-Clear Partners vo farmaceutickom, výrobnom a verejnom sektore zlepšiť skúsenosti svojich zamestnancov, znížiť ich podporu a réžiu školení a maximalizovať návratnosť investícií do technológií.

Spoločnosti investujúce značné prostriedky do nového podnikového softvéru očakávajú okamžité výsledky, avšak často sa stretávajú s neadekvátnym prijatím zo strany používateľov. Prostredníctvom kontextových, interaktívnych pokynov aplikácie Whatfix v reálnom čase môže C-Clear Partners pomôcť svojim zákazníkom skrátiť čas potrebný na spustenie novo implementovaného CRM nástroja, zvýšiť produktivitu zamestnancov, znížiť náklady na školenia a podporu.

„Osvojenie nového podnikového softvéru používateľom a zdôvodnenie výdavkov na technológie je pre podniky na celom svete veľmi náročné," uviedol Khadim Batti, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Whatfix. „Sme nadšení, že môžeme rozšíriť našu ponuku v Európe prostredníctvom partnerstva s C-Clear Partners a viesť ich zákazníkov k rýchlemu prijatiu CRM nástrojov."

„Navrhovanie skvelých zážitkov je najlepším spôsobom, ako získať dôveru a lojalitu používateľov. Naše kombinované riešenie s Whatfix zaručuje, že naši zákazníci budú môcť ešte rýchlejšie využívať výhody výkonných platforiem, ako sú Salesforce a Microsoft Dynamics a pokračovať v tom aj v dlhodobom horizonte," uviedol Kasim El Bastani, partner v spoločnosti C-Clear Partners.

O spoločnosti C-Clear Partners

Spoločnosť C-Clear Partners so sídlom v Mortsel v Belgicku sa zameriava na zlepšenie procesov zapojenia zákazníkov. Dosahujú to sústredením sa na 4 piliere: Formovanie zákazníckej stratégie a jej transformácia do realizovateľného plánu založeného na vašich obchodných cieľoch. Vytváranie procesov orientovaných na zákazníka a navrhovanie najmodernejších zákazníckych platforiem. Správa a zlepšovanie vašich procesov, akonáhle sú aktívne. V neposlednom rade máme špecializovaný tím skúsených konzultantov, ktorí môže vašich zákazníkov sprevádzať pri veľkých implementáciách CRM.

O spoločnosti Whatfix

Whatfix je riešenie digitálneho prijatia, ktoré je disruptívne v oblasti aplikačného školenia, výučby a podpory vďaka poskytovaniu kontextového, interaktívneho, real-time a autonómneho vedenia používateľa - čo vedie k ďalšiemu prijatiu a zvýšeniu produktivity. Spoločnosť Whatfix má preukázané záznamy o zvýšení produktivity zamestnancov o 35%, skrátení času a nákladov na školenie o 60%, znížení počtu problémov hlásených zamestnancami o 50% a zvýšení presnosti dát aplikácií o 20%.

