Whirlpool prezentuje kampanię #SensingYourWorld na festiwalu Fuorisalone

Poznaj urządzenia W Collection podłączone do internetu

Whirlpool pokaże, jak łączność internetowa może poprawić interakcje z użytkownikiem - od planowania posiłków i urządzenia, do zdalnego monitorowania i kontroli za pośrednictwem niezwykle intuicyjnej aplikacji Whirlpool 6. Zmysł Live, po sterowanie głosowe za pomocą Asystenta Google, z możliwością korzystania z urządzeń bez użycia rąk. Nowe urządzenia z serii W Collection są ze sobą w pełni kompatybilne, zapewniając klientom nowy poziom doświadczeń. Są to na przykład okapy, które wykorzystują oświetlenie do wyświetlania powiadomień z innych urządzeń.

Prezentacja kampanii #SensingYourWorld

Podczas Fuorisalone Whirlpool zaprezentuje nową kampanię marketingową #SensingYourWorld, organizując ekskluzywne wydarzenie w samym centrum dzielnicy Mediolanu, w której odbywa się festiwal. Ta szeroko zakrojona kampania podkreśla znaczenie najważniejszej wartości firmy, jaką jest wsłuchiwanie się w potrzeby klientów oraz pokazuje im korzyści wynikające z korzystania z innowacyjnych produktów najwyższej jakości wyposażonych w łączność internetową.

Ponadto Whirlpool umożliwi odwiedzającym udział w interaktywnym doświadczeniu łączącym w sobie elementy kampanii i nowej serii W Collection. Odwiedzający będą mieli okazję wziąć udział w wydarzeniu Whirlpool "Sensing Your World", które przybliży im zdolność marki Whirlpool do spełniania oczekiwań ludzi.

16 kwietnia Whirlpool zorganizuje również odkrywczy i inspirujący talk show, który będzie poświęcony przyszłości. Ten fascynujący program zatytułowany "#SensingYourWorld Connectivity: A Consumer Take on the Future of Connected Appliances" ("#SensingYourWorld - przyszłość urządzeń podłączonych do internetu z perspektywy konsumentów") zaprezentuje analizę nowych badań konsumenta przeprowadzonych przez Whirlpool, które pokazują zmieniające się opinie ludzi na temat roli technologii w ich domach i kuchniach.

Whirlpool na Fuorisalone i EuroCucina 2018

Aby zobaczyć na własne oczy prezentacje nowych produktów i innowacji, odwiedź stoisko Whirlpool na wystawie Fuorisalone Spazio Bergognone 26 lub na EuroCucina (pawilon 11 - stoiska A11-A15-B14-B18).

Więcej informacji na stronie: http://www.whirlpoolcorp-eurocucina2018.eu

KONTAKT:

Whirlpool EMEA

Edda Laudi

e-mail: edda_laudi@whirlpool.com

Agencja PR

Angharad Ertmann

e-mail: angharad.ertmann@emanatepr.com

SOURCE Whirlpool Corporation