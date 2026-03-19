Wien wird zur Bühne für internationale Baristas

Der Julius Meinl Barista Cup 2026 bringt Fachkräfte zusammen und kürt die nächsten Sieger

WIEN, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- Täglich bereiten Baristas weltweit mehr als fünf Millionen Tassen Julius Meinl Kaffee zu und prägen damit das Kaffeeerlebnis von Gästen in Cafés, Restaurants und Hotels rund um den Globus. Um das Können dieser Fachkräfte und die Vielfalt ihres Berufs sichtbar zu machen, veranstaltet die Premium-Kaffeemarke Julius Meinl den Barista Cup. Im Fokus stehen neben handwerklicher Präzision vor allem Serviceorientierung, Kreativität sowie die Qualität in der täglichen Praxis, die den Anspruch an zeitgemäße Kaffeezubereitung prägen.

Baristas from around the world will soon compete at the Julius Meinl Barista Cup

Von April bis Juli 2026 finden nationale Wettbewerbe in 17 Ländern statt: Österreich, Bosnien, Kroatien, Tschechien, Georgien, Italien, Moldawien, Polen, Rumänien, Slowakei, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den USA, Serbien, Deutschland, Slowenien, China und Ungarn. Die jeweiligen Landessieger qualifizieren sich für das große Finale, das am 4. September 2026 in Wien ausgetragen wird.

Vom lokalen Betrieb auf die internationale Bühne

Baristas, die in Cafés, Restaurants und Hotels Julius Meinl Kaffee servieren, sind ab sofort eingeladen, sich für den Wettbewerb zu bewerben. Zunächst treten ausgewählte Kandidaten auf nationaler Ebene gegeneinander an und präsentieren ihr Können vor einer Fachjury in drei Kategorien: Espresso, Cappuccino und Signature Drink.

Danach treten die nationalen Gewinner beim großen Finale in Wien gegeneinander an. Die Erstplatzierten jeder Kategorie gewinnen eine exklusive Reise in ein Kaffee-Ursprungsland. Diese Erfahrung bietet Baristas die seltene Chance, die Kaffeekultur vor Ort zu erleben und ihr Verständnis für nachhaltigen Anbau zu vertiefen. Der Julius Meinl Barista Cup ist eine internationale Plattform, auf der Baristas ihr Können präsentieren und weiterentwickeln können.

"Der erste Julius Meinl Barista Cup im Jahr 2024 war ein besonderer Moment, um die Leidenschaft und das Können der Baristas sichtbar zu machen. Umso mehr freuen wir uns, den Wettbewerb 2026 fortzusetzen, fünf weitere Länder einzubeziehen und Baristas weiterhin eine internationale Bühne zu bieten", betont Christina Meinl, Familienmitglied in der 5. Generation.

Können und Kreativität im Fokus

Im Wettbewerb verwenden die Baristas die Gloriette Gold Mischung, die Teil der doppelt zertifizierten Bio- und Fairtrade-Linie „The Originals" ist und in Anlehnung an die Wiener Kaffeehauskultur entwickelt wurde. Diese Linie wurde speziell für Profis entwickelt, die Wert auf Nachhaltigkeit und Premium-Qualität legen. Die Teilnehmer zeigen dabei ihr handwerkliches Können, ihre Kreativität und ihre persönliche Handschrift in der Zubereitung dieser Mischung.

Unterstützt von führenden Branchenpartnern

Der Julius Meinl Barista Cup wird von führenden Partnern der Branche unterstützt, darunter die Rancilio Group, Fiorenzato, DaVinci Gourmet und BWT. Die Teilnehmer arbeiten mit SCA-zertifizierten Rancilio Specialty RS1 Espressomaschinen und hochpräzisen Mühlen von Fiorenzato sowie mit der Wasseraufbereitungs- und Mineralisierungstechnologie von BWT, um ein optimales Geschmacksergebnis zu gewährleisten. DaVinci Gourmet ist als offizieller Sirup-Partner mit an Bord und unterstützt Baristas bei der Kreation individueller Signature Drinks.

"Die Zusammenarbeit mit führenden Marken der Branche ist ein zentraler Bestandteil unserer Rolle als Kaffeepartner. Es ist uns ein Anliegen, Baristas mit den richtigen Werkzeugen auszustatten, damit sie in jeder Tasse ein hochwertiges Kaffeeerlebnis bieten können", ergänzt Andreea Postolache, Global Marketing & Sales Director, Julius Meinl Coffee Group.

Baristas können sich für den Julius Meinl Barista Cup über die Julius Meinl Webseite anmelden. Folgen Sie @JuliusMeinlAustria auf Instagram, um exklusive Berichte über die Veranstaltung zu erhalten.

HINWEIS FÜR REDAKTEURE

ÜBER JULIUS MEINL

Julius Meinl wurde 1862 gegründet und ist eine der ältesten Kaffeeröstereien sowie eine der traditionsreichsten Kaffeehausmarken der Welt. Das Engagement für Qualität ist seit fünf Generationen ein Markenzeichen der Familie. Mit mehr als 160 Jahren Erfahrung in der Beschaffung und Röstung ist Meinl ein bevorzugter Kaffeelieferant für Wiens führende Kaffeehäuser. Heute tragen Julius Meinl Kaffees und Tees dazu bei, bedeutungsvolle Momente für Kunden und Konsumenten auf der ganzen Welt zu schaffen, und werden in über 50.000 Hotels, Kaffeehäusern und Restaurants in 70 Ländern sowie in einer wachsenden Zahl von Einzelhandelsgeschäften verkauft.

Pressekontakt:

Jaqueline Sieberer

Corporate Communications & Press Spokesperson

Julius Meinl 1862 GmbH

Email: [email protected]

www.juliusmeinl.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2937960/Julius_Meinl.jpg

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