Wolters Kluwer annonce un partenariat stratégique mondial avec LTIMindtree

LTIMindtree tirera parti de la solution experte de gestion de la performance de l'entreprise (CPM) CCH® Tagetik de Wolters Kluwer pour permettre aux clients de rationaliser les processus de clôture et de consolidation financières, de conformité réglementaire et de planification

NEW YORK, 30 mai 2023 /PRNewswire/ -- Wolters Kluwer CCH Tagetik, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], une société mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques. Ce partenariat permet aux clients internationaux de LTIMindtree d'accéder à la solution de gestion de la performance de l'entreprise (CPM) CCH Tagetik qui soutient et accélère la transformation numérique des opérations financières à travers une plateforme unifiée.

La solution primée CCH Tagetik offre une interface intuitive, de l'intelligence financière intégrée et des flux de travail automatisés qui vont au-delà des solutions traditionnelles de CPM, permettant aux équipes financières de tous les secteurs de :

Accomplir rapidement les processus financiers quotidiens afin que les équipes puissent se concentrer sur leurs objectifs stratégiques

Respecter les principales réglementations financières et simplifier les processus de conformité

Améliorer la productivité et réduire la durée du cycle de clôture financière

Prendre des décisions financières plus rapides et mieux éclairées

Sudhir Chaturvedi, président et membre du conseil d'administration de LTIMindtree, a déclaré :

« Nous sommes ravis de nous associer à Wolters Kluwer et de combiner les caractéristiques principales de CCH Tagetik avec notre expertise sectorielle pour accélérer les initiatives de transformation financière de nos clients avec une rigueur, une agilité et une efficacité renouvelées. Nous sommes convaincus que l'intelligence prédictive intégrée et l'architecture de plateforme ouverte et unifiée de CCH Tagetik permettront aux DAF de tous les secteurs de relever des défis commerciaux complexes et de parvenir à une transformation à grande échelle en facilitant l'intégration des processus et objectifs financiers, stratégiques et opérationnels à l'échelle de l'entreprise. »

Dans le cadre de cet accord, LTIMindtree sera partenaire de mise en œuvre technologique et soutiendra le déploiement de la plateforme CCH® Tagetik dans les environnements clients.

Ralf Gärtner, vice-président principal et directeur général des solutions de performance d'entreprise chez Wolters Kluwer CCH Tagetik, a ajouté :

« Ce partenariat stratégique fournit à Wolters Kluwer un carburant supplémentaire pour accélérer l' expansion mondiale et rapide de notre plateforme complète CCH® Tagetik parmi les clients de LTIMindtree. Ensemble, nous apporterons une forte valeur aux projets de transformation financière. »

À propos de Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) est un leader mondial de l'information, des logiciels et des services destinés aux professionnels de la santé, de la fiscalité et de la comptabilité, de la conformité financière et d'entreprise, du droit et de la réglementation, ainsi que de la performance d'entreprise et de l'ESG. Nous aidons nos clients à prendre des décisions cruciales chaque jour en fournissant des solutions expertes qui combinent une connaissance approfondie du domaine avec une technologie et des services spécialisés.

Wolters Kluwer a déclaré des revenus annuels de 5,5 milliards d'euros en 2022. Le groupe sert des clients dans plus de 180 pays, maintient des opérations dans plus de 40 pays et emploie environ 20 000 personnes dans le monde. Le siège social de l'entreprise est situé à Alphen aan den Rijn, aux Pays-Bas.

Pour plus d'informations, consultez le site Web www.wolterskluwer.com , suivez-nous sur LinkedIn , Twitter , Facebook , et YouTube .

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une société mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui permet aux entreprises de tous les secteurs de réinventer leurs modèles commerciaux, d'accélérer l'innovation et de maximiser la croissance en exploitant les technologies numériques. En tant que partenaire de transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une vaste expertise technologique afin de stimuler une différence concurrentielle, une expérience client et des résultats commerciaux supérieurs dans un monde convergent. Avec plus de 84 000 professionnels talentueux et entrepreneurs dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une entreprise du groupe Larsen & Toubro, combine les forces saluées par les professionnels de l'ancien Larsen and Toubro Infotech et de Mindtree pour relever les défis commerciaux les plus complexes et réaliser des transformations à grande échelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.ltimindtree.com/ .

KELLY DE CASTRO, Wolters Kluwer, fiscalité et comptabilité, +1 614-288-5640, [email protected]

SOURCE Wolters Kluwer