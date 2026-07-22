Wistron celebra la inauguración oficial de su primera fábrica inteligente en EE. UU., lo que supone un hito en su estrategia global de fabricación inteligente

FORT WORTH, Texas, 22 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Wistron Corporation ("Wistron") celebró la inauguración de su centro D1 AI Smart Facility en Fort Worth, Texas, el lugar donde se fabricó y produjo en serie en Estados Unidos el primer superchip NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra. Las instalaciones, con un costo de USD 700 millones y una superficie aproximada de 324 000 pies cuadrados, se inauguraron oficialmente durante una ceremonia presidida por Simon Lin, presidente de Wistron, y Jensen Huang, fundador y CEO de NVIDIA. Jessica Rogers, directora del Departamento de Desarrollo Económico de la ciudad de Fort Worth, y Alexander Tah-ray Yui, representante de Taiwán en Estados Unidos, se encontraban entre los funcionarios públicos y líderes empresariales que asistieron al acto, lo que supuso un hito en la expansión de la presencia global de Wistron y de sus capacidades de fabricación avanzada.

From left to right: Jeff Lin, President and CEO of Wistron; Alexander Tah-ray Yui, Taiwan’s Representative to the United States; Simon Lin, Chairman of Wistron; Jensen Huang, Founder and CEO of NVIDIA; Debora Shoquist, Executive Vice President of Operations at NVIDIA; and Jessica Rogers, Director of Economic Development for the City of Fort Worth, commemorate the grand opening of Wistron’s D1 AI smart manufacturing facility and a historic milestone in U.S. AI manufacturing.

Se trata de un centro clave dentro de la red global de Wistron dedicada a la fabricación de infraestructuras de inteligencia artificial. Las instalaciones funcionan con tecnología de computación acelerada de NVIDIA e integran los modelos de frontera abierta Nemotron y Cosmos y las bibliotecas Omniverse y Metropolis de NVIDIA, utilizando tecnología de gemelos digitales para optimizar el diseño de la fábrica, los flujos de trabajo de producción y la eficiencia operativa. Se trata de la primera planta de fabricación de Wistron en Estados Unidos, creada para atender a los clientes a nivel local y fabricar los productos más avanzados e innovadores de NVIDIA. Simon Lin, presidente de Wistron, comentó: "La actividad que se lleva a cabo aquí no es la típica fabricación. Es nueva, muy completa y de última tecnología. En estos momentos fabricamos el superchip NVIDIA GB300 Grace Blackwell, y, además, también vamos a fabricar aquí el superchip de NVIDIA Vera Rubin. En los próximos dos años, esta ubicación será una de las más importantes, a medida que construyamos la infraestructura de inteligencia artificial aquí, en Estados Unidos. Creo que esa es la razón por la que decimos que habrá un nuevo capítulo y que vamos a potenciar la IA desde Texas".

Responder a las necesidades de los clientes: Texas, el nuevo centro de fabricación mundial

En este momento crucial para la infraestructura mundial de la inteligencia artificial, Wistron aprovecha sus décadas de experiencia en fabricación a nivel global para ampliar su presencia en Texas, un estado que cuenta con un ecosistema bien consolidado en materia de logística, captación de talento y fabricación avanzada. La nueva planta D1 fabrica el superchip NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra y, próximamente, el superchip NVIDIA Vera Rubin, fundamentales para impulsar la próxima generación de computación de IA. Las nuevas instalaciones de Fort Worth refuerzan un eslabón fundamental de la fase inicial de la cadena de suministro de la infraestructura de IA ampliando la capacidad nacional para armar y probar los sistemas de IA de NVIDIA. Estos servidores pueden integrarse en la infraestructura de NVIDIA DSX, en la que DSX proporciona la arquitectura y las tecnologías comunes necesarias para implementar y gestionar fábricas de IA energéticamente eficientes a gran escala.

Ecosistema operativo integral que refuerza la resiliencia de la cadena de suministro de la IA en EE. UU.

Detrás de cada avance en la computación basada en la IA se encuentra la capacidad de fabricación necesaria para escalarla. Wistron está ampliando su capacidad de producción de servidores de IA desde Taiwán a Estados Unidos, guiada por una visión basada en la precisión, la eficiencia y la sostenibilidad. Esto refleja un cambio más amplio en el sector: el liderazgo en IA no solo viene determinado por los avances tecnológicos, sino también por la capacidad operativa para transformar la innovación en una producción a gran escala con una calidad consistente, una cadena de suministro resiliente y entregas predecibles. Al establecer capacidad de fabricación de infraestructura de IA en Estados Unidos, Wistron está creando un ecosistema operativo integral que abarca tanto la fabricación como el servicio posventa, lo que permite acortar los plazos de entrega y los ciclos de atención al cliente, reforzar la resiliencia de la cadena de suministro y sentar las bases para una ventaja competitiva a largo plazo a medida que la infraestructura de IA sigue creciendo.

Colaboración con NVIDIA para impulsar un nuevo modelo de fabricación inteligente y optimización energética

Con el inicio de la era de la IA física, Wistron está ampliando sus capacidades de fabricación inteligente a Estados Unidos, creando un nuevo modelo para la producción de infraestructuras de IA basado en la fabricación digital, la optimización energética y las operaciones locales. Jensen Huang comentó: "Se está llevando a cabo la mayor expansión de infraestructura de la historia. La demanda de fábricas de IA —el motor de esta próxima revolución industrial— es increíble, y deben construirse en todas partes. Juntas, NVIDIA y Wistron están recuperando la capacidad de fabricación avanzada de Estados Unidos en Texas, creando puestos de trabajo cualificados y reforzando la cadena de suministro de IA del país". A medida que crece la demanda de fabricación avanzada en Texas, una planificación más inteligente de las cargas de producción y del consumo energético proporcionará a la planta un mayor control y flexibilidad sobre sus necesidades eléctricas.

Convertir la experiencia global en una infraestructura de IA escalable

Simon Lin destacó que la velocidad que exige la era de la IA conlleva su propia responsabilidad. "En la era de la inteligencia artificial, la presión por la rapidez es también una forma de responsabilidad", comentó Lin. "No solo tenemos que construir rápido; tenemos que construir de forma adecuada".

La planta de Fort Worth será el motor principal de las operaciones de fabricación de Wistron en Estados Unidos, según ha informado la empresa, y conectará su red de producción global con los socios de su ecosistema a medida que amplíe su fabricación avanzada basada en la inteligencia artificial. Wistron afirmó que esta inversión refleja sus esfuerzos por ampliar sus capacidades técnicas, reforzar la resiliencia y la eficiencia de las cadenas de suministro globales, y respaldar la siguiente fase del desarrollo de la infraestructura de inteligencia artificial.

Acerca de Wistron:

Wistron Corporation es un proveedor líder mundial de servicios tecnológicos que ofrece productos avanzados de TIC, infraestructura de inteligencia artificial y soluciones de fabricación a marcas tecnológicas de todo el mundo. Con más de 63 000 empleados repartidos por Norteamérica, Europa y Asia, Wistron sigue ampliando sus capacidades en inteligencia artificial, la nube y la fabricación avanzada para respaldar la próxima generación de informática inteligente. Para obtener más información sobre Wistron, visite la página web oficial en www.wistron.com. Puede consultar más información sobre el evento en la página web del evento.

Prensa:

Joyce WL Chou

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FUENTE Wistron Corporation