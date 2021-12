Wipro expande ofertas de esportes, entretenimento, varejo e transporte com lançamento da solução Wipro VisionEDGE

NOVA YORK e BANGALORE, Índia, 15 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Wipro Limited (NYSE: WIT) (BSE: 507685) (NSE: WIPRO), empresa líder global em tecnologia da informação, consultoria e serviços de processos de negócios, anunciou hoje o Wipro VisionEDGE, uma solução dinâmica de sinalização digital e publicidade omnicanal, para expandir suas ofertas de esportes, varejo, transporte e entretenimento. Anteriormente conhecida como Cisco Vision, a Wipro VisionEDGE oferece uma plataforma convergente para inovação e permite que as marcas gerenciem e transmitam conteúdo para aprofundar o engajamento do cliente.

À medida que estádios, aeroportos, varejistas e outros locais procuram formas mais eficientes de interagir com os clientes, a solução Wipro VisionEDGE oferece flexibilidade para oferecer uma ampla variedade de vídeos e publicidade de alta qualidade para transformar a experiência do cliente. A Wipro VisionEdge alavancará o potencial dos serviços em nuvem Wipro FullStride para oferecer aos clientes a capacidade de viabilizar valores de negócios adicionais de suas propriedades de marca e criar novos fluxos de receita.

A Wipro fez parceria com a Cisco para oferecer a solução aos clientes por meio do programa Cisco SolutionsPlus e da Cisco Global Price List (GPL) no final de 2021. Além disso, ambas as empresas continuarão a investir nos planos de lançamento no mercado e a expandir para novas aplicações potenciais para a solução Wipro VisionEDGE.

"A parceria estratégica de 26 anos da Wipro com a Cisco é uma prova de nossa capacidade de acompanhar a mudança no cenário de negócios e tecnologia e oferecer valor por meio de ofertas diferenciadas e modelos inovadores de parceria. O lançamento do Wipro VisionEDGE por meio do programa SolutionsPlus da Cisco expandirá significativamente nossa solução e alcance de serviços para clientes em todo o mundo. Continuaremos a desenvolver novos recursos, capacidades e serviços, aproveitando nossas ofertas de engenharia e 5G para oferecer valor e novas oportunidades de negócios para nossos clientes. Estamos entusiasmados em entrar na próxima fase desta parceria estratégica com a Cisco", disse Malay Joshi, vice-presidente sênior e diretor do setor de Esportes, Comunicações, Mídia e Tecnologia da Wipro Limited.

"À medida que o mercado de publicidade digital continua a crescer e se transformar, estamos entusiasmados em desenvolver nossa parceria para oferecer o Wipro VisionEDGE e as melhores soluções para nossos clientes", disse Ken Martin, diretor geral de vendas - Esportes, Mídia e Grupo do Setor de Entretenimento Global, Cisco. "Os setores de esportes, mídia, entretenimento, transporte e varejo estão passando por grandes transformações respaldadas por redes convergentes, tecnologias sem fio, IPTV (Internet Protocol Television), malha IP, sensores, aplicativos nativos em nuvem, 5G, Inteligência Artificial e outras inovações inovadoras que proporcionarão oportunidades sem precedentes. Continuaremos a investir em nosso portfólio de soluções e trabalhar em estreita colaboração com nossos clientes e parceiros para apoiar suas necessidades em evolução e adotar as melhores tecnologias do mercado."

Para mais informações: https://www.wipro.com/engineeringNXT/wipro-visionedge-a-dynamic-digital-signage-solution/

Sobre a Cisco

A Cisco (NASDAQ: CSCO) é líder mundial em tecnologia que impulsiona a Internet. A Cisco inspira novas possibilidades ao reimaginar suas aplicações, garantindo sua empresa, transformando sua infraestrutura e capacitando suas equipes para um futuro global e inclusivo.

Sobre a Wipro Limited

A Wipro Limited (NYSE: WIT) (BSE: 507685) (NSE: WIPRO) é uma empresa líder global em tecnologia da informação, consultoria e serviços de processos de negócios. Aproveitamos o poder da computação cognitiva, hiper automação, robótica, nuvem, análises e tecnologias emergentes para ajudar nossos clientes a se adaptarem ao mundo digital e torná-los bem-sucedidos. Uma empresa reconhecida globalmente por seu portfólio abrangente de serviços, sólido compromisso com a sustentabilidade e boa cidadania corporativa, temos mais de 220 mil funcionários dedicados que atendem clientes em seis continentes. Juntos, descobrimos ideias e conectamos os pontos para construir um futuro melhor e ousado.

