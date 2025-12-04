Nomination d'Alessandro Capone au poste de CEO de TIC Holding Schweiz AG

Le Conseil d'administration de TIC Holding Schweiz AG a nommé Alessandro Capone, citoyen suisse, au poste de Chief Executive Officer (CEO) avec effet immédiat. Le groupe, leader indépendant en Suisse dans le domaine des services accrédités de Testing, Inspection et Certification (TIC), a été créé en 2024 comme holding d'acquisition et est géré par Winterberg Advisory GmbH.L'investisseur principal, Yana Partners, est également représenté au sein du Conseil d'administration. À ce jour, TIC Holding Schweiz AG a acquis trois laboratoires en Suisse.

BAAR, Suisse, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- En 2005, Alessandro Capone, aux côtés de son père Angelo, a fondé Metron Measurement SA, un laboratoire d'étalonnage basé à Quartino, dans le canton du Tessin. Après avoir obtenu sa première accréditation SCS dans le domaine de la métrologie dimensionnelle, Metron a connu une croissance soutenue au cours de la dernière décennie, élargissant continuellement sa clientèle et son réseau de partenaires à travers toute la Suisse, et obtenant de nouvelles accréditations.

Aujourd'hui – après son dernier renouvellement d'accréditation en 2024 – Metron propose un portefeuille complet dans les domaines de la longueur, de la forme, du couple, de la force et des grandeurs électriques, s'imposant comme l'un des acteurs de référence en Suisse.

À la fin de 2024, la famille Capone a apporté Metron Measurement SA à la nouvelle TIC Holding Schweiz AG, dans laquelle elle détient toujours une participation.

Moins de neuf mois après cette opération, les investisseurs ont invité le dirigeant tessinois à prendre la direction du groupe dans son ensemble, avec pour mission de coordonner les équipes de management et de piloter le processus d'intégration. M. Capone exercera cette nouvelle fonction en parallèle de son rôle de directeur général de Metron Measurement SA, en collaboration étroite avec les membres du Conseil d'administration et les investisseurs.

« Pour nous, Alessandro est le candidat idéal », déclare Fabian Kröher, président du Conseil d'administration de TIC Holding Schweiz AG et Partner chez Winterberg. « Il apporte plus de vingt ans d'expérience dans le développement de laboratoires d'essais et dans la collaboration avec les organismes d'accréditation, les clients et les équipes. Metron représente une réussite exemplaire : une entreprise tessinoise reconnue à l'échelle nationale pour son dynamisme, sa croissance continue et sa culture profondément orientée client. Nous sommes ravis qu'il prenne aujourd'hui la tête de TIC Holding et de son ambitieuse stratégie d'acquisition et d'intégration, et nous nous réjouissons vivement de cette nouvelle collaboration. »

Cette nomination intervient à un moment stratégique : TIC Holding Schweiz AG a récemment élargi sa base d'investisseurs et levé un total de 35 millions de francs suisses de capitaux propres pour soutenir ses prochaines étapes de croissance.

« Je suis véritablement enthousiaste à l'idée de relever ce nouveau défi » , commente Alessandro Capone. « Nous avons une opportunité unique de bâtir un leader du marché suisse et d'introduire de nouvelles solutions innovantes, notamment en matière de digitalisation, au bénéfice de l'ensemble du secteur.Notre objectif est de rester un partenaire de confiance pour l'industrie suisse, en garantissant les plus hauts standards de qualité, de fiabilité et une offre sur mesure pour chaque client. »

Le groupe est actuellement engagé dans plusieurs processus d'acquisition et prévoit de finaliser de nouvelles opérations d'ici la fin de l'année.

À propos de TIC Holding Schweiz AG

TIC Holding Schweiz AG ambitionne de devenir l'un des groupes leaders en Suisse, plaçant le client au centre de ses activités. L'entreprise met un fort accent sur la qualité, l'excellence et la diversité. Elle recherche activement des PME dans le domaine des services accrédités de test, d'inspection et de certification, notamment dans des contextes de succession. En favorisant une culture entrepreneuriale et l'intégration des technologies les plus récentes dans l'ensemble des fonctions, le groupe vise une croissance et des rendements supérieurs à la moyenne. TIC Holding Schweiz AG a son siège à Baar, Suisse.

À propos de Winterberg Advisory GmbH et Winterberg Group AG

Basée à Grünwald près de Munich, Winterberg Advisory GmbH gère des fonds de capital-investissement orientés principalement vers les solutions de succession dans le segment des small et mid caps. Sur cette base, elle développe des plateformes Buy-Build-&-Technologize, telles que – actuellement – TIC Holding Schweiz AG et Healthcare Holding Switzerland AG. Winterberg Group AG, dont le siège se trouve à Zoug (Suisse), est un family office indépendant investissant dans le private equity – y compris dans les fonds gérés par Winterberg Advisory – ainsi que de manière sélective dans l'immobilier et d'autres classes d'actifs. Les deux entités sont dirigées par leurs associés fondateurs : Florian Brickenstein, Fabian Kröher, Ralph Nowak et Lorenzo Tencati.

À propos de Yana Investment Partners

Yana Investment Partners collabore avec des investisseurs institutionnels, des family offices et des gestionnaires d'actifs afin d'investir directement dans des entreprises privées d'exception à travers l'Europe. À travers ses fonds et en partenariat avec ses investisseurs, Yana agit comme propriétaire actif dans des investissements « off-market » attractifs et entrepreneuriaux, menés de manière innovante, structurée et maîtrisée. Les investissements sont réalisés en partenariat systématique, opération par opération, avec des sponsors indépendants du private equity, en mettant l'accent sur les petites capitalisations.

