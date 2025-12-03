Wingderm® anuncia la certificación MDR para el sistema láser fraccional no ablativo Renuva de 1.550 nm

BEIJING, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Wingderm® anuncia que su sistema láser fraccional no ablativo Renuva 1550nm ha obtenido la certificación MDR en la Unión Europea, lo que marca un hito regulatorio significativo para el dispositivo dentro del mercado de la UE.

Image

Renuva cuenta con la certificación MDR para el tratamiento de cicatrices y estrías de acné en los tipos de piel Fitzpatrick I a VI. Antes de esta aprobación, Renuva ya contaba con la certificación MDD en la UE. La transición de MDD a MDR refleja el cumplimiento de las últimas normas regulatorias para dispositivos médicos. La certificación MDR de Renuva proporciona a sus socios una base de cumplimiento clara.

Renuva utiliza tecnología de fototermólisis fraccionada, que aplica energía controlada en microáreas de la piel, preservando el tejido circundante. Este enfoque busca mejorar la apariencia de la piel, brindando una experiencia de belleza cómoda y mínimamente interrumpida. Renuva está diseñado para entornos profesionales y permite a los clientes reanudar sus actividades diarias con mínimas interrupciones. Además, los procedimientos de Renuva se pueden ajustar según las recomendaciones profesionales para una operación segura en diferentes tipos de piel.

Los especialistas han compartido numerosas observaciones sobre los procedimientos Renuva. "Renuva puede combinarse con otros procedimientos estéticos o usarse solo dentro de un programa de tratamiento. Las personas suelen retomar sus actividades normales poco después de cada sesión, y la experiencia se describe como bien tolerada", afirmó el Dr. Martyn King, vicepresidente del Consejo Conjunto de Profesionales de la Cosmética y miembro del Colegio Británico de Medicina Estética. "El tratamiento Renuva es frecuentemente elegido por los hombres, ya que la experiencia generalmente se describe como cómoda y con mínimas interrupciones en la vida diaria".

La certificación MDR de Renuva refuerza su posición en el mercado y brinda a las clínicas una opción regulada y basada en tecnología para programas estéticos profesionales, permitiendo a los profesionales de la belleza ofrecer experiencias de mejora de la piel innovadoras, seguras y personalizables.

Acerca de Wingderm®

Wingderm® desde su creación en 2016, con el objetivo de "Estética y tecnología, Fácil de lograr", proporciona dispositivos médicos estéticos fotoeléctricos inteligentes líderes y confiables, que se han exportado a más de 80 países, con más de 25.000 unidades instaladas, reconocidos por su seguridad y eficacia por expertos y buscadores de belleza.

