Wheels Up completa su transición de marca, unificando sus operaciones globales bajo una sola marca

Los servicios de jets privados y vuelos chárter para grupos de Air Partner operan ahora como Wheels Up en todo el Reino Unido y a nivel mundial, extendiendo la experiencia integral y personalizada de la compañía a todo el mundo

ATLANTA, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Wheels Up Experience Inc. (NYSE: UP), proveedor líder de aviación privada bajo demanda, ha dado a conocer hoy la finalización de su transición de marca global, integrando los servicios de jets privados y vuelos chárter para grupos de Air Partner en el Reino Unido y a nivel mundial bajo la marca Wheels Up. Esta medida sirve para finalizar la integración global que comenzó en Estados Unidos a principios de este año y establece una identidad unificada de Wheels Up en todos los mercados clave.

Paralelamente a la transición de marca, Wheels Up ha lanzado por completo en el Reino Unido su modelo integrado de atención al cliente de nivel conserje. Diseñado para reducir las transferencias de responsabilidades y fortalecer la rendición de cuentas, el modelo organiza equipos de ventas y servicio dedicados en torno a la experiencia del cliente, desde la consulta inicial hasta la reserva, la realización del viaje y la asistencia continua.

«Este es un hito importante para Wheels Up y para nuestros clientes», declaró Kristen Lauria, directora de marketing de Wheels Up. «La integración de nuestros servicios de vuelos chárter privados y para grupos en el Reino Unido y el resto del mundo bajo la marca Wheels Up facilita a los clientes, estén donde estén, el acceso a nuestra amplia gama de soluciones de aviación a través de una única relación de confianza. Además, nos permite consolidar nuestros más de 65 años de experiencia como socio aéreo, un pilar fundamental de la plataforma Wheels Up».

El enfoque integrado ofrece una experiencia de cliente más consistente en todas las regiones y tipos de viaje, proporciona a los clientes acceso sin interrupciones a toda la cartera de Wheels Up, que incluye vuelos chárter en jet privado, vuelos chárter para grupos y viajes comerciales privados flexibles, gracias a la alianza estratégica pionera de la compañía con Delta Air Lines, y fortalece las relaciones a largo plazo a través de un servicio más coordinado y personalizado.

«El paso de hoy aúna lo mejor de ambas organizaciones bajo una marca global», añadió Mark Briffa, director de ventas de Wheels Up y ex consejero delegado de Air Partner. «Para nuestros clientes en todo el mundo, esto significa acceso a la misma amplia experiencia en la que han confiado durante décadas, ahora respaldada por la escala, la flota y la tecnología de Wheels Up. Es una propuesta más sólida en todos los aspectos, y estamos entusiasmados con lo que nos depara el futuro».

Air Partner Cargo también continuará operando bajo su nombre actual, manteniendo su enfoque especializado y su experiencia dedicada a los servicios de mensajería y transporte marítimo internacional.

Acerca de Wheels Up

Wheels Up es un proveedor líder mundial de aviación privada bajo demanda con una flota amplia y diversa y una red de operadores de vuelos chárter con rigurosos controles de seguridad, todos comprometidos con la seguridad y el servicio. Los clientes acceden a programas de vuelos chárter y membresía, así como a beneficios de viajes comerciales premium a través de una alianza estratégica con Delta Air Lines. Wheels Up también ofrece servicios de carga a una variedad de clientes, incluyendo particulares y organizaciones gubernamentales, a través de Air Partner Cargo. Con la aplicación y el sitio web de Wheels Up, los miembros pueden buscar, reservar y volar fácilmente. Para obtener más información, visite www.wheelsup.com.

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas "declaraciones prospectivas" según lo estipulado en las leyes federales de valores. Las declaraciones prospectivas son predicciones, proyecciones y otras afirmaciones sobre eventos futuros que se basan en expectativas y suposiciones actuales y, por lo tanto, están sujetas a riesgos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, conocidos y desconocidos, muchos de los cuales escapan al control de Wheels Up. Salvo que lo exija la ley, Wheels Up no tiene la intención de actualizar ninguna de estas declaraciones prospectivas después de la fecha de este comunicado de prensa.

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