WizKids annonce un kit de mise à jour pour Betrayal at House on the Hill

« Avec le kit de mise à jour, nous offrons une expérience exceptionnelle aux utilisateurs pour améliorer la qualité du jeu », déclare Zev Shlasinger, responsable des jeux de société chez WizKids. « Les cartes de personnages améliorées présentent un nouveau visuel et des disques intégrés pour faciliter le suivi des statistiques d'un joueur. Associé aux dés, ce kit trouvera un réel écho parmi les joueurs à tous les niveaux ! »

Les six cartes recto verso préassemblées présentent le tout nouveau visuel des personnages et une meilleure résistance ; les disques incorporés entre les deux faces facilitent le suivi exact de la vitesse, de la force, de la santé mentale et des connaissances de chaque personnage. Les lieux hantés de Betrayal vous feront craindre le moindre choc dans l'obscurité, mais les disques intégrés aux nouvelles cartes de personnages résisteront au moindre choc à votre table de jeu.

En outre, dans chaque kit de mise à jour, les nouvelles cartes de personnages sont accompagnées de huit dés de qualité, présentant des points personnalisés, ainsi que le vert nacré perçant et le jaune vif de la boîte bien connue du jeu de base Betrayal at House on the Hill.

Le kit de mise à jour sort en septembre 2018. Précommandez auprès de votre boutique de jeux ou en ligne!

Pour en savoir plus, veuillez visiter : https://wizkids.io/betrayal.

À propos de WizKids

WizKids/NECA, LLC, filiale à 100 % de NECA basée dans le New Jersey, est un développeur et éditeur de jeux portés par l'imagination. La société WizKids a lancé la première le système Combat Dial présent dans HeroClix, jeu de figurines à collectionner le plus vendu. Elle continue à produire des plateformes et accessoires de jeu propriétaires, notamment le jeu de société fantasy plébiscité Mage Knight, et beaucoup d'autres ! Pour en savoir plus, visitez le site www.wizkids.com.

À propos de Wizards of the Coast

Wizards of the Coast LLC, filiale de Hasbro, Inc. (NASDAQ: HAS), est le leader du divertissement pour joueurs passionnés. Les joueurs et fans de Wizards font partie d'une communauté mondiale soudée par son amour du jeu sur écran et en personne. La société a mis sur le marché différentes expériences sous des noms de marque reconnus comme MAGIC : L'ASSEMBLÉE, DONJONS et DRAGONS, et AVALON HILL. Pour en savoir plus sur nos marques de renommée mondiale, visitez le site de Wizards of the Coast à l'adresse www.wizards.com.

