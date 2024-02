Wingderm® lance Lasermach2, une solution d'épilation révolutionnaire, à l'IMCAS World Congress 2024 à Paris

PÉKIN, 2 février 2024 /PRNewswire/ -- Dans la matinée du 1er février, Wingderm® a annoncé le lancement de Lasermach2 à l'IMCAS World Congress 2024 à Paris. Ce produit représente une nouvelle avancée révolutionnaire de Wingderm® dans l'industrie de l'esthétique médicale.

En tant qu'orateur principal de la conférence de presse, Will Wang, fondateur et directeur général de Wingderm®, a présenté Lasermach 2 au public. Lasermach 2 est une solution d'épilation plus efficace, plus confortable et plus intelligente. Elle présente une longueur d'onde de 808 nm et une combinaison de 755 nm, 808 nm et 1 064 nm, permettant des traitements d'épilation au laser pour les phototypes de peau de I à VI et pour presque tous les types de poils. Une tache de 4 cm² peut être traitée efficacement, et l'épilation du corps entier peut théoriquement être réalisée en 16 minutes environ. Les deux pièces à main sont légères et interchangeables rapidement, sans qu'il soit nécessaire de les brancher ou de les débrancher, ce qui facilite l'utilisation de l'appareil. Le système de refroidissement de niveau supérieur améliore le confort du traitement, ce qui permet une meilleure acceptation par les patients.

En outre, Lasermach 2 est équipé d'un système intelligent Wingcloud® qui aide les propriétaires de cliniques à gérer intelligemment et à améliorer leur service à la clientèle. Les opérateurs et les patients peuvent accéder à des données de traitement détaillées, ce qui garantit un traitement continu et renforce la confiance des patients dans les opérations.

« Au fil des ans, les résultats cliniques et les avantages financiers de Lasermach ont fait leurs preuves sur le marché. Wingderm® se consacre à l'innovation technologique et à l'assurance qualité afin de garantir aux praticiens et aux amateurs de beauté une excellente expérience d'épilation. Lasermach 2 a innové et amélioré de nombreux aspects, tels que la performance globale, l'expérience clinique et l'application de la technologie, affichant de meilleures performances que la génération précédente. Je pense que Lasermach 2 sera un appareil d'épilation laser hautement compétitif sur le marché au cours des prochaines années », a déclaré Will Wong.

Du 1er au 3 février, le stand de Wingderm® (H141) présentera une gamme d'appareils, dont Lasermach 2, Mesoskin et Renuva®. Nous vous invitons chaleureusement à nous rendre visite.

À propos de Wingderm®