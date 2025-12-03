Wingderm® annonce la certification MDR du système laser fractionné non ablatif Renuva 1550nm

BEIJING, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Wingderm® annonce que son système de laser fractionné non ablatif Renuva 1550nm a obtenu la certification MDR dans l'Union européenne, marquant ainsi une étape réglementaire importante pour le dispositif sur le marché de l'UE.

Image

Renuva est certifié par le MDR pour traiter les cicatrices d'acné et les stries pour les types de peau Fitzpatrick I à VI. Avant cette approbation, Renuva détenait déjà la certification MDD dans l'UE. Le passage de la DDM à la DDM reflète la conformité aux normes réglementaires les plus récentes en matière de dispositifs médicaux. La certification MDR de Renuva fournit aux partenaires une base de conformité claire.

Renuva utilise la technologie de la photothermolyse fractionnée, délivrant une énergie contrôlée dans des micro-zones de la peau tout en préservant les tissus environnants. Cette approche vise à améliorer l'apparence de la peau, en favorisant une expérience de beauté confortable et peu dérangeante. Renuva est conçu pour les environnements professionnels et pour permettre aux clients de reprendre leurs activités quotidiennes avec un minimum d'interruption. De plus, les procédures Renuva peuvent être ajustées en fonction des conseils des professionnels pour une utilisation sûre sur différents types de peau.

Les spécialistes ont partagé de nombreuses observations sur les procédures de Renuva. « Renuva peut être combiné avec d'autres procédures esthétiques ou utilisé seul dans le cadre d'un programme de traitement. Les personnes reprennent généralement leurs activités normales peu après chaque séance, l'expérience étant décrite comme bien tolérée », a déclaré le Dr Martyn King, vice-président du Joint Council of Cosmetic Practitioners et membre du British College of Aesthetic Medicine. « Le traitement Renuva est souvent choisi par les hommes, car l'expérience est généralement décrite comme confortable, avec une perturbation limitée de la vie quotidienne. »

La certification MDR de Renuva renforce sa position sur le marché et offre aux cliniques une option technologique réglementée pour les programmes esthétiques professionnels, permettant aux professionnels de la beauté d'offrir des expériences d'amélioration de la peau innovantes, sûres et personnalisables.

À propos de Wingderm®

Wingderm®, depuis sa création en 2016, avec l'objectif « Esthétique&Technologie, facile à réaliser », fournit des appareils médicaux esthétiques photoélectriques intelligents, fiables et de premier plan, qui ont été exportés dans plus de 80 pays, avec plus de 25 000 unités installées, reconnues pour leur sécurité et leur efficacité par experts et beauty seekers.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez cliquer sur les liens suivants : https://www.wingderm.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2837576/Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2798121/WINGDERM_Logo.jpg