WHO robí historický obrat k správe na úrovni okresov a potvrdzuje model „zdola nahor" v oblasti klímy a zdravia v tropickej južnej Číne

Ningyuan Institute of Climate and Sustainable Development (Hainan)

Feb 02, 2026

Baoting zakladá prvé „živé laboratórium" na svete na úrovni okresu a vyvíja proaktívne zdravotné normy 1,5 °C

BAOTING, Čína, 2. február 2026 /PRNewswire/ -- Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa po desaťročiach globálnej zdravotnej diplomacie zameranej na hlavné mestá po prvýkrát rozhodla usporiadať svoju kľúčovú konferenciu o klíme a zdraví na úrovni okresov. Zvolila si tropický okres v južnej Číne, kde chce testovať škálovateľné riešenia pre globálny Juh.

Medzinárodná konferencia o inováciách a spolupráci v oblasti klímy a zdravia, ktorá sa dnes skončila v autonómnych okresoch Baoting Li a Miao, predstavuje rozhodujúci posun od presadzovania politík k ich implementácii. Konferenciu zorganizovala WHO a podieľali sa na nej Ľudová vláda autonómnych okresov Baoting Li a Miao, Inštitút pre globálne zdravie Pekinskej univerzity a Inštitút klímy a trvalo udržateľného rozvoja Ningyuan (Hainan) s akademickou podporou Inštitútu environmentálnej medicíny Pekinskej univerzity. Tým, že sa stretnutie konalo v subtropickom kraji zraniteľnom z hľadiska klímy – v ostrovnom ekosystéme, ktorý čelí tlakom na biodiverzitu a obmedzeniam rozvíjajúcich sa ekonomík – WHO jasne signalizuje: účinné spravovanie v oblasti klímy a zdravia sa musí overovať v „mikrolaboratóriách", ktoré je možné replikovať v analogických kontextoch po celom svete.

Od konsenzu na vysokej úrovni k overeniu v praxi

Na konferencii sa stretli medzinárodní partneri z agentúr OSN, akademickej obce a miestnych samospráv zo 14 krajín ázijsko-tichomorského regiónu, Afriky, Európy a Spojených štátov, okrem iného Dr. Rüdiger Krech, úradujúci riaditeľ Oddelenia životného prostredia, klimatických zmien a zdravia WHO, a Dr. Maria Neira, bývalá riaditeľka toho istého oddelenia. Ústredná otázka znela: Môžu medzinárodné zainteresované strany prekročiť rámec písomných záväzkov a spoločne vytvoriť štandardizované nástroje na lokálnej úrovni, ktoré budú vedecky precízne aj finančne životaschopné?

Baoting – hornatý tropický okres v centrálnej časti ostrova Hainan – poskytol terén na overovanie. Jeho kombinácia zraniteľnosti morskej klímy, bohatej biodiverzity a charakteristiky rozvíjajúcej sa ekonomiky poskytla reálne testovacie pole na overenie možností „Best Buy" WHO – katalógu nízkonákladových intervencií s vysokými vedľajšími prínosmi pre klímu a zdravie.

Miestne samosprávy predstavujú okres ako globálny uzol

Vo svojom úvodnom prejave vyzval Liu Pingzhi, člen skupiny vedenia strany provinčnej vlády Hainanu a stály zástupca riaditeľa provinčnej skupiny pre veľké projekty, vyzval k pragmatickej spolupráci s cieľom podporiť zbližovanie nízkouhlíkových technológií, umelej inteligencie a služieb verejného zdravotníctva v Baotingu aj na celom Hainane, čím vzniknú replikovateľné a škálovateľné skúsenosti.

Zhu Jiang, tajomník straníckeho výboru autonómneho okresu Baoting Li a Miao, podrobne opísal vývoj okresu ako zóny medzinárodnej spolupráce a jeho strategickú trajektóriu testovacieho priestoru pre zdravotnícke systémy odolné voči klimatickej zmene. Prítomnosť týchto vysokopostavených miestnych úradníkov zdôraznila cielené inštitucionálne rozhodnutie: začlenenie globálnej správy zdravia do subnárodných administratívnych jednotiek, ktoré priamo znášajú vplyv klimatickej zmeny.

Dr. Krech vyzval k posilneniu globálneho zdieľania poznatkov a mobilizácii zdrojov na implementáciu prioritných programov WHO a potvrdil, že pilotný projekt Baoting demonštruje inovatívny potenciál jednotiek na úrovni okresov v rozvojových krajinách v rámci globálnej správy zdravia. Dr. Neira zdôraznila tento strategický obrat, podčiarkla kritickú cestu od „klimatických záväzkov k lokálnym opatreniam" a vyjadrila očakávanie, že projekt Baoting sa stane medzinárodným modelom pre multisektorovú spoluprácu – ako signál iniciatívy WHO presunúť ťažisko implementácie opatrení v oblasti klímy a zdravia smerom nadol k administratívnym štruktúram na miestnej úrovni.

Interdisciplinárny míľnik: štandardizácia miestnych opatrení

Konferencia priniesla konkrétne rámce zamerané na dosiahnuteľné a prenosné výsledky:

  • Modernizácia tradičnej medicíny: Prof. Zhang Boli, akademik Čínskej akadémie inžinierstva a čestný prezident Univerzity tradičnej čínskej medicíny v Tianjine, navrhol, aby holistická filozofia „súladu medzi nebom a človekom" v tradičnej čínskej medicíne (TČM) poskytovala udržateľný filozofický základ pre zdravé mestá odolné voči klimatickej zmene. Zdroje TČM sa môžu transformovať na služby a odvetvia „proaktívneho zdravia", čím sa preventívna múdrosť komplexne integruje do globálnych systémov znalostí o adaptácii na klimatickú zmenu.
  • Proaktívny zdravotný systém 1,5 °C: Profesor Ren Minghui z Pekinskej univerzity navrhol systém zameraný na „mestá odolné voči klimatickej zmene klímy": digitálna podpora, integrovaná prevencia-liečba-rekonvalescencia-starostlivosť, synergia medzi ekológiou a zdravím, a rozvoj zdravotníckeho priemyslu. Prepojením vlády, podnikov, komunít a jednotlivcov s cieľom vytvoriť ekosystém s viacerými zainteresovanými stranami si pilotný projekt Hainan Baoting kladie za cieľ vyvinúť merateľné a škálovateľné súbory nástrojov pre proaktívne mestá odolné z hľadiska zdravia.
  • Kritériá environmentálneho zdravia: Profesor Francesco Forastiere z Výskumnej skupiny pre environmentálne zdravie na Imperial College London zdôraznil, že intervencie v oblasti environmentálneho zdravia by mali vytvoriť efektívne cesty od vedeckých dôkazov k politickému vplyvu, aby sa dosiahli synergické zlepšenia v oblasti zdravotných a sociálnych prínosov.
  • Kvalita ovzdušia ako súčasť odolnosti: Prof. Lidia Morawska, členka Austrálskej akadémie vied na Queenslandskej technologickej univerzite, navrhla využitie nízkonákladových senzorov a systémov AI na dosiahnutie synergickej optimalizácie kvality ovzdušia v interiéri, spotreby energie a pohodlia v budovách a odporučila vytvorenie demonštratívnych projektov v Baotingu s cieľom podporiť stanovovanie globálnych štandardov.
  • Podpora AI: Prof. Fan Wenfei, zahraničný člen Čínskej akadémie vied a hlavný vedec v Shenzhenskom inštitúte výpočtových vied, predviedol komplexné aplikácie AI „systému analýzy údajov Diaoyucheng" vo verejnom zdravotníctve. Uviedol, že „efektívnosť aplikácie je jediným kritériom pre testovanie dráh AI" a presadzoval diverzifikáciu algoritmov, aby sa predišlo nadmernému spoliehaniu sa na jednotlivé paradigmy.
  • Stavebné normy 1,5 °C: Profesor Wang Qingqin, hlavný technický riaditeľ Čínskej spoločnosti pre mestské štúdie, navrhol, aby zdravé budovy predstavovali hlavný pokrokový smer pre odvetvie zelených budov a že prax v Baotingu prispeje k vytvoreniu noriem 1,5 °C prispôsobených morským a ostrovným regiónom.
  • Integrácia zdravotných ukazovateľov: Prof. Huang Wei, riaditeľ Inštitútu environmentálnej medicíny na Pekinskej univerzite, sa podieľal na formulovaní Systému proaktívnych zdravotných indikátorov oteplenia do 1,5 °C, ktorý poskytuje epidemiologický rámec pre kvantifikáciu spoločných prínosov pre klímu a zdravie na úrovni okresov a zabezpečuje vedeckú presnosť pri hodnotení zraniteľnosti tropických rozvojových regiónov.

Akčná matica Baoting: od konceptu k inštitucionalizácii

Zverejnenie Akčnej matice Baoting (2026 – 2028) predstavuje prechod globálnej spolupráce v oblasti klímy a zdravia od fázy prípravy k inštitucionalizovanej implementácii:

  • Úroveň štandardov: Vypracovanie Systému proaktívnych zdravotných indikátorov oteplenia do 1,5 °C s medzinárodným riadiacim výborom zloženým z odborníkov z viacerých krajín, ktorý propaguje postupy Baotingu ako „otvoreného zdrojového kódu" replikovateľného mestami globálneho Juhu;
  • Úroveň výskumu: Spustenie medzinárodného plánu vedeckej spolupráce s cieľom vytvoriť sieť monitorovania zraniteľnosti v oblasti klímy a zdravia na úrovni okresov, ktorá by pokrývala tropické a subtropické oblasti, a zverejnenie každoročného Globálneho indexu odolnosti okresov v oblasti klímy a zdravia;
  • Úroveň praxe: Zavádzanie a overovanie intervenčných schém WHO „Best Buys" v Baotingu ako scenár z reálneho sveta.

Preklenutie implementačnej medzery

Na workshopoch za zatvorenými dverami experti prediskutovali špecifické postupy štandardizácie vrátane metodiky pre súbor nástrojov WHO „Best Buys" a rámca pre systém proaktívnych zdravotných indikátorov oteplenia do 1,5 °C. Účastníci tiež dosiahli predbežný konsenzus o štandardoch financovania klimaticko-zdravotných projektov na úrovni okresov. Využili pritom zásady uľahčenia cezhraničného toku kapitálu v rámci prístavu voľného obchodu Hainan na vytvorenie šablón projektov v oblasti klimaticko-zdravotných projektov, ktoré sú zrozumiteľné pre investičné banky.

Strategický význam

Na pozadí nepriaznivých faktorov, ktorým čelí globálny multilateralizmus, predstavuje konferencia v Baotingu protiargument: Účinné globálne verejné prínosy môžu vznikať z inovácií na úrovni krajov. Overením riadenia v oblasti klímy a zdravia v zraniteľnej krajine, ktorá je reprezentatívna pre globálny Juh, vytvorili WHO spolu s čínskymi partnermi replikovateľnú šablónu pre program odolnosti voči zmene klímy do 1,5 °C.

Očakáva sa, že konsenzus a akčný plán vytvorený na konferencii v Baotingu prinesú inovatívne paradigmy spolupráce pre mestá globálneho Juhu a urýchlia prechod od vízie k realite pri budovaní globálneho spoločenstva zdravia pre všetkých.

