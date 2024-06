Wingderm® brille à IMCAS Asia 2024 avec ses solutions esthétiques innovantes

BEIJING, 24 juin 2024 /PRNewswire/ -- Du 21 au 23 juin, IMCAS Asia s'est tenue à Bangkok, en Thaïlande. Wingderm®, fournisseur de dispositifs médicaux esthétiques, a attiré l'attention sur ses solutions esthétiques innovantes.

Wingderm® at IMCAS Asia 2024

De nombreux visiteurs se sont arrêtés au stand de Wingderm® et sont restés pour obtenir des informations précieuses. Les membres de Wingderm® ont communiqué et discuté avec des pairs, des experts de l'industrie et des représentants d'entreprises du monde entier, présentant les concepts de conception et les positionnements des produits, se tenant au courant des dernières tendances de l'industrie et de la technologie, et apprenant l'expérience réussie de nombreuses entreprises exceptionnelles. Grâce à la communication avec tous ces acteurs, Wingderm® peut élaborer des stratégies de R&D et de positionnement sur le marché plus précises.

Tout au long de l'exposition, Derma Innovation, le distributeur de Wingderm® en Thaïlande, a apporté un soutien et une assistance substantiels. Grâce aux avantages locaux de Derma Innovation, Wingderm® peut communiquer avec les visiteurs de manière plus efficace, ce qui renforce leur confiance et la reconnaissance des produits et services de Wingderm®.

Lors de chaque exposition internationale, Wingderm® présente des produits professionnels et des concepts esthétiques avancés, tout en améliorant sa réputation. À l'avenir, Wingderm® continuera à participer à des expositions internationales et à des événements industriels, et se réjouit de travailler avec d'excellents partenaires pour fournir des produits et des services de haute qualité aux amateurs de beauté du monde entier.

À propos de Wingderm

Wingderm® depuis sa création en 2016, avec l'objectif de "Esthétique et technologie, facile à réaliser", fournit des appareils médicaux esthétiques photoélectriques intelligents de premier plan et fiables, qui ont été exportés dans plus de 80 pays, avec plus de 10 000 unités installées, reconnues pour leur sécurité et leur efficacité par les experts et les personnes en quête de beauté.

Pour plus d'informations, consultez le site https://www.wingderm.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2445877/Wingderm__at_IMCAS_Asia_2024.jpg