WizKids annonce de nouvelles offres de produits pour Donjons & Dragons et Magic : l'Assemblée

L'éditeur de jeux Wizards of the Coast élargit son offre de catégories de produits

HILLSIDE, New Jersey, 24 février 2021 /PRNewswire/ -- WizKids, le premier fabricant de figurines prépeintes et de jeux de table haut de gamme, a annoncé aujourd'hui l'extension de ses vastes gammes de produits pour le très populaire jeu de rôle Donjons & Dragons et le jeu de cartes de stratégie Magic : l'Assemblée. Les nouveaux produits devraient arriver dans les rayons du monde entier à partir de 2021.

Les fans et les joueurs des franchises populaires peuvent désormais accroître leur arsenal d'accessoires de jeu et de produits lifestyle pour montrer leur affinité avec leurs marques préférées grâce à l'arrivée de nouvelles lignes de produits très demandées. Les premières catégories de produits comprennent des figurines, des répliques d'accessoires, des vêtements et même des accessoires de jeu tels que des cartes, des tapis de bataille, des sacs, des mallettes de transport, et bien d'autres encore !

« En tant que joueurs et fans de ces deux jeux populaires, nous sommes ravis de créer des produits dynamiques qui amélioreront l'expérience de jeu des amateurs de ces franchises admirées depuis longtemps », a déclaré Justin Ziran, président de WizKids.

WizKids proposera également des peintures et des fournitures de peinture de marque et de haute qualité en complément de sa ligne de figurines Nolzur's Marvelous Miniatures, qui connaît un grand succès et qui est conçue pour tous les niveaux d'expérience de la peinture. De plus, WizKids ajoute des figurines de haute qualité, non peintes, pour les peintres de figurines intermédiaires et vétérans.

« Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat stratégique avec WizKids pour englober à la fois D&D et Magic. En augmentant la variété des produits disponibles dans les catégories clés, nous allons encore améliorer l'expérience de nos fans autour de la table de jeu et proposer de nouveaux objets de collection et produits de style de vie qui leur permettront de montrer leur fandom à leurs amis et à leur famille, » a déclaré Ann Earp, directrice des licences chez Wizards of the Coast. « La qualité des produits WizKids et leur capacité à exploiter ce que les fans recherchent vraiment ont fait croître notre activité de manière exponentielle pour D&D, et nous espérons qu'ils connaîtront le même succès avec le produits et accessoires Magic : l'Assemblée. »

Les catégories élargies comprennent :

Figurines en pièces détachables D&D : figurines en polystyrène à haute résistance aux chocs (HIPS), non peintes, non assemblées, non préparées, pièces détachables

Gamme de peinture D&D

Artefacts et répliques d'accessoires D&D et Magic : l'Assemblée

et Accessoires D&D : tapis de combat, cartes, sacs et mallettes de transport

Ces nouvelles catégories de produits viendront s'ajouter aux gammes de papeterie et de figurines en 2D précédemment annoncées.

Visitez WizKids.com pour plus d'informations dans les semaines à venir.

Vous êtes intéressé par les produits WizKids ? Veuillez contacter l'un de nos nombreux distributeurs dès aujourd'hui !

