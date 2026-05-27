Wheels Up achève la transition de sa marque et unifie ses opérations mondiales sous une marque unique

Les services d'affrètement de groupes et de jets privés d'Air Partner opèrent désormais sous le nom de Wheels Up au Royaume-Uni et dans le monde entier, ce qui permet à la société d'offrir à ses clients une expérience intégrée de conciergerie à l'échelle mondiale

ATLANTA, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- Wheels Up Experience Inc. (NYSE : UP), l'un des principaux fournisseurs d'aviation privée à la demande, a annoncé aujourd'hui l'achèvement de la transition de sa marque à l'échelle mondiale. Les services d'affrètement de groupes et de jets privés d'Air Partner au Royaume-Uni sont désormais disponibles à l'échelle mondiale sous la marque Wheels Up. Cette opération complète l'intégration mondiale qui a commencé aux États-Unis au début de cette année et introduit une identité Wheels Up unifiée sur tous les marchés clés.

Parallèlement à la transition de la marque, Wheels Up a lancé son modèle intégré d'engagement des clients au niveau du concierge au Royaume-Uni. Conçu pour réduire les transferts et renforcer la responsabilité, le modèle organise des équipes de vente et de service dédiées autour du parcours du client, de la demande initiale à la réservation, en passant par la livraison du voyage et l'assistance continue.

« Il s'agit d'une étape importante pour Wheels Up et pour nos clients », a déclaré Kristen Lauria, directrice du marketing de Wheels Up. « En regroupant nos services d'affrètement de groupes et de jets privés du Royaume-Uni et du reste du monde sous la marque Wheels Up, il est plus facile pour les clients, où qu'ils se trouvent dans le monde, d'accéder à l'ensemble de nos solutions d'aviation par le biais d'une relation unique et de confiance. Ce regroupement nous permet également de nous appuyer sur plus de 65 ans d'héritage des partenaires aériens, qui constituent l'un des points forts de la plateforme Wheels Up. »

L'approche intégrée offre une expérience client plus cohérente à travers les régions et les types de voyage, donne aux clients un accès transparent à l'ensemble du portefeuille de Wheels Up, y compris l'affrètement de jet privé, l'affrètement de groupe et des formules de voyage privé-commercial flexibles grâce au partenariat stratégique inédit de la société avec Delta Air Lines, et renforce les relations à long terme grâce à un service plus coordonné et personnalisé.

« L'étape franchie aujourd'hui réunit le meilleur des deux organisations sous une seule marque mondiale », a ajouté Mark Briffa, directeur général des ventes de Wheels Up et ancien directeur général d'Air Partner. « Pour nos clients à travers le monde, cela signifie l'accès à la même expertise à laquelle ils font confiance depuis des décennies, maintenant soutenue par la taille, la flotte et la technologie de Wheels Up. Il s'agit d'une proposition plus solide sur tous les plans et nous sommes très confiants à propos de l'avenir. »

Air Partner Cargo continuera également d'opérer sous son nom actuel, en conservant sa spécialisation et son expertise dans les services d'expédition et de messagerie mondiaux.

À propos de Wheels Up

Wheels Up est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'aviation privée à la demande. Il dispose d'une flotte importante et diversifiée et d'un réseau d'opérateurs de charters agréés en matière de sécurité, qui s'engagent tous à assurer la sécurité et le service. Les clients ont accès à des programmes d'affrètement et d'adhésion ainsi qu'à des prestations de voyage commercial haut de gamme grâce à un partenariat stratégique avec Delta Air Lines. Wheels Up fournit également des services de fret à une série de clients, y compris des particuliers et des organisations gouvernementales, par l'intermédiaire d'Air Partner Cargo. Grâce à l'appli et au site web Wheels Up, les membres peuvent facilement rechercher, réserver et voler. Pour plus d'informations, consultez le site www.wheelsup.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives sont des prédictions, des projections et d'autres déclarations concernant des événements futurs qui sont basées sur des attentes et des hypothèses actuelles et qui, par conséquent, sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs importants, dont un grand nombre échappe au contrôle de Wheels Up. Sauf obligation légale, Wheels Up n'a pas l'intention de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles après la date du présent communiqué de presse.

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