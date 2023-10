WILLOW ET SUANFARMA ANNONCENT LEUR COLLABORATION POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UN GRAND VOLUME D'API ANTI-INFECTIEUX PAR LE BIAIS DE LA FERMENTATION DE PRÉCISION

SUNNYVALE, Californie, 3 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Willow Biosciences Inc. (« Willow ») (TSX: WLLW) (OTCQB: CANSF) et SUANFARMA ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration portant sur un programme d'optimisation de la productivité des lignées cellulaires pour la fabrication d'un ingrédient pharmaceutique actif (« API ») anti-infectieux en grande quantité par fermentation de précision. Grâce à ce partenariat, SUANFARMA aura accès aux technologies exclusives d'optimisation des souches de Willow pour développer un processus de production plus rentable.

SUANFARMA s'est engagé avec Willow pour appliquer sa plate-forme technologique d'ingénierie de souche et permettre une production commerciale plus rentable de ces API sur le site de production de SUANFARMA.

« Nous sommes heureux de consolider notre relation fructueuse avec SUANFARMA, afin de commercialiser des produits issus de sources durables en tirant parti de nos capacités communes et de leurs ressources de fabrication efficaces éprouvées », a déclaré Chris Savile, président et chef de la direction de Willow. « Ensemble, nous voyons un certain nombre d'opportunités de créer des moyens alternatifs pour produire de façon plus durable des produits clés pour la santé et le bien-être humain et nous nous réjouissons de travailler avec l'équipe de SUANFARMA. »

« SUANFARMA CDMO est ravie d'étendre davantage son partenariat avec Willow pour le développement de produits commerciaux, afin d'élargir notre portefeuille en maximisant la qualité des produits à moindre coût grâce à la technologie de fermentation », a déclaré Daniel Rivero, directeur industriel de SUANFARMA. « Suite à ce développement réussi, nous sommes impatients de commercialiser ces produits à l'échelle industrielle via notre site de fabrication en Europe. SUANFARMA CDMO fournit sur le marché des services d'organisation de développement et de fabrication sous contrat, avec une expérience et une expertise solides dans les technologies de fermentation, de purification et de synthèse chimique correspondant aux normes de qualité les plus élevées pour l'industrie pharmaceutique et biotechnologique. »

SUANFARMA CDMO propose une approche globale du transfert technologique visant à réduire les risques et à améliorer la réussite dans le cadre de leur stratégie globale de gestion de projet. Notre plateforme, connue sous le nom de TT&GO®, utilise une méthodologie systématique basée sur la qualité qui tire parti de notre expertise en matière de BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication). Cette approche assure une industrialisation efficace des processus et donc une commercialisation rapide du produit final.

En mars 2023, Willow et SUANFARMA ont annoncé une alliance avec l'intention de travailler ensemble sur les capacités pharmaceutiques et biotechnologiques existantes pour les molécules synthétiques, notamment les anti-infectieux et d'autres API et intermédiaires pour l'industrie pharmaceutique, ainsi que les ingrédients naturels conçus pour les industries de la santé et du bien-être et de l'alimentation et des boissons. L'annonce faite aujourd'hui marque une nouvelle avancée dans l'élargissement de cette relation, en offrant une solution de biologie synthétique de bout en bout et en élargissant le portefeuille de produits communs des deux parties.

À propos de WILLOW BIOSCIENCES

Willow développe et produit des ingrédients fonctionnels fermentés de précision pour les marchés de la santé et du bien-être, des aliments et boissons et des soins personnels. Les plateformes FutureGrown™ et BioOxi™ de Willow permettent une production à grande échelle axée sur la durabilité.

À propos de SUANFARMA

SUANFARMA, fondée en 1993, est un partenaire B2B des sciences de la vie spécialisé dans le développement, la production et la commercialisation d'ingrédients pour les industries pharmaceutiques, vétérinaires et nutraceutiques.

Notre division CDMO fournit des solutions intégrées de bout en bout pour le développement et la commercialisation d'intermédiaires et de substances médicamenteuses pour les petites molécules complexes. Nous sommes spécialisés dans l'aide aux entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et de soins de santé en fournissant des services intégrés complets qui réduisent les délais de mise sur le marché pour maximiser les succès.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2234752/Suanfarma_Logo.jpg

SOURCE SUANFARMA