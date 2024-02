Wine of Moldova fait sa première apparition à la Vinexpo Paris 2024

L'événement de trois jours a abouti sur une masterclass de Wine of Moldova organisée par S.E. Corina Călugăru, l'ambassadrice de la République de Moldavie en France, Stefan Iamandi, directeur de l'Office national de la vigne et du vin, et le journaliste Robert Joseph, portant sur l'importance des 10 années révolutionnaires de la création d'une marque de vin nationale en Moldavie .

« Ce que nous vivons aujourd'hui est une opportunité. Au cours de la prochaine décennie, nous ne parlerons peut-être pas d'une révolution, mais d'une transformation ou d'une réinvention, en particulier dans l'industrie vinicole moldave », a déclaré l'ambassadrice Corina Călugăru.

Elle poursuit : « La Moldavie est un pays au patrimoine riche, avec un peuple qui travaille dur. Nos réalisations dans l'industrie vinicole témoignent du soutien politique et international, mais surtout du dévouement de nos producteurs de vin et de la résilience de notre peuple. Je crois que c'est la pierre angulaire de nos progrès. »

Parallèlement, Ștefan Iamandi a souligné le succès continu du pays sur les marchés d'exportation, alors que les vins moldaves haut de gamme gagnent du terrain à l'étranger. « Après "10 années révolutionnaires de création d'une marque de vin nationale", les exportations de vin de la Moldavie ont triplé en valeur vers les pays occidentaux », a-t-il déclaré.

Robert Joseph a également observé que « les gens sont tombés amoureux du vin moldave et en parlent à d'autres personnes, mais ce n'est pas facile de faire entendre sa voix. La Moldavie ne fait donc que commencer. »

Les caves participantes ont décrit Wine Paris 2024 comme « une excellente occasion de se tenir aux côtés des plus grands producteurs ».

Contact pour les médias - Parascovia Ignat, [email protected] , +373 22 105 560

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2341916/Wine_of_Moldova.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2341917/Wine_of_Moldova.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2341918/Wine_of_Moldova.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2341919/Wine_of_Moldova.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2341920/Wine_of_Moldova.jpg

