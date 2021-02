WizKids anuncia nuevas ofertas de productos para Dungeons & Dragons y Magic: The Gathering

Amplía su oferta de categoría de productos con el publicador de juegos Wizards of the Coast

HILLSIDE, N.J., 24 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- WizKids, destacado fabricante de miniaturas premium pre-pintadas y juegos de mesa, anunció hoy las expansiones a su amplia línea de productos para el popular juego de rol Dungeons & Dragons y el juego de cartas de estrategia Magic: The Gathering. Está previsto que los nuevos productos lleguen a las estanterías de todo el mundo a principios de 2021.

Los seguidores y jugadores de las franquicias populares ya pueden hacer crecer su arsenal de accesorios de juegos y productos de estilo de vida y demostrar así su seguimiento a sus marcas más queridas gracias a la llegada de líneas de productos nuevos y bajo demanda. Las categorías de productos que se presentan por vez primera incluyen figuras de acción, réplicas de utilería, prendas y también accesorios de juegos como mapas, tableros de batalla, bolsas, estuches de transporte y mucho más.

"Como jugadores y seguidores de estos dos juegos populares, estamos emocionados por el hecho de haber creado productos dinámicos que van a mejorar la experiencia de los jugadores para los seguidores de estas franquicias tan admiradas", afirmó Justin Ziran, director general de WizKids.

WizKids ofrecerá además pinturas de marca y de alta calidad y suministro de pintura como compañía para su línea de gran éxito Nolzur's Marvelous Miniatures, diseñada para todos los niveles de experiencia de pintura. Adicionalmente, WizKids añade su gama miniaturas en armazón sin pintar y de alta gama para pintores de miniaturas de nivel intermedio y veteranos.

"Nos emociona el hecho de expandir nuestra asociación estratégica con WizKids para integrar a D&D y a Magic. Al hacer crecer la variedad de productos disponibles dentro de las categorías clave, mejoraremos aún más la experiencia de nuestros seguidores en la mesa de juego, ofreciendo nuevos artículos de colección y de productos de estilo de vida para mostrar su fandom a sus amigos y familiares", explicó Ann Earp, directora de licencias de Wizards of the Coast. "La calidad del producto de WizKids y su capacidad para aprovechar todo aquello que buscan los aficionados ha hecho crecer nuestro negocio de forma exponencial para D&D, y esperamos que consigan el mismo éxito gracias a los productos y accesorios Magic: The Gathering".

Las categorías ampliadas incluyen:

Estas nuevas categorías de productos se unirán a las líneas anteriormente anunciadas de modelos de papel y miniaturas en 2D.

Visite WizKids.com si desea más información en las próximas semanas.

