Wine of Moldova offre un aperçu de l'avenir grâce à son outil d'intelligence artificielle qui change la donne

CHIȘINĂU, Moldavie, 23 mars 2024 /PRNewswire/ -- Suite à l'accueil enthousiaste qu'elle a reçu à ProWein, l'industrie viticole moldave est entrée dans une phase critique. Après avoir présenté deux vins produits avec l'aide d'une intelligence artificielle , les principales parties prenantes chercheront à collaborer davantage avec les secteurs florissants de la technologie et du design du pays dans les années à venir, en utilisant l'innovation pour renforcer leur compétitivité au niveau mondial.

Exploring the Future: Wine of Moldova's AI-Powered Innovation at ProWein 2024

Selon Wine of Moldova , ce projet d'intelligence artificielle historique a donné lieu à un partenariat stratégique entre plusieurs institutions : l'Office national de la vigne et du vin, le centre technologique des médias créatifs, Mediacor, et l'Université technique de Moldavie. Leur objectif était de créer un précédent mondial en matière d'unification de l'intelligence artificielle et de l'expertise humaine, tout en facilitant le développement continu grâce à l'utilisation de nouvelles technologies. Un budget de 500 millions de dollars a été alloué à l'expansion des vignobles, à l'innovation technologique et à la capacité de production.

Robert Joseph, consultant et auteur, a déclaré : « Le changement climatique, qui se traduit par des variations de millésimes beaucoup plus importantes et des températures plus élevées, exige des solutions innovantes. Ce projet permet aux producteurs de vin d'accéder à l'expertise nationale croissante en matière d'intelligence artificielle, ce qui pourrait changer la donne. »

Lors du salon ProWein de cette année, un mélange (blanc) de Feteasca Alba, Feteasca Regala et Viorica et un Feteasca Neagra (rouge), créés avec l'aide de l'intelligence artificielle, ont été présentés à un public international de professionnels.

« Cinquante et un producteurs ont rencontré des visiteurs du monde entier pendant le salon, leur présentant les cépages locaux, les terroirs uniques et l'expertise en matière d'assemblage de la Moldavie », a commenté Stefan Iamandi, directeur de l'Office national de la vigne et du vin.

Aujourd'hui, l'industrie du vin est essentielle à l'économie de la Moldavie, puisqu'elle représente environ 3 % du PIB et 8 % du total des exportations, contribuant ainsi à la subsistance de plus de 50 000 familles dans les zones rurales. Des étiquettes de qualité supérieure sont exportées vers 72 pays différents ; 55 % des exportations totales du pays sont expédiées vers l'UE.

« La Moldavie compte un nombre croissant de nouvelles petites exploitations viticoles, avec de jeunes viticulteurs, tandis que les plus grandes investissent dans les vignobles et l'équipement des caves pour produire davantage de vins de qualité supérieure », a indiqué Diana Lazar, chef de projet d'AI Wine.

Comme tous les autres pays producteurs de vin, la Moldavie est confrontée à toute une série de défis. Toutefois, les parties prenantes sont bien placées pour faire face à ces difficultés, en tirant pleinement parti des solutions offertes par les technologies de l'avenir. Une nouvelle ère de coopération entre les viticulteurs et les innovateurs numériques s'est ouverte, la Moldavie proposant des leçons précieuses pour le reste du monde.