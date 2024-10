Wir kündigen den Start von CasinCity Crypto Casino an: Wo jeder Spieler von Anfang an ein VIP ist

SÃO PAULO, 25. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- CasinCity Crypto Casino ist in Brasilien, Argentinien, Costa Rica, Kolumbien und Mexiko angekommen und bietet ein noch nie dagewesenes Krypto-Casino-Erlebnis. Erkunden Sie die Straßen einer Stadt, die ihre Türen für alle öffnet, egal ob Sie ein erfahrener Profi oder ein neugieriger Neuling sind. Wir verstehen unsere Spieler und bieten ihnen genau das, wonach sie sich sehnen - Anonymität und Nervenkitzel, der Grenzen überschreitet und Herzen höher schlagen lässt! Die Plattform richtet sich sowohl an Anfänger als auch an erfahrene Wettende, die sich bei einer großen Auswahl an Spielen amüsieren möchten. Von dem Moment an, in dem sich die Wettenden anmelden, beginnen sie ihre Reise als VIP, mit besonderen Vergünstigungen, die ihnen bei ihrem sündigen Abenteuer helfen.

CasinCity: Where Every Player is a VIP from the Start!

CasinCity Willkommensbonus

Dank des 200%igen Willkommensbonus von bis zu 10.000 R$ können die Kunden Hunderte von verfügbaren Spielen erkunden, ohne ihre Einzahlungen zu riskieren, und so jeden Winkel dieser Krypto-Casino-Metropole entdecken. Außerdem erhalten neue Benutzer 50 Freispiele für Spielautomaten.

CasinCity Crypto Casino VIP-Programm

CasinCity Crypto Casino spielt nach seinen eigenen Regeln. Von dem Moment an, in dem ein Benutzer sein Konto eröffnet, spielt er mit VIP-Status, einschließlich eines wöchentlichen Cashbacks von 10 %. Zu Beginn der Woche können sie 10 % der möglichen Verluste zurückgewinnen, was ihnen eine weitere Chance auf Glück in den Spielabschnitten gibt.

CasinCity Crypto Casino Spiele

Wenn Sie sich bei CasinCity Crypto Casino anmelden, erhalten Sie Zugang zu einer großen Auswahl an Spielen von Top-Entwicklern. Sie können ihr zusätzliches Guthaben, kostenlose Casino-Spins und VIP-Cashback für ihre Lieblingsspiele verwenden und gleichzeitig Punkte sammeln, um noch mehr Belohnungen freizuschalten.

CasinCity Crypto Casino Spiel Abschnitte

Steckplätze

Crash-Spiele

Live Kasino

Vertrauenswürdig und lizenziert

Trotz des verspielten Film-Noir-Konzepts ist das CasinCity Crypto Casino zuverlässig, wird von Rojo Entertainment B.V. betrieben und ist von der Regierung von Curaçao unter der Lizenznummer 5536/JAZ lizenziert.

CasinCity Crypto Casino Links

Besuchen Sie die Website und bleiben Sie auf Twitter und Telegram auf dem Laufenden:

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2540171/Casincity.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2540173/Casincity_Logo.jpg