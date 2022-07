Winner Medical adquiere una participación del 100% en Guilin Latex y se expande al mercado de látex médico

SHENZHEN, China, 5 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Winner Medical Co. Ltd. (300888.SZ; "Winner Medical" y "la compañía"), un fabricante líder de productos quirúrgicos y para el cuidado de heridas desechables, celebró una ceremonia de inauguración de Winner (Guilin) Latex Products Co., Ltd en Guilin, provincia de Guangxi, el 29 de junio de 2022, tras llevar a cabo la adquisición de una participación del 100% en Guilin Zizhu Latex Products Co., Ltd ("Guilin Latex") por 450 millones de yuanes (aproximadamente 67,15 millones de dólares estadounidenses) el 6 de junio.