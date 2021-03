Women of Worth de L'Oréal Paris lanza convocatoria para nominar heroínas cotidianas

Women of Worth de L'Oréal Paris presentó su nueva campaña el domingo 28 de febrero pasado en plena temporada de premios, invitando a los estadounidenses de todo el país a presentar sus nominaciones para las homenajeadas de este año. Con la voz de Viola Davis e imágenes de Noelle Lambert, la homenajeada nacional del año pasado, y de otras participantes de ediciones anteriores, la nueva campaña publicitaria destacó momentos extraordinarios de los últimos 16 años de Women of Worth.

En 2021, el programa filantrópico continúa dándole vida al famoso eslogan de la marca "Porque tú lo vales", apoyando a mujeres cuya resistencia, valentía y coraje inquebrantables demuestran el poder de reconocer el propio valor. Las homenajeadas de este año se unirán a la red multifacética de 150 becarias del programa, quienes apoyan una amplia gama de causas que ejemplifican la aceptación del valor propio y la transmisión de dicha valía a otras personas.

"Mientras en 2021 celebramos los 50 años de nuestro famoso eslogan 'Porque tú lo vales', damos la bienvenida a historias que no solo reflejan el poder de las Women of Worth precedentes, sino también a personas que demuestran el valor intrínseco y la importancia de las mujeres en todo el mundo", sostuvo Ali Goldstein, presidenta de L'Oréal Paris en los Estados Unidos. "En este año emblemático, estamos orgullosos de destacar a las próximas diez mujeres que encuentran belleza en la solidaridad, y no podemos esperar para conocerlas".

Para encontrar a sus diez homenajeadas, una vez más L'Oréal Paris unirá sus fuerzas con Points of Light, la mayor organización mundial dedicada al servicio voluntario. Además de recibir apoyo financiero para su organización, Women of Worth le dará a cada homenajeada una plataforma nacional para dar a conocer su historia y la oportunidad de desarrollar una red que amplifique su causa para que tenga un impacto aún mayor en las vidas de los demás.

"Es un privilegio colaborar con L'Oréal Paris para reconocer a las homenajeadas Women of Worth de este año y destacar a quienes buscan impulsar el cambio en sus comunidades y hacer del mundo un lugar mejor", manifestó Natalye Paquin, presidenta y directora ejecutiva de Points of Light. "En 2021, Women of Worth se involucró en innumerables vidas a través del importante trabajo filantrópico que desarrollan, y creemos que representan lo mejor de la humanidad".

El año pasado Women of Worth lanzó su primer especial de televisión a nivel nacional, donde reunió a una importante lista de embajadoras de L'Oréal Paris para destacar la misión especial de cada una de las homenajeadas.

En 2021, L'Oréal Paris duplicará sus subvenciones individuales a $20,000 para generar un impacto aún mayor. Una homenajeada nacional, elegida por el voto popular, recibirá $25,000 adicionales por su trabajo solidario. Cada una de las participantes del Women of Worth de 2021 será reconocida como un gran ejemplo de cómo la solidaridad realmente puede cambiar el mundo.

Para más información sobre Women of Worth, nominar a una mujer audaz que esté marcando la diferencia en el mundo o saber más sobre las anteriores homenajeadas, visite LOrealParis.com.

Para más información sobre los programas, campañas y eventos innovadores de Points of Light, visite www.pointsoflight.org.

Acerca de L'Oréal Paris

La división L'Oréal USA, Inc. de L'Oréal Paris es una marca de cuidados para la belleza integral, dedicada a empoderar a mujeres ofreciendo productos exclusivos e innovadores disponibles en el mercado masivo. El famoso eslogan de la marca, "Porque tú lo vales", nació en los Estados Unidos en 1973 para celebrar la belleza y la valía intrínseca de la mujer. L'Oréal Paris provee sus productos a mujeres de todo el mundo en cuatro categorías principales de belleza: coloración del cabello, cuidado del cabello, cuidado de la piel y cosméticos. Con la invención de la coloración para el cabello por parte de L'Oréal en 1909, la empresa continúa siendo líder de innovación en productos capilares de color, cuidado y estilismo con marcas como Superior Preference, Féria, Colorista, Elvive, Ever Collection y Elnett Satin Hairspray. L'Oréal Paris ofrece productos de cuidado para la piel desarrollados científicamente y probados para tratar los problemas particulares de cada piel a través de sus reconocidas marcas Revitalift, Pure-Sugar, Pure-Clay, Age Perfect y Sublime Bronze. Los famosos cosméticos de L'Oréal Paris incluyen el éxito de ventas Voluminous Lash Paradise y también las colecciones Infallible, True Match, Colour Riche, Voluminous y Visible Lift. Para más información sobre L'Oréal Paris y para recibir atención personalizada, consejos de expertos y contenido exclusivo, visite www.lorealparisusa.com o siga a la marca en Instagram (@LOrealParis), Twitter (@LOrealParisUSA), Facebook (@LOrealParisUSA) y Pinterest (@LOrealParisUSA).

Sobre Points of Light

Points of Light es una organización mundial sin fines de lucro que inspira, capacita y moviliza a millones de personas para que emprendan acciones que cambien el mundo. Imaginamos un mundo en el que cada persona descubra el poder que posee para marcar una diferencia, creando comunidades saludables en sociedades dinámicas y productivas. A través de afiliados en 200 ciudades de 37 países, y en asociación con miles de organizaciones sin fines de lucro y corporaciones, Points of Light involucra a cinco millones de voluntarios con 14 millones de horas de servicio cada año. Llevamos el poder de las personas a donde más se necesita. Para obtener más información, visite www.pointsoflight.org.

