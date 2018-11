Win Chain assina importante acordo no setor de alimentos frescos no valor de US$1,9 bilhão na Feira Internacional de Importações da China

O grupo brasileiro JBS, como é conhecido, não é apenas um dos maiores processadores de carne do mundo, sendo o principal produtor de carne bovina, suína e de derivados como couro, mas também o segundo maior produtor global de carne suína e de ovinos. Conforme o memorando de entendimento (MOU na sigla em inglês) assinado pela Win Chain e pelo JBS, a Win Chain adquirirá produtos do JBS totalizando 1,5 bilhão de dólares americanos nos próximos 3 anos, o que representa o maior pedido de importação de carne bovina já realizado entre a China e o Brasil. O Danish Crown Group, um produtor renomado de carne suína e de processamento na Europa, classifica-se como o segundo do mundo e o primeiro na Europa em termos de abate de suínos. O contrato com o Danish Crown assinado pela Win Chain totaliza compras no valor de até US$ 400 milhões por um período de 5 anos. Os produtos de empacotamento da marca no valor de 400 milhões de dólares dedicam-se diretamente ao consumidor final, sendo o primeiro caso do Danish Crown na China.

A Win Chain é considerada uma indicadora de tendências no setor de alimentos frescos na China. Como uma importante plataforma de importações para o Alibaba, a Win Chain dedica-se à indústria de alimentos frescos. Movida por dados, desenvolveu-se para atuar como uma plataforma da cadeia de suprimentos conectando recursos upstream e downstream para a obtenção de uma integração perfeita. Enquanto isso, sua oferta de cinco serviços incluindo a agregação de fornecimento, processamento, armazenagem e distribuição, finanças da cadeia de suprimentos e marketing da marca visa facilitar a entrada dos fornecedores internacionais na China.

Para esta parceria, a Win Chain fornecerá ao JBS soluções abrangentes adequadas ao mercado chinês, inclusive canais de vendas, distribuição da cadeia de frio, planos de coestabelecimento de marca de mercadorias e suporte de big data para que os produtos de qualidade do JBS possam entrar no mercado chinês de maneira mais rápida e obtendo um resultado sólido para a marca.

O contrato entre a Win Chain e o Danish Crown representa uma continuação adicional da prévia cooperação estratégica obtida entre as duas partes. Em função do memorando de entendimento assinado na primeira F20 da China (Fresh 20 Summit) realizada em maio deste ano, a Win Chain deve assumir a capacidade total da usina de processamento de propriedade integral do Danish Crown agora em construção na China. Além do marketing comercial e vendas, a colaboração entre as partes estende-se até as áreas de processamento, empacotamento, cadeia de frio, branding e dados, e demonstra uma estreita parceria. Com esta cooperação profunda, a Win Chain auxiliará o Danish Crown a se transformar de um fornecedor de matéria prima em um processador de alimentos e além disso, uma marca de alimentos frescos.

Desde o lançamento da estratégia das "importações valiosas" em março deste ano, o grupo Alibaba fechou inúmeros acordos de cooperação consecutivos entre fornecedores internacionais de alimentos frescos e a Win Chain como a plataforma global do ponto dos alimentos frescos. Por exemplo, em julho deste ano, a Win Chain e o governo tailandês assinaram pela primeira vez um memorando de entendimento relacionado à fruta durian para expandir o mercado dessa fruta tailandesa na China. Em outubro, a Win Chain uniu-se à Cargill Animal Protein China assinando uma cooperação estratégica para tornar-se a parceira de todos os produtos sob a marca Cargill Sun Valley na China continental. No mesmo mês, a Win Chain tornou-se a importante parceira estratégica da usina de processamento da Marine Harvest Shanghai e de sua cadeia de fornecimento de salmão off-line na China. A Win Chain deve assumir o papel de parceira exclusiva de vendas on-line da Marine Harvest para proporcionar suporte total à promoção de vendas e branding na China.

"A Win Chain está conectada, em uma extremidade, aos principais recursos dos fornecedores globais e, na outra extremidade, aos melhores novos canais de varejo na China, como por exemplo Tmall, Fresh Hema e RT-Mart. Oferecerá uma solução completa 'da fazenda para a mesa' abrangendo todos os elos relacionados aos alimentos frescos para fornecedores relevantes." Jin Guanglei, cofundador da Win Chain observou que, no futuro, mais fornecedores importantes no mundo poderão se fundir aos novos canais de varejo da China através da Win Chain, para que adicionais produtos frescos de qualidade sejam oferecidos aos consumidores chineses satisfazendo assim as necessidades da "atualização do consumo".

Foto- https://mma.prnewswire.com/media/780419/Cooperation_Signing_Ceremony.jpg

FONTE Win Chain