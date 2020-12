Wild About Sprouts™ e Ilana Muhlstein, MS, RDN, muestran qué fácil puede ser agregar opciones saludables a cada comida, incluso en la temporada navideña

SACRAMENTO, California, 17 de diciembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Wild About Sprouts™, una empresa de producción de brotes frescos de Rä Foods LLC, e Ilana Muhlstein, una famosa nutricionista, les enseñan a los consumidores qué fácil puede ser agregar nutrición, sabor, crujido y color a todas sus comidas en esta temporada navideña.

"Wild About Sprouts™ tiene la misión de llegar a los consumidores de todo el país con brotes frescos, vivos, seguros, saludables y sabrosos, y mostrarles cómo usar esas pequeñas plantas en las comidas todos los días", dice Dan Sholl, gerente general de Wild About Sprouts™. "Para hacer esto, nos asociamos con una experta en nutrición, Ilana Muhlstein, para que nos ayude a mostrar qué fácil puede ser incorporar brotes en la alimentación diaria".

"Creemos que la temporada navideña es un buen momento para presentar una manera fácil de agregar algo saludable a la dieta, ya que es cuando las personas suelen disfrutar demasiado de los dulces y las comidas, y tal vez se olvidan de algunos de sus hábitos alimenticios saludables", expresa Ilana Muhlstein, MS, RDN, autora de 2B Mindset, oradora pública, influyente y miembro del equipo de liderazgo de la Asociación Americana del Corazón. "¡Estamos facilitando el agregado de deliciosos beneficios para la salud a sus comidas simplemente incorporando Wild About Sprouts™ en los alimentos que ya come! Intente agregar brotes a su tostada, tortilla o batido de aguacate matutino para comenzar bien el día. Agregue crujido, sabor, proteína y fibra a su sándwich de pavo o jamón del final del día, o envuelva o mezcle su ensalada navideña con un paquete de Wild About Sprouts™ y un puñado de arándanos secos. Sirva tapas de champiñones rellenos o aperitivos crostini con un 'sombrero' de brotes o cree una comida y una guarnición con una base de brotes para su salmón, pechuga o pollo a la parrilla. Y la forma más fácil de incorporar los brotes es simplemente comerlos del paquete a puñados. ¡Busque más ideas para las comidas en mi página de Instagram o TikTok!"

"En este momento la tendencia es comer de forma saludable y espero que se mantenga en todas las generaciones en el futuro", agregó Muhlstein. "Hay una generación de consumidores que realmente no saben qué son los brotes, y estamos asumiendo el desafío de ayudar a las personas a comprender los beneficios de estas pequeñas y poderosas plantas".

Wild About Sprouts™ viene en seis variedades. El trébol 100 % es dulce y delicado; la mezcla de brócoli y trébol es suave y picante, y la "mezcla picante" de rábano y trébol aporta el calor. La alfalfa tiene un sabor suave a nuez, la mezcla de trébol y alfalfa es dulce y con sabor a nuez, y el brócoli 100 % es fuerte, audaz y picante. "Hay una combinación de sabores para todos sus platos favoritos", agrega Muhlstein. "Me encanta la mezcla de brócoli y trébol, ¡descubra cuál le encanta a usted!"

Los brotes Wild About Sprouts™ son diferentes de los brotes tradicionales y se cultivan en recipientes individuales de 3 onzas mediante el proceso patentado Cold Grown® (PAT N.º 10015936). Así, desde la siembra hasta el plato, los brotes permanecen vivos y totalmente intactos hasta que los consumidores los cosechan en sus hogares. Los brotes Wild About Sprouts™ también se producen de forma sostenible y respetuosa con el medioambiente; están libres de herbicidas y pesticidas, y solo se usa ¼ de taza de agua por cada paquete, sin desperdicio.

Los brotes Wild About Sprouts™ de Rä Foods están disponibles en las tiendas de comestibles de California así como en el oeste de Estados Unidos y muchos estados del medio oeste. Para obtener más información sobre Wild About Sprouts o para guardar información, visite www.wildaboutsprouts.com.

