Wilson divulga bola de jogo oficial da NBA antes da temporada 2021-22

A bola de jogo oficial da NBA da Wilson é composta pelos mesmos materiais, oito painéis e especificações de desempenho das bolas de jogo atuais e mesmo tipo de couro usado na NBA. Ao longo do ano passado, a NBA e a National Basketball Players Association (NBPA) trabalharam em conjunto com a Wilson para desenvolver e aprovar a nova bola de jogo por meio de sessões de avaliação em equipe. A bola de jogo apresenta os icônicos logotipos da NBA e da Wilson em granulação total, com o logotipo da Wilson também incluindo uma linha interna de antracito.

"A Wilson está animada para demonstrar nossa história e tradição com a NBA, e ampliar o basquete no cenário global", disse Kevin Murphy, gerente geral da Wilson Team Sports. "Logo após lançarmos nossas parcerias com a WNBA e a BAL, continuaremos a desenvolver o futuro do esporte. Primeiro, a Wilson se concentrará em apoiar a liga e seus jogadores com suas bolas de jogo de alto desempenho, estendendo posteriormente nossa linha de basquete para os torcedores, treinadores e jogadores em todos os níveis, em todo o mundo."

"Nossa parceria com a Wilson ganha vida acentuadamente à medida que nos aproximamos da temporada de 75º aniversário", disse Salvatore LaRocca, presidente da NBA, Parcerias Globais. "Como a bola de jogo oficial da NBA durante as primeiras 37 temporadas da Liga, a Wilson retorna tendo como plano de fundo nossa história em comum, e olha adiante para o crescimento contínuo da liga."

A bola de jogo oficial da Wilson será lançada na quadra no Microsoft Surface NBA Draft Combine 2021, que será realizada de segunda-feira, 21 de junho a domingo, 27 de junho. A bola de jogo estará disponível para compra exclusivamente no site wilson.com nos EUA a partir de 29 de julho, em alinhamento com o NBA Draft 2021 apresentado pela State Farm. Os produtos adicionais licenciados pela NBA serão disponibilizados por meio dos principais parceiros de varejo em todo o mundo, incluindo NBAStore.com, Amazon e outros durante todo o verão.

Para coincidir com a revelação da bola de jogo, a Wilson também está apresentando seus primeiros membros da equipe consultiva da NBA – o All-Star da NBA de 2020, Trae Young, e o escolhido do NBA Draft de 2016, Jamal Murray. Como membros oficiais da equipe consultiva da Wilson, Young e Murray irão jogar, dar feedback e colaborar com os produtos de basquete da Wilson.

"Juntar-se à equipe consultiva da Wilson foi algo natural para mim", disse Young. "Eu uso as bolas de basquete da marca desde que eu era criança, treinando arremessos em frente à garagem da minha casa, até os anos que eu joguei pela faculdade. É emocionante ver a Wilson voltar para a NBA, e para mim opiniar sobre como será, dentro e fora da quadra."

Young e Murray se unem a uma lista crescente de membros da equipe consultiva de basquete da Wilson, incluindo a três vezes All-Star da WNBA, Liz Cambage, as estrelas do 3x3 da FIBA, Dušan Bulut e Migna Touré, o renomado treinador Chris Brickley e a tastemaker Beija Velez, e mais jogadores deverão ser anunciados à medida em que nos aproximarmos da temporada.

Os marcos da parceria da Wilson com a NBA continuarão a ser implementados ao longo de 2021 com anúncios e ativações em toda a Women's National Basketball Association (WNBA), NBA G League, NBA 2K League e Basketball Africa League (BAL) e na temporada de 75 anos da NBA.

Sobre a Wilson:

Com sede em Chicago, nos EUA, a Wilson Sporting Goods Co., uma subsidiária da Amer Sports Corporation, é a fabricante líder mundial de equipamentos esportivos de alto desempenho, vestuário esportivo e acessórios. A empresa traz mais de um século de inovação para o esporte em todos os níveis de jogo. Ela utiliza insights dos jogadores para desenvolver produtos que impulsionam a inovação dos equipamentos para novos territórios, e possibilitam aos atletas em todos os níveis que eles apresentem o seu melhor desempenho. Visite www.wilson.com para obter mais informações.

No basquete, a Wilson é a fornecedora oficial de bolas de basquete para a National Basketballs Association® (NBA), a Women's National Basketball Association® (WNBA), a National Collegiate Athletic Association® (NCAA) para a March Madness e a Final Four, a Basketball Champions League (BCL), a Basketball Africa League (BAL) e a FIBA 3x3. No futebol americano, a Wilson é a primeira e única fornecedora de bolas de futebol americano oficiais para a National Football League® (NFL), a fornecedora oficial de bolas de futebol americano para a Canadian Football League (CFL), a NCAA Football, a Pop Warner, a American Youth Football e a USA Football. No tênis, a Wilson é a bola oficial e parceria oficial do US Open e Roland Garros. No voleibol, a Wilson é a fornecedora oficial de bolas de vôlei para a Association of Volleyball Professionals (AVP) e NCAA Beach Volleyball. No futebol, a Wilson é a fornecedora de bolas para a NCAA Soccer.

Sobre a NBA:

A NBA é uma empresa global de esportes e mídia construída em torno de quatro ligas esportivas profissionais: a National Basketball Association, a Women's National Basketball Association e a NBA G League, bem como a NBA 2K League. A NBA e a International Basketball Federation (FIBA) também operam em conjunto com a Basketball Africa League (BAL). A NBA estabeleceu uma importante presença internacional com jogos e programação disponíveis em 215 países e territórios em mais de 50 idiomas, e mercadorias a venda em mais de 100.000 lojas em 100 países de seis continentes. A lista de jogadores da NBA no início da temporada 2020-21 contou com 107 estrangeiros de 41 países. Os ativos da NBA Digital incluem NBA TV, NBA.com, NBA App e NBA League Pass. A NBA criou uma das maiores comunidades de redes sociais do mundo, com 1,9 bilhão de curtidas e seguidores em todo o mundo em todas as plataformas de ligas, equipes e jogadores. Por meio da NBA Care, a liga aborda importantes questões sociais ao trabalhar com organizações de atendimento à juventude internacionalmente reconhecidas que apoiam a educação, a juventude e o desenvolvimento da família e causas relacionadas à saúde.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1535786/NBA_WILSON_official_game_ball.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1535787/Trae_Young.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1535788/Jamal_Murray.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1535789/NBA_and_Wilson_Logo.jpg

