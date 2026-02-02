La OMS valida un modelo de clima y salud "ascendente" en la China meridional tropical

La Conferencia Internacional sobre Innovación y Cooperación en Clima y Salud, concluida hoy en el Condado Autónomo Li y Miao de Baoting, marca un cambio decisivo de la promoción de políticas a la implementación. La conferencia fue organizada por la OMS y copatrocinada por el Gobierno Popular del Condado Autónomo Li y Miao de Baoting, el Instituto de Salud Global de la Universidad de Pekín y el Instituto de Clima y Desarrollo Sostenible de Ningyuan (Hainan), con el apoyo académico del Instituto de Medicina Ambiental de la Universidad de Pekín. Al situar la reunión en un condado subtropical vulnerable al clima —un ecosistema insular que se enfrenta a presiones sobre la biodiversidad y limitaciones propias de las economías emergentes—, la OMS deja claro que una gobernanza eficaz del clima y la salud debe validarse en 'microlaboratorios' capaces de replicarse en contextos análogos a nivel mundial.

Del consenso de alto nivel a la validación a nivel local

La conferencia convocó a socios internacionales de agencias de la ONU, el mundo académico y gobiernos locales de 14 países de Asia-Pacífico, África, Europa y Estados Unidos, incluyendo al Dr. Rüdiger Krech, director interino del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS, y a la doctora Maria Neira, exdirectora del mismo departamento. La pregunta central: ¿pueden los actores internacionales ir más allá de los compromisos escritos para crear, de forma colaborativa, herramientas estandarizadas a nivel local que sean científicamente rigurosas y financieramente viables?

Baoting, un condado tropical montañoso en el centro de la isla de Hainan, proporcionó el caso de validación. Su convergencia de vulnerabilidad climática marina, rica biodiversidad y características de economía emergente ofreció un campo de pruebas real para validar las "Mejores Inversiones" de la OMS: un catálogo de intervenciones de bajo coste con altos beneficios colaterales para el clima y la salud.

Gobiernos locales posicionan al condado como un nodo global

En su discurso inaugural, Liu Pingzhi, miembro del Grupo de Liderazgo del Partido del Gobierno Provincial de Hainan y subdirector a tiempo completo del Grupo de Liderazgo de Proyectos Principales Provinciales, instó a una cooperación pragmática para impulsar la convergencia de tecnologías bajas en carbono, inteligencia artificial y servicios de salud pública en Baoting y en todo Hainan, creando experiencias replicables y escalables.

Zhu Jiang, secretario del Partido del Comité del Condado Autónomo Li y Miao de Baoting, detalló la evolución del condado como zona de cooperación internacional y su trayectoria estratégica como campo de pruebas para sistemas de salud resilientes al clima. La presencia de estos altos funcionarios locales puso de relieve una decisión institucional deliberada: integrar la gobernanza sanitaria global en las unidades administrativas subnacionales que sufren directamente el impacto del cambio climático.

El doctor Krech instó a fortalecer el intercambio de conocimientos y la movilización de recursos a nivel mundial para implementar las agendas prioritarias de la OMS, afirmando que el proyecto piloto de Baoting demuestra el potencial innovador de las unidades a nivel de condado en los países en desarrollo dentro de la gobernanza sanitaria global. La doctora Neira reforzó este eje estratégico, haciendo hincapié en la vía crítica que va de los "compromisos climáticos a la acción local" y expresando su expectativa de que el proyecto Baoting se convierta en un modelo internacional de colaboración multisectorial, señalando la iniciativa de la OMS de desplazar el centro de gravedad de la implementación de la salud climática hacia las bases de las estructuras administrativas.

Avance interdisciplinario: Estandarización de la acción local

La conferencia generó marcos concretos orientados a resultados ejecutables y transferibles:

Modernización de la Medicina Tradicional: El profesor Zhang Boli, académico de la Academia China de Ingeniería y presidente honorario de la Universidad de Medicina Tradicional China de Tianjin, propuso que la filosofía holística de la "correspondencia entre el cielo y el ser humano" en la Medicina Tradicional China (MTC) proporciona una base filosófica sostenible para ciudades saludables y resilientes al clima. Los recursos de la MTC pueden transformarse en servicios e industrias de "salud proactiva", integrando la sabiduría preventiva de forma integral en los sistemas globales de conocimiento para la adaptación climática.

Sistema de salud proactivo de 1,5 °C: El profesor Ren Minghui , de la Universidad de Pekín, propuso un sistema orientado a las "ciudades resilientes al clima" mediante cuatro vías: empoderamiento digital, integración de prevención, tratamiento, recuperación y atención, sinergia entre la ecología y la salud, y desarrollo del sector sanitario. Al vincular al gobierno, las empresas, las comunidades y los individuos para formar un ecosistema multisectorial, el proyecto piloto de Hainan Baoting busca desarrollar herramientas medibles y escalables para ciudades proactivas resilientes a la salud.

Puntos de referencia de salud ambiental: El profesor Francesco Forastiere , del Grupo de investigación de salud ambiental del Imperial College de Londres, destacó que las intervenciones de salud ambiental deben establecer vías eficientes desde la evidencia científica hasta el impacto en las políticas, logrando mejoras sinérgicas en salud y beneficios sociales.

Calidad del aire como nexo de resiliencia: La profesora Lidia Morawska , miembro de la Academia Australiana de Ciencias de la Universidad Tecnológica de Queensland, propuso utilizar sensores de bajo coste y sistemas de IA para optimizar sinérgicamente la calidad del aire interior, el consumo energético y el confort en los edificios, recomendando el establecimiento de proyectos de demostración en Baoting para impulsar la creación de estándares globales.

Empoderamiento de la IA: El profesor Fan Wenfei , miembro extranjero de la Academia China de Ciencias y científico jefe del Instituto de Ciencias de la Computación de Shenzhen, demostró aplicaciones integrales de IA del "Sistema de Análisis de Datos Diaoyucheng" en salud pública, afirmando que "la eficacia de la aplicación es el único criterio para probar las vías de IA" y abogando por la diversificación algorítmica para evitar la dependencia excesiva de paradigmas únicos.

Estándares de construcción de 1,5 °C: El profesor Wang Qingqin, director técnico de la Sociedad China de Estudios Urbanos, propuso que los edificios saludables representan la dirección principal de la industria de la construcción ecológica, y que la práctica de Baoting contribuirá a la construcción de estándares de 1,5 °C adaptados a las regiones marinas e insulares.

Integración de indicadores de salud: El profesor Huang Wei, director del Instituto de Medicina Ambiental de la Universidad de Pekín, participó en la formulación del Sistema Proactivo de Indicadores de Salud de 1,5 °C, que proporciona un marco epidemiológico para cuantificar los beneficios colaterales entre el clima y la salud a nivel de condado y garantiza el rigor científico en las evaluaciones de vulnerabilidad para las regiones tropicales en desarrollo.

Matriz de acción de Baoting: Del concepto a la institucionalización

La publicación de la Matriz de Acción de Baoting (2026-2028) marca la transición de la cooperación global en materia de clima y salud desde la fase de promoción a la implementación institucionalizada:

Nivel estándar: Elaboración del Sistema Proactivo de Indicadores de Salud para el Objetivo de 1,5 °C , con un comité directivo internacional compuesto por expertos de varios países, que promueve las prácticas de Baoting como código abierto replicable por ciudades del Sur Global.

Nivel de investigación: Inicio de un plan de cooperación científica internacional para establecer una red de monitoreo de la vulnerabilidad climática y sanitaria a nivel de condado que abarque las regiones tropicales y subtropicales, y publicación anual del Índice Global de Resiliencia Climática y Sanitaria de Condados .

Nivel de práctica: Implementación y validación de los planes de intervención de la OMS "Best Buys" en Baoting como escenario del mundo real.

Reducción de la brecha de implementación

En talleres a puerta cerrada, los expertos desarrollaron vías específicas de estandarización, incluyendo la metodología para el conjunto de herramientas "Best Buys" de la OMS y el marco para el Sistema de Indicadores Proactivos de Salud de 1,5 °C. Los participantes también alcanzaron un consenso preliminar sobre los estándares de financiación para la salud climática a nivel de condado, aprovechando las políticas de facilitación del flujo de capital transfronterizo del Puerto de Libre Comercio de Hainan para diseñar plantillas de proyectos de salud climática accesibles para los bancos de inversión.

Importancia estratégica

En un contexto de dificultades para el multilateralismo global, la conferencia de Baoting presenta una contranarrativa: la innovación a nivel de condado puede generar bienes públicos globales eficaces. Al validar la gobernanza de la salud climática en un condado vulnerable representativo del Sur Global, la OMS y sus socios chinos han creado una plantilla replicable para la agenda de resiliencia climática de 1,5 °C.

Se espera que el consenso y el plan de acción alcanzados en la conferencia de Baoting proporcionen paradigmas de cooperación innovadores para las ciudades del Sur Global y aceleren la transición de la visión a la realidad en la construcción de una comunidad global de salud para todos.

