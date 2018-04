Whirlpool présente la campagne #SensingYourWorld à l'occasion du Fuorisalone

Les visiteurs pourront découvrir les toutes dernières innovations de la société dans l'espace d'exposition de Whirlpool au Fuorisalone. Avec la campagne #SensingYourWorld, la marque présente ses appareils haut de gamme, possédant une connectivité Internet avancée capable de reconnaître les besoins des consommateurs et d'y répondre. Whirlpool organisera un événement de lancement exclusif, faisant la promotion de la technologie intuitive et d'écoute, ainsi qu'un talk-show spécial qui explorera les futures possibilités palpitantes des foyers connectés.

Les appareils connectés de la gamme W Collection en pleine action

Whirlpool démontrera comment la connectivité peut améliorer l'interaction utilisateur, de la planification de repas ainsi que de la surveillance et du contrôle d'appareils à distance via l'application live 6ème Sens de Whirlpool, intuitive et sans effort, aux commandes vocales via l'Assistant Google pour des interactions mains-libres optimales. Les nouveaux appareils de la gamme W Collection fonctionnent ensemble en toute fluidité pour offrir de nouvelles formes d'expérience consommateur, avec notamment des hottes qui utilisent l'éclairage pour fournir des notifications d'autres appareils.

Présentation de la campagne #SensingYourWorld

Au Fuorisalone, Whirlpool présentera sa nouvelle campagne marketing #SensingYourWorld via un événement exclusif au cœur du district du Fuorisalone à Milan. Cette campagne majeure célèbre la valeur fondamentale de la société, celle de l'écoute, et présente aux consommateurs les bienfaits innovants de ses produits haut de gamme connectés à Internet.

Whirlpool donnera également vie à une expérience interactive proposée à la fois par la campagne et la nouvelle gamme W Collection. Les visiteurs auront l'opportunité de participer à l'expérience « Sensing Your World », qui permettra à la marque de se rapprocher des désirs des personnes.

Whirlpool organisera également un talk-show instructif et inspirant le 16 avril pour discuter de ce que réserve l'avenir. Intitulé « #SensingYourWorld Connectivity: A Consumer Take on the Future of Connected Appliances », ce dialogue fascinant mettra en lumière de nouvelles études menées par Whirlpool auprès des consommateurs, qui révèlent les opinions des personnes sur le rôle évolutif de la technologie dans leurs foyers et dans leurs cuisines.

Whirlpool au Fuorisalone et à EuroCucina 2018

Pour des démonstrations pratiques des nouveaux produits et innovations, rendez visite à Whirlpool lors de l'exposition Fuorisalone à Spazio Bergognone 26, ou au stand EuroCucina (Pav. 11 - Stand A11-A15-B14-B18).

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : http://www.whirlpoolcorp-eurocucina2018.eu

