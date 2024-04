Wir stellen vor: V2200Plus: TOPDON 2-in-1-Starthilfe und Batterietester

ROCKAWAY, N.J., 10. April 2024 /PRNewswire/ -- TOPDON - ein Anbieter von Diagnoselösungen aus einer Hand - hat sein V2200Plus angekündigt, ein Werkzeug, das beide Funktionen erfüllen kann, um in Notfällen Starthilfe für Fahrzeuge zu geben und den Zustand der Batterie bei der täglichen Wartung zu ermitteln.

V2200Plus: a 2-in-1 jumpstarter and battery tester

Probleme mit der Batterie während der Fahrt sind nie angenehm, selten vorhersehbar und gelegentlich gefährlich. Dies ist keine Übertreibung: Nach Angaben von Agero gibt es in den USA jedes Jahr 69 Millionen Fahrzeugpannen. Normale Autofahrer haben immer eine tragbare Starthilfe im Kofferraum, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten. Was viele jedoch nicht wissen, ist, ob ihre Batterie einfach nicht genug Ladung hat, um das Fahrzeug zu starten, oder ob sie bereits beschädigt ist. Manchmal ist die Batterie unschuldig, und es sind andere Teile des Fahrzeugs, die den Strom verbrauchen.

In der Vergangenheit mussten die Nutzer möglicherweise in eine Werkstatt fahren, um von Fachleuten prüfen zu lassen, ob ein Batteriewechsel erforderlich ist. Mit dem V2200Plus 2-in-1 Starthilfegerät und Batterietester können Benutzer ihre Batterien jetzt selbst überprüfen und so Zeit und Geld sparen, indem sie unnötige Werkstattbesuche und betrügerische Batteriewechsel vermeiden.

Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich mitten im Nirgendwo und Ihr Auto springt nicht an. Pannenhilfe kann eine Menge kosten, Versicherungsgesellschaften bieten Unterstützung als Zusatzversicherung für nur $ 10 bis $ 20 pro Jahr an, während Auto-Clubs wie AAA etwa $ 70 bis $ 150 pro Jahr kosten können. Panik macht sich breit. Aber jetzt nicht mehr. Der V2200Plus ist hier, um den Tag zu retten. Mit einer einzigen Ladung können bis zu 35 Starthilfen vorgenommen werden, so dass der Nutzer nie wieder auf der Straße stehen bleiben muss.

Aber der V2200Plus ist mehr als nur ein Starthilfegerät. Verbinden Sie ihn mit der App, um ausführliche Batterietests durchzuführen, bevor Sie überhaupt an einen Batteriewechsel denken. Seien Sie einen Schritt voraus, indem Sie potenzielle Probleme erkennen, und bewahren Sie sich vor unerwarteten Pannen. Ob es sich um eine Routinewartung handelt oder um das Aufspüren von Batterieproblemen, wenn Ihr Auto nicht anspringt - die Batterietestfunktion des V2200Plus ist ein wertvolles Hilfsmittel.

Seien Sie vorbereitet, bleiben Sie selbstbewusst und bleiben Sie in Bewegung mit dem V2200Plus an Ihrer Seite.

