Wipro lanza la solución Wipro VisionEDGE

- Wipro expande sus ofertas de deportes, entretenimiento, venta minorista y transporte con el lanzamiento de la solución Wipro VisionEDGE

- La asociación estratégica ampliada con Cisco posiciona a Wipro como líder en el suministro de soluciones y servicios a la industria de la publicidad digital.

NUEVA YORK y BANGALORE, India, 14 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Wipro Limited (NYSE: WIT) (BSE: 507685) (NSE: WIPRO), una empresa líder mundial en tecnología de la información, consultoría y servicios de procesos comerciales, anunció hoy Wipro VisionEDGE, una solución de publicidad omnicanal y de señalización digital dinámica, para expandir sus actividades deportivas, comercio minorista, transporte y ofertas de entretenimiento. Anteriormente conocido como Cisco Vision, Wipro VisionEDGE ofrece una plataforma convergente para la innovación y permite a las marcas administrar y transmitir contenido para profundizar la participación del cliente.

A medida que los estadios, aeropuertos, minoristas y otros lugares buscan formas más eficientes de interactuar con los clientes, la solución Wipro VisionEDGE ofrece la flexibilidad para ofrecer una amplia gama de vídeos y publicidad de alta calidad para transformar la experiencia del cliente. Wipro VisionEdge aprovechará el potencial de los servicios en la nube Wipro FullStride para ofrecer a los clientes la capacidad de desbloquear nuevo valor comercial de las propiedades de su marca y crear nuevas fuentes de ingresos.

Wipro se asoció con Cisco para ofrecer la solución a los clientes a través del programa Cisco SolutionsPlus y la Lista de precios global de Cisco (GPL) a finales de 2021. Además, ambas compañías continuarán invirtiendo en los planes de comercialización y expandiéndose hacia aplicaciones potenciales más novedosas para la solución Wipro VisionEDGE.

"La asociación estratégica de 26 años de Wipro con Cisco es un testimonio de nuestra capacidad para seguir el ritmo del cambiante panorama empresarial y tecnológico, y ofrecer valor a través de ofertas diferenciadas y modelos de asociación innovadores. El lanzamiento de Wipro VisionEDGE a través del programa SolutionsPlus de Cisco ampliará significativamente nuestra solución y los servicios llegan a los clientes de todo el mundo. Continuaremos desarrollando nuevas características, capacidades y servicios aprovechando nuestras ofertas de EngineeringNXT y 5G para ofrecer valor y nuevas oportunidades comerciales para nuestros clientes. Estamos entusiasmados de entrar en la siguiente fase de esta asociación estratégica con Cisco", dijo Malay Joshi, vicepresidente sénior y jefe de sector de Deportes, Comunicaciones, Medios, Tecnología de Wipro Limited.

"A medida que el mercado de la publicidad digital continúa creciendo y transformándose, estamos entusiasmados de aprovechar nuestra asociación para ofrecer Wipro VisionEDGE y las mejores soluciones de su clase a nuestros clientes", dijo Ken Martin, director general de Ventas Globales - Grupo de Deportes, Medios e Industria del Entretenimiento, Cisco. "Las industrias de deportes, medios, entretenimiento, transporte y venta minorista están experimentando grandes transformaciones respaldadas por redes convergentes, tecnologías inalámbricas, IPTV (televisión por protocolo de Internet), IP-fabric, sensores, aplicaciones nativas de la nube, 5G, inteligencia artificial y otras innovaciones revolucionarias que ofrecerán oportunidades sin precedentes. Continuaremos invirtiendo en nuestra cartera de soluciones y trabajaremos en estrecha colaboración con nuestros clientes y socios para respaldar sus necesidades cambiantes y adoptar las mejores tecnologías del mercado".

Para más información, visite: https://www.wipro.com/engineeringNXT/wipro-visionedge-a-dynamic-digital-signage-solution/

Acerca de Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) es el líder mundial en tecnología que impulsa Internet. Cisco inspira nuevas posibilidades al reinventar sus aplicaciones, proteger su empresa, transformar su infraestructura y capacitar a sus equipos para un futuro global e inclusivo.

Acerca de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT) (BSE: 507685) (NSE: WIPRO) es una empresa líder a nivel mundial en servicios de tecnología de la información, consultoría y procesos comerciales. Aprovechamos el poder de la computación cognitiva, la hiperautomatización, la robótica, la nube, el análisis y las tecnologías emergentes para que nuestros clientes se puedan adaptar al mundo digital y ser exitosos. Debido a que somos una empresa reconocida a nivel mundial por nuestra línea integral de servicios, nuestro sólido compromiso con la sostenibilidad y nuestra buena ciudadanía corporativa, contamos con más de 220.000 empleados exclusivos que brindan servicios a clientes en seis continentes. Juntos, descubrimos ideas y atamos cabos para construir un futuro mejor y más ambicioso.

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones prospectivas contenidas en este documento representan las creencias de Wipro con respecto a eventos futuros, muchos de los cuales, por su naturaleza, son inherentemente inciertos y están fuera del control de Wipro. Dichas declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones sobre las perspectivas de crecimiento de Wipro, sus resultados operativos financieros futuros y sus planes, expectativas e intenciones. Wipro advierte a los lectores que las declaraciones a futuro contenidas en este documento están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados anticipados por tales declaraciones. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, riesgos e incertidumbres con respecto a las fluctuaciones en nuestras ganancias, ingresos y ganancias, nuestra capacidad para generar y gestionar el crecimiento, completar las acciones corporativas propuestas, intensa competencia en los servicios de TI, nuestra capacidad para mantener nuestro costo. ventaja, aumentos salariales en la India, nuestra capacidad para atraer y retener profesionales altamente capacitados, sobrecostos en tiempo y costos en contratos de precio fijo y marco de tiempo fijo, concentración de clientes, restricciones a la inmigración, nuestra capacidad para administrar nuestras operaciones internacionales, reducción de la demanda de tecnología en nuestras áreas de enfoque clave, interrupciones en las redes de telecomunicaciones, nuestra capacidad para completar e integrar con éxito adquisiciones potenciales, responsabilidad por daños en nuestros contratos de servicio, el éxito de las empresas en las que realizamos inversiones estratégicas, retiro de incentivos gubernamentales fiscales, inestabilidad política , guerra, restricciones legales sobre la obtención de capital o la adquisición de empresas fuera de India, el uso no autorizado de nuestra propiedad intelectual y las condiciones económicas generales que afectan nuestro negocio e industria. Las condiciones causadas por la pandemia de COVID-19 podrían disminuir el gasto en tecnología, afectar negativamente la demanda de nuestros productos, afectar la tasa de gasto de los clientes y podrían afectar negativamente la capacidad o voluntad de nuestros clientes de comprar nuestras ofertas, retrasar las decisiones de compra de los clientes potenciales, de manera adversa afectar nuestra capacidad para proporcionar servicios de consultoría en el sitio y nuestra incapacidad para entregar a nuestros clientes o retrasar el suministro de nuestras ofertas, todo lo cual podría afectar negativamente nuestras ventas futuras, resultados operativos y desempeño financiero general. Nuestras operaciones también pueden verse afectadas negativamente por una variedad de factores externos relacionados con la pandemia de COVID-19 que no están bajo nuestro control. Los riesgos adicionales que podrían afectar nuestros resultados operativos futuros se describen con más detalle en nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, incluidos, entre otros, los Informes anuales en el Formulario 20-F. Estas presentaciones están disponibles en www.sec.gov . Es posible que, de vez en cuando, hagamos declaraciones adicionales escritas y orales a futuro, incluidas las declaraciones contenidas en los archivos de la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores y nuestros informes a los accionistas. No nos comprometemos a actualizar ninguna declaración prospectiva que podamos hacer de vez en cuando por nosotros o en nuestro nombre.

