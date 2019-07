Wirecard suporta o maior varejista de Constução Civil e melhoria do lar no Brasil Leroy Merlin com solução de mercado online

ASCHHEIM, Alemanha e SÃO PAULO, 30 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Wirecard, líder mundial em inovação em tecnologia financeira digital, e a Leroy Merlin assinaram um MOU para expandir o negócio de comércio eletrônico da especialista em Constução Civil e melhoria do lar. A Leroy Merlin, com sede na França e presente em 13 países, faz parte do Grupo ADEO. O grupo é o terceiro maior operador a nível mundial no mercado da melhoria do lar.

Como parte da cooperação, a Wirecard apoiará o mercado da Leroy Merlin no Brasil. O mercado B2C fornece uma plataforma onde tanto as marcas próprias da Leroy Merlin como os fornecedores parceiros podem chegar aos compradores. Presente no Brasil com 41 lojas e com uma carteira de 100.000 itens, a receita total recente da Leroy Merlin no Brasil totalizou quase USD 1,4 bilhão.

"Estamos animados para continuar a crescer a nossa solução de mercado, que já foi bem recebida no Brasil. Escolhemos a Wirecard para apoiar a nossa expansão de mercado devido ao seu extenso know-how em mercados digitais, tanto no Brasil como em todo o mundo", comentou Cristiano Ceravolo Athayde, Diretor de Mercado da Leroy Merlin. "Tendo investido pesadamente em nossa expansão digital, temos grandes ambições para nossas soluções online. Em 2018, acolhemos 10 milhões de visitantes no nosso site todos os meses e esperamos que esse número continue a aumentar à medida que melhoramos a nossa oferta de produtos e serviços.

"Como o comércio eletrônico no Brasil continua a crescer, estamos orgulhosos de estar na vanguarda da inovação digital para comerciantes", acrescentou Gabriel Liotti, Diretor de Vendas e Clientes da Wirecard no Brasil. "Com a nossa oferta no mercado, que pode ser adaptada às necessidades de qualquer negócio, estamos confiantes de que os fornecedores Leroy Merlin irão desfrutar de uma solução de gestão simplificada e conveniente. Estamos ansiosos por continuar a cooperar com a Leroy Merlin a uma escala global".

A Wirecard oferece à Leroy Merlin uma solução de mercado única, que inclui uma solução de pagamento dividido para gerir pagamentos e comissões para os fornecedores. Além disso, os vendedores têm a sua própria conta digital onde podem controlar as encomendas e os pagamentos, tudo a partir de uma única plataforma. Através de uma carteira digital, os vendedores também podem pagar contas e realizar transferências de dinheiro P2P. Os pagamentos de clientes são protegidos graças à solução de gestão de risco abrangente, que permite que apenas as transações autorizadas passem, aumentando assim a taxa de conversão.

Sobre o Wirecard:

A Wirecard (GER: WDI) é uma das plataformas digitais de crescimento mais rápido do mundo na área de comércio financeiro. Fornecemos a clientes empresariais e consumidores um ecossistema em constante expansão de serviços de valor agregado em tempo real construídos com base em pagamentos digitais inovadores usando uma abordagem B2B2C integrada. Este ecossistema concentra-se nas áreas de pagamento e risco, varejo e transações bancárias, lealdade e cupom, análise de dados e aumento da taxa de conversão em todos os canais de vendas (online, móvel, ePOS). A Wirecard opera instituições financeiras reguladas em vários mercados-chave e detém licenças de emissão e aquisição de todas as principais redes de pagamento e cartões. A Wirecard AG está cotada na Bolsa de Frankfurt (DAX e TecDAX, ISIN DE000747202060). Visite-nos em www.wirecard.com, siga-nos no Twitter @wirecard e no Facebook @wirecardgroup.

Sobre Leroy Merlin:

Consolidada no Brasil desde 1998, a Leroy Merlin é especializada em construção, acabamento, bricolage, decoração e jardinagem. Excelência no atendimento e variedade de produtos fazem da empresa uma grande referência no mercado. Segundo dados da Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais de Construção (ANAMACO), a Leroy Merlin é líder no mercado de varejo do Home Center. São mais de 100.000 itens divididos em 15 setores: materiais de construção, madeira, elétrica, ferramentas, tapetes, cerâmica, sanitários, encanamentos, jardinagem, ferragens, organização, pintura, decoração, iluminação e cozinha. São 41 lojas Leroy Merlin espalhadas em dez estados brasileiros e no Distrito Federal, além do comércio eletrônico, que atende a todo o país. As lojas estão equipadas com serviços especiais como mesa de bricolage, fábrica de cores, espaço de design, corte de madeira e vidro, coleta seletiva e drive-thru. A preocupação com a sustentabilidade se reflete nos processos internos. Esforço que começa a ser reconhecido internacionalmente. 23 lojas já receberam a certificação AQUA - High Environmental Quality. A Certificação AQUA-HQE é considerada uma das mais importantes certificações ambientais do mundo. Criada em 2008 pelo Grupo Qualitel, órgão francês de certificação empresarial, e desenvolvida e adaptada à realidade brasileira pela Fundação Vanzolini, visa não só racionalizar o uso de água e eletricidade nos edifícios, mas também promover conforto e bem-estar para a comunidade do entorno. Por tudo isso, Leroy Merlin se destaca como um dos melhores empregadores do varejo brasileiro, no ranking anual Great Place to Work Brasil, publicado em parceria com a Revista Época, de 2013 a 2018. Ficou em 17º lugar na lista dos melhores de 2018.

