Międzynarodowa Konferencja na rzecz Innowacji i Współpracy w Obszarze Klimatu i Zdrowia, która zakończyła się dziś w Autonomicznym Powiecie Li i Miao Baoting, stanowi wyraźne odejście od samej promocji strategii na rzecz ich praktycznego wdrażania. Konferencja została zorganizowana przez WHO, a współorganizatorami byli Ludowy Rząd Autonomicznego Powiatu Li i Miao Baoting, Instytut Zdrowia Globalnego Uniwersytetu Pekińskiego oraz Instytut Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju Ningyuan (Hajnan), przy wsparciu naukowym Instytutu Medycyny Środowiskowej Uniwersytetu Pekińskiego. Umiejscowienie wydarzenia w podatnym na zmiany klimatu subtropikalnym powiecie - wyspiarskim ekosystemie zmagającym się z presją na bioróżnorodność oraz ograniczeniami typowymi dla gospodarki wschodzącej - stanowi jasny sygnał WHO: skuteczne zarządzanie na styku klimatu i zdrowia musi być weryfikowane w „mikrolaboratoriach", które można powielać w analogicznych warunkach na całym świecie.

Od konsensusu wysokiego szczebla do weryfikacji w terenie

Konferencja zgromadziła międzynarodowych partnerów z agend ONZ, środowisk akademickich oraz władz lokalnych z 14 krajów regionu Azji i Pacyfiku, Afryki, Europy oraz Stanów Zjednoczonych, w tym dr. Rüdigera Krecha, p.o. dyrektora Departamentu Środowiska, Zmian Klimatu i Zdrowia WHO, oraz dr Marię Neirę, byłą dyrektor tego departamentu. Kluczowe pytanie brzmiało: czy interesariusze międzynarodowi są w stanie wyjść poza deklaracje na papierze i wspólnie tworzyć na poziomie lokalnym standaryzowane narzędzia, które będą jednocześnie rzetelne naukowo i opłacalne finansowo?

Baoting - górzysty, tropikalny powiat w centralnej części wyspy Hajnan - posłużył jako przypadek testowy. Połączenie podatności na zagrożenia klimatyczne związane z klimatem morskim, bogatej bioróżnorodności oraz cech gospodarki wschodzącej stworzyło realne warunki testowe do oceny „Best Buys" WHO - katalogu niskokosztowych interwencji przynoszących wysokie wspólne korzyści w obszarze klimatu i zdrowia.

Władze lokalne czynią z powiatu globalny węzeł współpracy

W wystąpieniu inauguracyjnym Liu Pingzhi, członek grupy kierowniczej Komitetu Partyjnego Rządu Prowincji Hajnan oraz pełnoetatowy zastępca dyrektora Prowincjonalnej Grupy Kierowniczej ds. Kluczowych Projektów, wezwał do pragmatycznej współpracy na rzecz integracji technologii niskoemisyjnych, sztucznej inteligencji oraz usług zdrowia publicznego w Baoting i całym Hajnanie, w celu tworzenia doświadczeń możliwych do powielania i skalowania.

Zhu Jiang, sekretarz Komitetu Partyjnego Autonomicznego Powiatu Li i Miao Baoting, przedstawił ewolucję powiatu jako strefy współpracy międzynarodowej oraz jego strategiczny kierunek rozwoju jako poligonu doświadczalnego dla systemów ochrony zdrowia odpornych na zmiany klimatu. Obecność wysokich rangą przedstawicieli władz lokalnych podkreśliła świadomy wybór instytucjonalny: osadzanie globalnego zarządzania zdrowiem w jednostkach administracyjnych szczebla niższego niż krajowy, które bezpośrednio odczuwają skutki zmian klimatu.

Dr Krech wezwał do wzmocnienia globalnej wymiany wiedzy oraz mobilizacji zasobów na rzecz realizacji priorytetowych agend WHO, potwierdzając, że pilotaż w Baoting pokazuje innowacyjny potencjał jednostek szczebla powiatowego w krajach rozwijających się w ramach globalnego zarządzania zdrowiem. Dr Neira zwróciła uwagę na ten strategiczny zwrot, podkreślając kluczową ścieżkę od „zobowiązań klimatycznych do działań lokalnych" oraz wyrażając oczekiwanie, że projekt w Baoting stanie się międzynarodowym modelem współpracy wielosektorowej - sygnalizując inicjatywę WHO polegającą na przesunięciu środka ciężkości wdrażania działań klimatyczno-zdrowotnych w dół, na poziom podstawowych struktur administracyjnych.

Przełom interdyscyplinarny: standaryzacja działań lokalnych

Konferencja przyniosła konkretne ramy ukierunkowane na wykonalne i możliwe do przenoszenia rezultaty:

Modernizacja medycyny tradycyjnej: prof. Zhang Boli , członek Chińskiej Akademii Inżynierii oraz honorowy prezydent Uniwersytetu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w Tiencinie, zaproponował, aby holistyczna filozofia „relacji między niebem a człowiekiem" obecna w tradycyjnej medycynie chińskiej (TCM) stanowiła trwałą podstawę filozoficzną dla miast sprzyjających zdrowiu i odpornych na zmiany klimatu. Zasoby TCM mogą zostać przekształcone w usługi i branże „proaktywnego zdrowia", kompleksowo integrując wiedzę prewencyjną z globalnymi systemami wiedzy na temat adaptacji do zmian klimatu.

, członek Chińskiej Akademii Inżynierii oraz honorowy prezydent Uniwersytetu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w Tiencinie, zaproponował, aby holistyczna filozofia „relacji między niebem a człowiekiem" obecna w tradycyjnej medycynie chińskiej (TCM) stanowiła trwałą podstawę filozoficzną dla miast sprzyjających zdrowiu i odpornych na zmiany klimatu. Zasoby TCM mogą zostać przekształcone w usługi i branże „proaktywnego zdrowia", kompleksowo integrując wiedzę prewencyjną z globalnymi systemami wiedzy na temat adaptacji do zmian klimatu. System proaktywnego zdrowia 1,5°C: prof. Ren Minghui z Uniwersytetu Pekińskiego zaproponował system ukierunkowany na „miasta odporne na zmiany klimatu", oparty na czterech ścieżkach: cyfrowym wzmocnieniu, zintegrowanym podejściu zapobieganie – leczenie – rehabilitacja – opieka, synergii ekologiczno-zdrowotnej oraz rozwoju sektora zdrowia. Poprzez powiązanie administracji publicznej, przedsiębiorstw, społeczności i jednostek w ekosystem wielu interesariuszy, pilotaż w Baoting ma na celu opracowanie wymiernych i skalowalnych zestawów narzędzi dla proaktywnych miast odpornych pod względem zdrowotnym.

z Uniwersytetu Pekińskiego zaproponował system ukierunkowany na „miasta odporne na zmiany klimatu", oparty na czterech ścieżkach: cyfrowym wzmocnieniu, zintegrowanym podejściu zapobieganie – leczenie – rehabilitacja – opieka, synergii ekologiczno-zdrowotnej oraz rozwoju sektora zdrowia. Poprzez powiązanie administracji publicznej, przedsiębiorstw, społeczności i jednostek w ekosystem wielu interesariuszy, pilotaż w Baoting ma na celu opracowanie wymiernych i skalowalnych zestawów narzędzi dla proaktywnych miast odpornych pod względem zdrowotnym. Wskaźniki zdrowia środowiskowego: prof. Francesco Forastiere z Grupy Badawczej Zdrowia Środowiskowego w Imperial College London podkreślił, że interwencje w obszarze zdrowia środowiskowego powinny tworzyć efektywne ścieżki przejścia od dowodów naukowych do wpływu na strategie publiczne, zapewniając synergiczną poprawę zdrowia i korzyści społecznych.

z Grupy Badawczej Zdrowia Środowiskowego w Imperial College London podkreślił, że interwencje w obszarze zdrowia środowiskowego powinny tworzyć efektywne ścieżki przejścia od dowodów naukowych do wpływu na strategie publiczne, zapewniając synergiczną poprawę zdrowia i korzyści społecznych. Jakość powietrza jako ogniwo odporności: prof. Lidia Morawska , członkini Australijskiej Akademii Nauk na Uniwersytecie Technicznym w Queensland, zaproponowała wykorzystanie niskokosztowych czujników oraz systemów sztucznej inteligencji do synergicznej optymalizacji jakości powietrza we wnętrzach, zużycia energii oraz komfortu w budynkach, rekomendując utworzenie projektów demonstracyjnych w Baoting w celu wspierania globalnego ustanawiania standardów.

, członkini Australijskiej Akademii Nauk na Uniwersytecie Technicznym w Queensland, zaproponowała wykorzystanie niskokosztowych czujników oraz systemów sztucznej inteligencji do synergicznej optymalizacji jakości powietrza we wnętrzach, zużycia energii oraz komfortu w budynkach, rekomendując utworzenie projektów demonstracyjnych w Baoting w celu wspierania globalnego ustanawiania standardów. Wzmocnienie przez AI: prof. Fan Wenfei , zagraniczny członek Chińskiej Akademii Nauk oraz główny naukowiec w Shenzhen Institute of Computing Sciences, zaprezentował kompleksowe zastosowania AI systemu analizy danych Diaoyucheng w zdrowiu publicznym, stwierdzając, że „skuteczność zastosowania jest jedynym kryterium testowania ścieżek AI", oraz opowiadając się za dywersyfikacją algorytmów w celu uniknięcia nadmiernego polegania na pojedynczych paradygmatach.

, zagraniczny członek Chińskiej Akademii Nauk oraz główny naukowiec w Shenzhen Institute of Computing Sciences, zaprezentował kompleksowe zastosowania AI systemu analizy danych Diaoyucheng w zdrowiu publicznym, stwierdzając, że „skuteczność zastosowania jest jedynym kryterium testowania ścieżek AI", oraz opowiadając się za dywersyfikacją algorytmów w celu uniknięcia nadmiernego polegania na pojedynczych paradygmatach. Standardy budynków 1,5°C: prof. Wang Qingqin , dyrektor techniczny Chińskiego Towarzystwa Studiów Miejskich, zaproponował, aby zdrowe budynki stanowiły kluczowy zaawansowany kierunek rozwoju zielonego budownictwa, a praktyka wdrażana w Baoting przyczyni się do opracowania standardów 1,5°C dostosowanych do regionów morskich i wyspiarskich.

, dyrektor techniczny Chińskiego Towarzystwa Studiów Miejskich, zaproponował, aby zdrowe budynki stanowiły kluczowy zaawansowany kierunek rozwoju zielonego budownictwa, a praktyka wdrażana w Baoting przyczyni się do opracowania standardów 1,5°C dostosowanych do regionów morskich i wyspiarskich. Integracja wskaźników zdrowotnych: prof. Huang Wei, dyrektor Instytutu Medycyny Środowiskowej Uniwersytetu Pekińskiego, uczestniczył w opracowaniu systemu wskaźników proaktywnego zdrowia 1,5°C, zapewniając ramy epidemiologiczne do ilościowego określania wspólnych korzyści klimatyczno-zdrowotnych na poziomie powiatu oraz zapewniając rygor naukowy ocen podatności dla tropikalnych regionów rozwijających się.

Macierz działań Baoting: od koncepcji do instytucjonalizacji

Publikacja Macierzy Działań Baoting (2026–2028) oznacza przejście globalnej współpracy w obszarze klimatu i zdrowia z fazy rzecznictwa do etapu zinstytucjonalizowanego wdrażania:

Poziom standardów : opracowanie systemu wskaźników proaktywnego zdrowia 1,5°C, z międzynarodowym komitetem sterującym złożonym z ekspertów z wielu krajów, promującym praktyki Baoting jako „otwarty kod źródłowy" możliwy do powielania przez miasta Globalnego Południa;

: opracowanie systemu wskaźników proaktywnego zdrowia 1,5°C, z międzynarodowym komitetem sterującym złożonym z ekspertów z wielu krajów, promującym praktyki Baoting jako „otwarty kod źródłowy" możliwy do powielania przez miasta Globalnego Południa; Poziom badań : uruchomienie międzynarodowego programu współpracy naukowej w celu utworzenia powiatowej sieci monitorowania podatności klimatyczno-zdrowotnej obejmującej regiony tropikalne i subtropikalne oraz publikowanie corocznego globalnego indeksu odporności klimatyczno-zdrowotnej powiatów;

: uruchomienie międzynarodowego programu współpracy naukowej w celu utworzenia powiatowej sieci monitorowania podatności klimatyczno-zdrowotnej obejmującej regiony tropikalne i subtropikalne oraz publikowanie corocznego globalnego indeksu odporności klimatyczno-zdrowotnej powiatów; Poziom praktyki: wdrażanie i weryfikacja schematów interwencyjnych „Best Buys" WHO w Baoting w warunkach rzeczywistych.

Zamykanie luki wdrożeniowej

Podczas zamkniętych warsztatów eksperci rozwijali konkretne ścieżki standaryzacji, w tym metodologię zestawu narzędzi „Best Buys" WHO oraz ramy systemu wskaźników proaktywnego zdrowia 1,5°C. Uczestnicy osiągnęli również wstępny konsensus w sprawie standardów finansowania klimatyczno-zdrowotnego na poziomie powiatu, wykorzystując polityki ułatwiające transgraniczny przepływ kapitału w ramach Portu Wolnego Handlu Hajnan do tworzenia modeli projektów klimatyczno-zdrowotnych czytelnych dla banków inwestycyjnych.

Znaczenie strategiczne

W obliczu przeciwności, z jakimi mierzy się globalny multilateralizm, konferencja w Baoting przedstawia kontrnarrację: globalne dobra publiczne mogą skutecznie powstawać dzięki innowacjom na szczeblu powiatowym. Poprzez weryfikację zarządzania na styku klimatu i zdrowia w podatnym na zagrożenia powiecie reprezentatywnym dla Globalnego Południa, WHO oraz partnerzy chińscy stworzyli możliwy do powielenia wzorzec realizacji agendy odporności klimatycznej 1,5°C.

Osiągnięty konsensus oraz plan działań wypracowane podczas konferencji w Baoting mają stanowić źródło innowacyjnych paradygmatów współpracy dla miast Globalnego Południa oraz przyspieszyć przejście od wizji do rzeczywistości w budowie globalnej wspólnoty zdrowia dla wszystkich.

