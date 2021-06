Wilson présente le ballon officiel de la NBA avant le début de la saison 2021-2022 de la ligue

Le ballon officiel de la NBA de Wilson est composé des mêmes matériaux, de la même configuration en huit panneaux, des mêmes caractéristiques de performance et du même cuir que les ballons actuels de la ligue. Au cours de la dernière année, la NBA et la National Basketball Players Association (NBPA) ont travaillé en étroite collaboration avec Wilson pour concevoir le nouveau ballon et le faire approuver grâce à des séances d'évaluation en équipe. Le ballon présente les emblématiques logos de la NBA et de Wilson en grainage entier. Également, le logo de Wilson comprend une incrustation d'anthracite.

« Wilson est ravi de révéler son histoire et son patrimoine avec la NBA pour accroître la visibilité du basketball sur la scène mondiale, a déclaré Kevin Murphy, directeur général, Wilson Team Sports. Dans la foulée du lancement de nos partenariats avec la Women's National Basketball Association (WNBA) et la Basketball Africa League (BAL), nous continuerons de bâtir l'avenir du sport. Wilson s'efforcera d'abord de soutenir la ligue et ses joueurs avec ses ballons de haute performance, puis étendra sa famille de basketball pour inclure les fans, les entraîneurs et les joueurs de tous les niveaux, partout dans le monde. »

« Notre partenariat avec Wilson prend vie au bon moment à l'approche de notre 75e saison, a déclaré Salvatore LaRocca, président de la NBA, Global Partnerships. Fabricant du ballon officiel de la NBA pour les 37 premières saisons de la ligue, Wilson fait son retour en s'appuyant sur son histoire commune avec la NBA et en se tournant vers la croissance continue de la ligue. »

Le ballon officiel de la NBA de Wilson fera ses débuts sur le terrain à la Microsoft Surface NBA Draft Combine 2021, qui aura lieu du lundi 21 juin au dimanche 27 juin. Le ballon pourra être acheté exclusivement sur wilson.com aux États-Unis à compter du 29 juillet, date marquant la NBA Draft 2021 présentée par State Farm. D'autres produits de Wilson sous licence de la NBA seront offerts par l'entremise de partenaires de distribution clés à l'échelle mondiale, dont le NBAStore.com, Amazon et d'autres, tout au long de l'été.

En plus du dévoilement du ballon, Wilson présente également ses premiers membres consultatifs de la NBA, soit le meilleur joueur de 2020 Trae Young ainsi que Jamal Murray, le premier choix de la draft 2016 de la NBA. En tant que membres consultatifs officiels de Wilson, Young et Murray joueront avec les produits de basketball de Wilson et donneront leurs avis sur les produits. Ils collaboreront également avec le fabricant.

« Devenir membre consultatif de Wilson me convient parfaitement, a déclaré Young. J'utilise leurs ballons de basket depuis que je suis petit, de mes tirs dans mon allée aux matchs de l'université. C'est excitant de voir Wilson revenir auprès de la NBA, et pour moi d'avoir voix au chapitre sur la façon dont elle se montre sur le terrain et ailleurs. »

Young et Murray rejoignent une équipe consultative Wilson Basketball de plus en plus grande, déjà composée de Liz Cambage, trois fois élue meilleure joueuse de la WNBA, les meilleurs joueurs de la FIBA en 3x3 Dušan Bulut et Migna Touré, l'entraîneur de renom Chris Brickley ainsi que la créatrice de tendance Beija Velez. D'autres joueurs devraient être annoncés à l'approche du début de la saison.

Les étapes importantes du partenariat de Wilson avec la NBA se poursuivront tout au long de 2021 avec des annonces et des activations dans l'ensemble de la Women's National Basketball Association (WNBA), de la NBA G League, de la NBA 2K League et de la Basketball Africa League (BAL), et pendant la 75e saison de la NBA.

À propos de Wilson :

Wilson Sporting Goods Co., une filiale d'Amer Sports Corporation dont le siège social se trouve à Chicago, aux États-Unis, est le premier fabricant d'équipement sportif de haute performance, de vêtements de sport et d'accessoires au monde. L'entreprise apporte plus d'un siècle d'innovation dans le sport à tous les niveaux de jeu. Elle utilise les connaissances des joueurs pour concevoir des produits qui propulsent l'innovation en matière d'équipement vers de nouveaux horizons et encouragent les athlètes à tous les niveaux à donner le meilleur d'eux-mêmes. Consultez le site www.wilson.com pour en savoir plus.

Dans le basketball, Wilson est le fournisseur de ballons officiels de la National Basketball Association® (NBA), de la Women's National Basketball Association® (WNBA), de la National Collegiate Athletic Association® (NCAA) pour la Mars Madness et la Final Four, de la Basketball Champions League (BCL), de la Basketball Africa League (BAL) et de la FIBA 3x3. Dans le football américain, Wilson est le premier et le seul fournisseur de ballons officiels de la National Football League® (NFL), le fournisseur de ballons officiels de la Ligue canadienne de football (LCF), de la NCAA Football, du programme Pop Warner, de American Youth Football et l'équipe de football des États-Unis. Dans le tennis, Wilson est le partenaire officiel de balles et de cordage de l'US Open et de Roland-Garros. Dans le volleyball, Wilson est le fournisseur officiel de ballons officiels de l'Association of Volleyball Professionals (AVP) et de la NCAA (voleyball de plage). Dans le football européen, Wilson est le fournisseur de ballons de match de la NCAA Soccer.

À propos de la NBA :

La NBA est une entreprise sportive et médiatique mondiale qui s'articule autour de quatre ligues sportives professionnelles, soit la National Basketball Association, la Women's National Basketball Association, la NBA G League et la NBA 2K League. La NBA et l'International Basketball Federation (FIBA) contrôlent également ensemble la Basketball Africa League (BAL). La NBA a établi une présence internationale importante avec des jeux et des programmes offerts dans 215 pays et territoires et dans plus de 50 langues. Elle vend aussi des produits dérivés dans plus de 100 000 magasins dans 100 pays autour du monde. Au début de la saison 2020-2021, la NBA comptait 107 joueurs internationaux issus de 41 pays. Les actifs de NBA Digital comprennent NBA TV, NBA.com, l'application NBA et le NBA League Pass. La NBA a créé l'une des plus grandes communautés sur les réseaux sociaux au monde, avec 1,9 milliard d'abonnés dans le monde entier sur toutes les plateformes de la ligue, des équipes et des joueurs. Par l'intermédiaire de NBA Cares, la ligue aborde des questions sociales importantes en travaillant avec des organisations au service des jeunes reconnues au niveau international qui soutiennent l'éducation, le développement des jeunes et des familles, et les causes liées à la santé.

