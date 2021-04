Windsor Brokers annonce des résultats records pour 2020 malgré la pandémie de COVID-19

La société a annoncé une année de succès sur la base de plusieurs progressions des indicateurs de performance clés ; une augmentation de 68 % du volume en 2020 par rapport à 2019. En outre, en comparant 2020 à 2019, on constate un bond de 148 % des comptes nouvellement financés, de plus de 65 % des dépôts et de plus de 120 % du total des comptes actifs.

Cette performance exceptionnelle a été réalisée grâce à plusieurs facteurs importants qui, ensemble, ont permis d'améliorer les résultats de l'entreprise au fil du temps : la restructuration de certains postes clés de la direction et des fonctions du groupe, des conditions de marché plus volatiles attirant davantage d'investissements et la diversification des portefeuilles, accompagnée d'une confiance accrue des investisseurs envers la société, en particulier pendant les périodes incertaines de confinement dues à la pandémie de COVID.

Comme beaucoup de grandes entreprises et de sociétés financières dans le monde, les employés de Windsor Brokers travaillaient hors de leurs bureaux.

« Grâce à notre approche de gestion des risques et à nos politiques internes, les opérations se sont déroulées comme d'habitude, sans aucune interruption, et mieux encore, produisant des résultats exceptionnels pour l'année 2020. L'année dernière a été difficile pour l'ensemble de l'économie mondiale, mais grâce à nos produits et conditions de trading compétitifs, à nos perspectives techniques approfondies et à notre équipe solide, les investisseurs ont pu discerner notre professionnalisme et nous font désormais encore plus confiance. Cela crée un lien encore plus fort entre nous, nos clients et nos partenaires commerciaux. Nous prévoyons une poursuite de la croissance et de l'expansion, ainsi la mise au point de nouveaux produits et services pour les investisseurs en 2021 », a déclaré Andreas Kontos, directeur des opérations mondiales chez Windsor Brokers.

À propos de Windsor Brokers

Windsor Brokers est une société d'investissement de renommée mondiale avec 33 ans d'expérience sur les marchés financiers, qui propose une large gamme d'instruments financiers, notamment le Forex, les indices CFD, les actions, les métaux, les matières premières et les énergies via les plateformes MT4. Au fil des années, la société a reçu de nombreux prix locaux et internationaux pour ses produits, ses services, son assistance à la clientèle et ses programmes de partenariat.

Le ratio d'adéquation des fonds propres de Windsor Brokers Ltd en 2019 est de 22,51 %, soit le double du pourcentage minimum requis par les autorités de réglementation. Windsor Brokers Group est agréé et réglementé dans plusieurs juridictions.

