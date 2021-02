Wheels Up, la marca líder en aviación privada, anuncia planes de ser comercializada públicamente a través de una fusión SPAC con Aspirational Consumer Lifestyle Corp.

Wheels Up está democratizando la aviación privada con su plataforma comercial de base tecnológica, expandiendo el mercado objetivo y haciendo que los viajes aéreos privados sean asequibles para millones de consumidores

Con su enfoque de extremo a extremo para la aviación privada y su tecnología patentada, la plataforma comercial de Wheels Up conecta a los viajeros con una de las mayores ofertas de aeronaves privadas de la industria

Esta transacción le permitirá a Wheels Up acelerar el crecimiento y la adopción de su plataforma, invertir en servicios conexos de estilo de vida y de consumo para complementar la oferta e impulsar la expansión a nivel global

La transacción establece una valoración de empresa para Wheels Up de USD 2.100 millones, y se espera que proporcione hasta USD 790 millones de ingresos en efectivo, incluyendo una inversión privada en capital público (PIPE) de USD 550 millones y hasta USD 240 millones en efectivo retenidos en la cuenta de fideicomiso de Aspirational Consumer Lifestyle Corp.

Entre los inversionistas PIPE se encuentran T. Rowe Price , Fidelity, Franklin Advisors, Durable Capital, HG Vora Capital Management, Third Point, Luxor Capital y Monashee, entre otros

Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2021, cuando los accionistas existentes de Wheels Up transfieran el 100 % de su capital a la compañía fusionada, la cual cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo "UP"

NUEVA YORK, 3 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Wheels Up Partners Holdings LLC ("Wheels Up" o la "Compañía"), la marca líder en aviación privada, ha celebrado un acuerdo definitivo para ser comercializada públicamente a través de una fusión con la compañía de adquisición con fines especiales, Aspirational Consumer Lifestyle Corp. ("Aspirational") (NYSE: ASPL), en una transacción que estableció una valuación de empresa para Wheels Up de USD 2.100 millones. Aspirational se constituyó y está dirigido por una sociedad de inversionistas de consumo experimentados, entre ellos el presidente y director ejecutivo Ravi Thakran, veterano del capital privado y expresidente del grupo LVMH Asia. Además, L Catterton, la firma de capital privado enfocada en el consumidor más grande del mundo, es accionista minoritaria. Al cierre de la transacción, Wheels Up será la primera plataforma de aviación privada en cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: UP).

Descripción general de Wheels Up

Wheels Up conecta a los viajeros aéreos con aeronaves privadas y con otros viajeros, ofreciendo experiencias excepcionales y personalizadas. Su plataforma comercial de base tecnológica le permitirá escalar su oferta a nivel global, democratizar la industria de la aviación privada, ampliar el mercado objetivo y lograr que la aviación privada sea asequible para millones de consumidores.

Wheels Up fue fundada en 2013 por el reconocido empresario Kenny Dichter. Con Wheels Up, Dichter ha sido pionero en la siguiente evolución de la aviación privada, comenzando con un modelo de membresía vanguardista y una flota exclusiva de aeronaves King Air 350i. En los siete años desde que se fundó, Wheels Up se ha convertido rápidamente en líder del mercado confiable y una marca icónica. Varias adquisiciones estratégicas y una exclusiva alianza de marketing conjunto con Delta Air Lines han ampliado la presencia operativa y tecnológica de Wheels Up, y se ha creado una plataforma comercial evolutiva para transformar la aviación privada y ofrecer experiencias de clase mundial a los consumidores.

En la actualidad, Wheels Up es una de las plataformas de aviación privada más grandes del mundo, y ofrece una solución integral de aviación que incluye programas de membresía, vuelos privados a demanda en todas las categorías de cabina, gestión de aeronaves, ventas de aeronaves completas, soluciones corporativas, eventos emblemáticos y beneficios en viajes comerciales a través de su asociación estratégica con Delta Air Lines. En 2020, la compañía había transportado a más de 150.000 pasajeros, utilizando su acceso a más de 1.500 aeronaves propias, bajo su administración o de terceros asociados.

Impulsada por la innovación y la excelencia operativa, Wheels Up ha sido pionera en una serie de soluciones inteligentes impulsadas por la tecnología, para que sea hoy más fácil que nunca elegir una opción aérea segura y de alta calidad, que satisfaga una amplia variedad de necesidades financieras y de viaje. La aplicación de Wheels Up elimina las dificultades de la aviación privada. Los viajeros aéreos pueden ver el inventario en tiempo real y comprar vuelos con precios dinámicos, lo que hace posible buscar, comprar y volar en privado al instante. La tecnología comercial que impulsa la plataforma Wheels Up es totalmente patentada e incluye Avianis, el sistema líder de gestión de vuelos que presta servicio a muchos operadores en todo el país y revolucionando la industria.

El directivo actual de la compañía seguirá dirigiendo la operación de Wheels Up. El presidente y director ejecutivo de Aspirational, Ravi Thakran, expresidente del grupo LVMH del sur y sudeste asiático y Australia/Nueva Zelanda, y exsocio directivo de L Catterton Asia, se incorporará a la junta directiva combinada de la compañía una vez finalizada la transacción.

Comentarios de la dirección

Kenny Dichter, fundador y director ejecutivo de Wheels Up:

"Nos entusiasma llegar a este hito y forjar nuestra nueva sociedad con Aspirational. Creemos que esto nos permitirá hacer realidad nuestro objetivo fundacional de democratizar la aviación privada, a través de nuestro modelo de membresía único, nuestro conjunto de productos y beneficios, y al llevar la economía compartida a la aviación privada a través de nuestra aplicación Wheels Up. Estamos ansiosos por unir fuerzas con el equipo Aspirational mientras continuamos acelerando nuestro crecimiento y expansión a nivel global".

Ravi Thakran, presidente y director ejecutivo de Aspirational:

"Cuando fundamos Aspirational, Wheels Up era exactamente el tipo de compañía con la que queríamos asociarnos. Kenny y su equipo de clase mundial han creado una marca verdaderamente icónica, basada en años de experiencias excepcionales y personalizadas para el cliente. Son un líder claro e innovador en el espacio, y esperamos trabajar juntos para llevar a Wheels Up a la escena mundial. Vemos muchas oportunidades para aprovechar nuestra experiencia y relaciones para asociarnos con otras marcas aspiracionales y de lujo, y para expandirnos a los mercados internacionales".

Descripción general de la transacción

El 1 de febrero de 2021, Aspirational suscribió un acuerdo definitivo (el "Acuerdo de Fusión") para fusionarse con Wheels Up a través de una combinación de financiación de acciones y efectivo. La transacción estableció una valuación empresarial para Wheels Up de aproximadamente USD 2.100 millones.

Se espera que la transacción genere hasta USD 790 millones de ingresos brutos a la compañía fusionada, incluyendo la contribución de hasta USD 240 millones de efectivo retenidos en la cuenta fiduciaria de Aspirational desde el momento de la oferta pública inicial en septiembre de 2020. La fusión está respaldada, además, por una inversión PIPE de USD 550 millones a USD 10,00 por acción, incluidos los compromisos de T. Rowe Price, Fidelity, Franklin Advisors, Durable Capital, HG Vora Capital Management, Third Point, Luxor Capital y Monashee, entre otros. Los accionistas actuales de Wheels Up pasarán el 100 % de su capital a la nueva compañía. Una vez finalizada la transacción, Wheels Up espera tener hasta USD 750 millones en efectivo en su balance general para financiar operaciones y apoyar iniciativas comerciales nuevas y existentes.1

Se espera que la transacción, que ha sido aprobada por unanimidad por la junta directiva de Aspirational y por los directores independientes de la junta directiva de Wheels Up, se cierre en el segundo trimestre de 2021, y está sujeta a la aprobación de los respectivos accionistas de Aspirational y Wheels Up y otras condiciones de cierre habituales, incluyendo las aprobaciones reglamentarias aplicables.

Se proporcionará información adicional sobre la propuesta de transacción, incluida una copia del Acuerdo de Fusión y la presentación de los inversionistas, en un informe actual en el formulario 8-K que se presentará hoy a la Comisión de Bolsa y Valores y ("SEC") y estará disponible en www.sec.gov.

Asesores

Connaught actuó como asesor financiero, Credit Suisse como asesor financiero, agente de colocación y asesor de mercados de capitales, y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuó como asesor legal para Aspirational.

Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies LLC y Morgan Stanley & Co. LLC actuaron como asesores financieros principales, y Arnold & Porter Kaye Scholer LLP actuó como asesor legal para Wheels Up.

Acerca de Aspirational Consumer Lifestyle Corp.

Creada en septiembre de 2020, Aspirational es una sociedad de inversionistas de consumo experimentados y exejecutivos de LVMH junto a L Catterton, la empresa de capital privado enfocada en el consumidor más grande del mundo, como socio minoritario. Aspirational identifica e invierte en marcas innovadoras y de primer nivel para ofrecer a los consumidores experiencias que cumplan con sus aspiraciones de un estilo de vida saludable, equilibrado y cosmopolita. Para obtener más información acerca Aspirational, visite www.aspconsumer.com.

Acerca de Wheels Up

Wheels Up es un proveedor líder de servicios de aviación privada en los Estados Unidos, por medio de una flota de aviones propios, bajo su administración y de terceros. Su misión es conectar a los viajeros aéreos con aeronaves privadas y con otros viajeros, ofreciendo experiencias excepcionales y personalizadas. La compañía cuenta aproximadamente con 11.000 usuarios activos y tiene su sede en Nueva York.

Para obtener más información, por favor, visite www.wheelsup.com.

1 Todas las referencias al efectivo en el balance general, el efectivo disponible en la cuenta fiduciaria y los ingresos retenidos de las transacciones están sujetos a reembolso por parte de los accionistas públicos de Aspirational y al pago de gastos de transacción.

