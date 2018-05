WizKids anuncia el juego de actualización de Betrayal at House on the Hill

"Con el juego de actualización hemos creado una experiencia de lujo para los jugadores para mejorar la jugabilidad", comentó Zev Shlasinger, director de juegos de mesa de WizKids. "Las cartas actualizadas de personajes incluyen nuevos gráficos y marcadores integrados para que sea más fácil hacer seguimiento a las estadísticas del jugador. Junto con el dado, este juego tendrá repercusión en jugadores a todos los niveles".

Las seis cartas montadas a doble cara de personajes introducen nuevos gráficos del personaje y una construcción de alta calidad incorporando un marcador entre ambas caras para hacer un seguimiento preciso de la Speed (Velocidad), Might (Fuerza), Sanity (Cordura) y Knowledge (Conocimiento) con facilidad. La casa encantada de Betrayal te hará temer a los tropiezos por la noche, pero los marcadores integrados de las nuevas cartas de personajes resistirán los golpes a la mesa de juego.

Además, todos los juegos de actualización incluyen ocho dados superiores junto con las nuevas cartas de personajes, con puntos personalizados y la combinación de colores verde nacarado y amarillo fuerte de la conocida caja base de Betrayal at House on the Hill.

El juego de actualización se publicará en septiembre de 2018. Reserva el tuyo en FLGS o en línea.

Para más información, visita: https://wizkids.io/betrayal.

Acerca de WizKids

WizKids/NECA, LLC, una filial propiedad exclusiva de NECA, es un desarrollador y editor de juegos basado en Nueva Jersey dedicado a la creación de juegos imaginativos. WizKids fue el pionero del sistema de combate de diales que apareció en HeroClix, el juego líder de miniaturas coleccionables del mercado, y sigue produciendo nuevas plataformas propietarias de juego y accesorios incluyendo el juego de fantasía ganador de premios Mage Knight y más. Para más información, visita www.wizkids.com.

Acerca Wizards of the Coast

Wizards of the Coast LLC, una filial de Hasbro, Inc. (NASDAQ: HAS), es el líder entreteniendo al jugador habitual. Los jugadores y aficionados de Wizards son miembros de una comunidad global unida por su pasión por los juegos digitales y los juegos de rol presenciales. La compañía ofrece al mercado un amplio rango de experiencias de juego bajo marcas conocidas como MAGIC: THE GATHERING, DUNGEONS & DRAGONS y AVALON HILL. Para más información sobre nuestras marcas conocidas mundialmente, visita el sitio web de Wizards of the Coast en www.wizards.com .

