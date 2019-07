Wonderful Pistachios No Shells lanza al mercado los nuevos Chili Roasted y Honey Roasted para darle sabor a las meriendas diarias

LOS ANGELES, 29 de julio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Wonderful® Pistachios presentó dos nuevos sabores a sus productos sin cáscara Wonderful Pistachios No Shells – Chili Roasted y Honey Roasted – dos sabores distintos que permiten a la marca llegar al paladar de dos tipos de aficionados de las meriendas; los que buscan un sabor picante, y los que disfrutan de toque dulce. Estos nuevos sabores de Wonderful Pistachios No Shells pueden ser disfrutados con la misma textura crujiente que la variedad Roasted & Salted No Shells.