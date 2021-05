Whatfix nawiązuje współpracę z firmą C-Clear Partners, wspierając ją przy wdrażaniu cyfrowej transformacji

Czołowa platforma cyfrowych wdrożeń jeszcze bardziej umacnia swoją pozycję w Europie, rozszerzając ofertę na rynek europejski poprzez region krajów Beneluksu.

SAN JOSE, Kalifornia, 6 maja 2021 r. /PRNewswire/ -- Whatfix, lider rozwiązań w zakresie wdrożeń cyfrowych (Digital Adoption Solutions, „DAS"), poinformował dziś o nawiązaniu strategicznego partnerstwa z C-Clear Partners, wspierając organizację w krajach Beneluksu w przyspieszeniu jej inicjatyw związanych z transformacją cyfrową poprzez wdrażanie platform CRM, takich jak Salesforce i Microsoft Dynamics. C-Clear Partners towarzyszy organizacjom w kształtowaniu, tworzeniu i zarządzaniu ich strategią obsługi klienta. Ich działalność skupia się na precyzowaniu potrzeb i celów biznesowych klientów w zakresie CRM oraz przekładaniu ich na procesy, które są przejrzyste, tworzą dodatkową wartość i cechują się wysoką wydajnością. Siedziba spółki mieści się w Belgii. Dzięki tej współpracy klienci C-Clear Partners z branży farmaceutycznej, produkcyjnej i sektora publicznego będą mieli możliwość polepszenia komfortu pracy swoich pracowników, zredukowania kosztów wsparcia i szkoleń oraz zmaksymalizowania zwrotu z inwestycji w technologie.

Wraz z przystosowywaniem się firm do długofalowych skutków COVID-19 transformacja cyfrowa pozostaje głównym priorytetem w procesie dostosowywania się do „nowej rzeczywistości" w pracy. Prognozuje się, że wydatki na rozwiązania informatyczne na świecie wzrosną do 3,9 biliona USD tylko w bieżącym roku, co stanowi wzrost o 6,2 proc. w stosunku do roku 2020. Podmioty, które inwestują znaczne środki we wdrożenie nowoczesnego oprogramowania i oczekują natychmiastowych rezultatów, często spotykają się z nieudanymi wdrożeniami cyfrowymi ze względu na niewielkie zaangażowanie użytkowników, koszty szkoleń i ogromne ilości zgłoszeń do pomocy technicznej. Dzięki kontekstowemu, interaktywnemu i działającemu w czasie rzeczywistym wsparciu Whatfix C-Clear Partners może teraz wspomagać swoich klientów w osiągnięciu pożądanego rezultatu, jakim jest wyraźne zmniejszenie kosztów ogólnych obsługi i szkoleń, poprawa produktywności sprzedaży oraz skrócenie czasu uruchomienia nowo wdrożonych narzędzi CRM, takich jak Salesforce.

„Przyjęcie przez użytkowników nowego oprogramowania dla przedsiębiorstw oraz uzasadnienie wydatków na technologie to jedne z największych wyzwań dla współczesnych firm - mówi Khadim Batti, dyrektor generalny i współzałożyciel Whatfix. - Z przyjemnością rozszerzamy naszą ofertę cyfrowego wdrażania na rynek europejski poprzez współpracę z C-Clear Partners w regionie krajów Beneluksu, aby pomóc ich klientom w sprawnym wdrożeniu narzędzi CRM i jak najlepszym wykorzystaniu inwestycji w technologie. Współpraca z C-Clear Partners zwraca również uwagę na zapotrzebowanie na rozwiązania takie jak nasze w skali globalnej, zwłaszcza że >>nowa rzeczywistość<< pracy wciąż ewoluuje".

„Tworzenie wzorcowych rozwiązań to najlepszy sposób na zdobycie zaufania i lojalności użytkowników. Obecnie, po nawiązaniu współpracy z Whatfix, nasze wspólne rozwiązanie zapewnia klientom wykorzystanie zalet potężnych platform, takich jak Salesforce i Microsoft Dynamics, jeszcze szybciej i długoterminowo" - skomentował Kasim El Bastani, partner w C-Clear Partners.

Więcej informacji na temat firmy Whatfix i jej platformy Digital Adoption Solutions można znaleźć na stronie https://www.whatfix.com/.

C-Clear Partners

Spółka C-Clear Partners zlokalizowana w Mortsel, w Belgii, koncentruje się na usprawnianiu procesów związanych z obsługą klienta. Cele te są realizowane poprzez skupienie się na czterech filarach: kształtowaniu strategii klienta, przekształcaniu jej w plan działania oparty na celach biznesowych, opracowywaniu procesów zorientowanych na klienta i projektowaniu najnowocześniejszych platform, a także zarządzaniu i udoskonalaniu procesów po ich uruchomieniu. Ponadto firma zatrudnia wyspecjalizowany zespół doświadczonych konsultantów, którzy są przewodnikami klientów podczas największych wdrożeń systemów CRM.

Whatfix

Whatfix to rozwiązanie Digital Adoption Solution, które rewolucjonizuje szkolenia z zakresu aplikacji, edukacji i wsparcia technicznego poprzez dostarczanie kontekstowych, interaktywnych, działających w czasie rzeczywistym i autonomicznych narzędzi wspomagających użytkownika, umożliwiając tym samym dodatkowe wdrażanie i wzrost produktywności. Whatfix może również poszczycić się zwiększeniem produktywności pracowników o 35%, zredukowaniem czasu i kosztów szkoleń o 60%, zmniejszeniem liczby zgłoszeń o 50% oraz zwiększeniem dokładności danych aplikacji o 20%. Siedziby firmy znajdują się w San Jose, San Francisco, Londynie, Melbourne, Sydney i Bangalore.

KONTAKT:

Frances Robinson

Lumina Communications dla Whatfix

e-mail: [email protected]

SOURCE Whatfix