Wintertests beweisen die Spitzentechnologie der BWI-Gruppe

EMB dynamische Prüfleitungen Brake-by-Wire

BEIJING, 11. März 2024 /PRNewswire/ -- Die BWI Group hat dynamische Extremkältetests durchgeführt, um die Qualität und Leistung der Produktpalette zu prüfen, die in den neuen Mainstream-Automodellen in Europa, Nordamerika und Asien installiert ist, während der dynamische Test ihrer revolutionären elektromechanischen Bremstechnologie am 8. März abgeschlossen wurde.

Als weltweit führender Tier-One-Lieferant besteht die BWI-Gruppe auf der Durchführung von Wintertests auf drei Kontinenten, was nicht nur die Leistung und den Arbeitsstatus der intelligenten Fahrwerksprodukte der Gruppe unter realen Schnee- und Kältebedingungen beweist, sondern auch die strengeren globalen F&E-Standards der BWI-Gruppe widerspiegelt.

George Chang, Mitglied des Board of Directors und Global CEO der BWI Group, sagte: "Unsere Produkte werden global zusammen mit Fahrzeugprodukten von über 50 Kunden weltweit verkauft. Folglich muss die BWI-Gruppe während des gesamten Forschungs- und Entwicklungsprozesses bis hin zur Produktion immer strengere internationale technische Standards einhalten. So halten wir beispielsweise an der jährlichen Durchführung von extremen Kältetests in China, den Vereinigten Staaten und Europa fest, um die Anforderungen der internationalen Normen zu erfüllen."

Da der globale Fahrwerksmarkt von unterschiedlichen Vorschriften und technischen Standards in Bereichen wie Sicherheit, Umweltschutz, Lärm und elektromagnetische Verträglichkeit geprägt ist, arbeitet das Unternehmen jeden Winter in erstklassigen Fahrzeugtestzentren im schwedischen Lappland, auf der amerikanischen Halbinsel Michigan und in der nördlichsten Provinz Heilongjiang in China, um die neuesten intelligenten Bremsen und Fahrwerke für die neuesten Modelle weltbekannter Automarken zu testen.

Basierend auf der kundenorientierten Kultur und den Werten des internationalen Premium-Tier-1-Zulieferers sind die Wintertests in drei Regionen so konzipiert, dass sie sich auf reale Eis-, Schnee- und Kältebedingungen konzentrieren, um eine robuste Produktentwicklung zu ermöglichen, die den strengen Standards und differenzierten Anforderungen der drei großen Automobilmärkte gerecht wird und den Kunden in Europa, den USA und China näher kommt.

In diesem Jahr umfasst das Angebot des Unternehmens bei den weltweiten Wintertests das integrierte Bremskontrollsystem iDBC1 (1-Box), die elektrische Parkbremse, die elektrische Stabilitätskontrolle, die 4th Generation der MagneRide-Federung und das Semi-Active Roll Control System.

Es ist erwähnenswert, dass die branchenführende kontrollierte Bremstechnologie des Unternehmens, die elektromechanische Vollbremse, jetzt einem dynamischen Extremkältetest an einem Premium-SUV in Arjeplog, Schweden, unterzogen wird, um ihre Leistung und globale Qualität zu beweisen.

Der EMB ist ein vollelektrisches Plug-and-Play-Produkt, das die Anforderungen eines intelligenten Bremssystems erfüllt, um ein höheres Maß an autonomem Fahren zu ermöglichen. Er hat seinen ersten Wintertest im Februar 2023 in der chinesischen Provinz Heilongjiang absolviert.

Ehrgeiziges Ziel für die Zukunft

Mit Blick auf die Zukunft intelligenter und elektrischer Automobile hat die BWI-Gruppe aktiv Technologien entwickelt und die Produktion von intelligenten Fahrwerksprodukten mit den Bemühungen von über 900 F&E-Teammitgliedern weltweit erweitert.

Die "Brake-by-wire"- und "Active Suspension"-Produkte der BWI Group ermöglichen das autonome Fahren von Level-2 bis Level-4 Plus und führen zu einem steigenden Marktanteil intelligenter Produkte am weltweiten Absatz.

Die Brake-by-Wire-Produkte der BWI Group haben vor kurzem im Rahmen eines Großauftrags eines bekannten europäischen Automobilkonzerns den europäischen Markt erobert und sind im vergangenen Jahr mit einer großvolumigen Anwendung auch auf den nordamerikanischen Markt zurückgekehrt.

Das Unternehmen beginnt in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 mit der Bereitstellung der intelligenten kabelgebundenen Bremssysteme iDBC2 (2-Box) und iDBC1. Eine iDBC1-Produktionslinie wurde kürzlich in der chinesischen Provinz Jiangsu fertiggestellt.

George Chang sagte: "Unsere intelligenten Fahrwerksprodukte, einschließlich kabelgebundener Brems- und aktiver Federungssysteme, erobern schnell die globalen Märkte, und ihr Auftragswert ist 1,7 Mal so hoch wie der unserer Fundamentbremsen und passiven Dämpfer im letzten Jahr."

Dank der Fortschritte bei den technologischen Durchbrüchen, der Geschäftsentwicklung und der Produktion stieg der Gesamtauftragswert des Unternehmens im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um fast 300 %.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2359134/BWI_Group_conducted_dynamic_extreme_cold_tests_in_Arjeplog_Sweden.jpg