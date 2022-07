Winner Medical erwirbt 100 % der Anteile an Guilin Latex und expandiert in den Markt für medizinischen Latex

SHENZHEN, China, 6. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Winner Medical Co. Ltd. (300888.SZ; „Winner Medical" und „das Unternehmen"), ein führender Hersteller von Einwegprodukten für die Wundversorgung und die Chirurgie, hielt am 29. Juni 2022 eine Einweihungszeremonie für Winner (Guilin) Latex Products Co., Ltd. in Guilin, Provinz Guangxi, ab, nachdem das Unternehmen am 6. Juni für 450 Mio. Yuan (ca. 67,15 Mio. US$) eine 100%ige Beteiligung an Guilin Zizhu Latex Products Co., Ltd ("Guilin Latex") erworben hatte.