Winterberg Investment X clôture sur son hard cap

Winterberg Investment X, un fonds conseillé par Winterberg Advisory GmbH, a finalisé avec succès son deuxième closing. L'objectif de levée de capitaux propres de EUR 20–25 millions a été largement dépassé, le fonds clôturant sursouscrit à son hard cap de EUR 35 millions (y compris les engagements futurs de la direction). Après deux acquisitions réussies, le fonds poursuivra le développement de sa plateforme suisse Buy-Build-&-Technologize dans le domaine des services accrédités de test, d'inspection et de certification, en ciblant l'acquisition d'autres petites et moyennes entreprises suisses du secteur.

BAAR, Suisse, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- À la fin de l'année dernière, Winterberg – en partenariat avec des fonds conseillés par Yana Investment Partners, un spécialiste européen reconnu du small cap – a créé TIC Holding Schweiz AG afin de bâtir un acteur de premier plan sur le marché suisse des services accrédités de test, d'inspection et de certification (TIC). À ce jour, deux sociétés ont été acquises, et la finalisation d'une troisième transaction est attendue prochainement.

Winterberg Investment X has reached a significant milestone – closing oversubscribed at €35M.

À travers ses filiales Metron Measurement SA et TransGeo AG, TIC Holding Schweiz AG est active dans la calibration d'outils et d'instruments de mesure, ainsi que dans les essais chimiques, mécaniques et autres tests de matériaux et produits industriels, notamment de matériaux de construction. Toutes les sociétés du groupe sont accréditées par le Service d'accréditation suisse (SAS). Compte tenu d'une demande soutenue et de l'intensification des exigences réglementaires, le secteur se distingue par sa résilience et son attractivité pour les investisseurs.

Fabian Kröher, président du conseil d'administration de TIC Holding Schweiz AG et associé de Winterberg, déclare : « Après le lancement très réussi de TIC Holding Schweiz, un pipeline prometteur de nouvelles cibles d'acquisition et d'excellents résultats financiers de nos sociétés de portefeuille, le deuxième closing de notre fonds a été fortement sursouscrit – avec des engagements totaux dépassant EUR 50 millions. »

Ralph Nowak, associé chez Winterberg, ajoute : « Nous sommes actuellement en discussion avec plusieurs autres cibles, notamment des entrepreneurs-dirigeants cherchant à assurer la pérennité de leur entreprise. Dans ce contexte, nous sommes confiants dans notre capacité à construire un nouveau groupe industriel suisse de référence et à déployer le capital de nos investisseurs de manière efficiente et responsable. »

Dr Hanspeter Bader, associé fondateur de Yana Investment Partners et membre du conseil d'administration de TIC Holding Schweiz AG, précise : « La très forte demande des investisseurs lors de ce deuxième closing a dépassé nos attentes. Nous sommes très satisfaits de l'évolution de notre investissement et fiers d'avoir identifié le potentiel du groupe dès ses débuts. En tant qu'investisseur principal et membre du conseil, nous nous réjouissons de poursuivre la définition de la stratégie et du développement de TIC Holding Schweiz AG aux côtés de Winterberg. »

À propos de TIC Holding Schweiz AG

TIC Holding Schweiz AG ambitionne de devenir l'un des groupes leaders en Suisse, plaçant le client au centre de ses activités. L'entreprise met un fort accent sur la qualité, l'excellence et la diversité. Elle recherche activement des PME dans le domaine des services accrédités de test, d'inspection et de certification, notamment dans des contextes de succession. En favorisant une culture entrepreneuriale et l'intégration des technologies les plus récentes dans l'ensemble des fonctions, le groupe vise une croissance et des rendements supérieurs à la moyenne. TIC Holding Schweiz AG a son siège à Baar, Suisse.

À propos de Winterberg Advisory GmbH et Winterberg Group AG

Basée à Grünwald près de Munich, Winterberg Advisory GmbH gère des fonds de capital-investissement orientés principalement vers les solutions de succession dans le segment des small et mid caps. Sur cette base, elle développe des plateformes Buy-Build-&-Technologize, telles que – actuellement – TIC Holding Schweiz AG et Healthcare Holding Switzerland AG. Winterberg Group AG, dont le siège se trouve à Zoug (Suisse), est un family office indépendant investissant dans le private equity – y compris dans les fonds gérés par Winterberg Advisory – ainsi que de manière sélective dans l'immobilier et d'autres classes d'actifs. Les deux entités sont dirigées par leurs associés fondateurs : Florian Brickenstein, Fabian Kröher, Ralph Nowak et Lorenzo Tencati.

À propos de Yana Investment Partners

Yana Investment Partners collabore avec des investisseurs institutionnels, des family offices et des gestionnaires d'actifs afin d'investir directement dans des entreprises privées d'exception à travers l'Europe. À travers ses fonds et en partenariat avec ses investisseurs, Yana agit comme propriétaire actif dans des investissements « off-market » attractifs et entrepreneuriaux, menés de manière innovante, structurée et maîtrisée. Les investissements sont réalisés en partenariat systématique, opération par opération, avec des sponsors indépendants du private equity, en mettant l'accent sur les petites capitalisations.

Contact presse : [email protected]

Note aux rédactions : merci de mentionner Winterberg Advisory GmbH dans toute citation ou référence aux informations fournies.

Plus d'informations sur TIC Holding Schweiz AG: www.tic-holding.ch

Plus d'informations sur les sociétés du portefeuille de TIC Holding Schweiz AG: www.metron-labo.ch and www.transgeo.ch

Plus d'informations sur Winterberg Advisory GmbH et Winterberg Group AG: www.winterberg.group

Plus d'informations sur Yana Partners: www.yana.partners

Des informations sur la plateforme suisse Healthcare Holding Switzerland AG, également gérée par Winterberg, sont disponibles sur www.healthcare-holding.ch

Ce communiqué de presse est préparé et diffusé par Winterberg Advisory GmbH pour le compte de TIC Holding Switzerland AG.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2806147/Kopie_von_HH_Vorlage_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2585223/5584682/TIC_Holding_Schweiz_AG_Logo.jpg