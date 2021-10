Wondershare et le nouveau iOS 15 : Mieux ensemble

« Conformément à la sortie du nouveau système d'exploitation mobile iOS 15 d'Apple, Wondershare a mis à jour notre gamme de produits afin qu'ils soient compatibles avec le nouveau système d'exploitation. Avec ce lancement, Apple a permis aux utilisateurs de profiter de fonctionnalités qui non seulement nous propulsent plus loin dans l'avenir de la technologie, mais contribuent également à nous rendre la vie un peu plus facile », a déclaré Alex Lu, Directeur produit de Wondershare. « Nos produits mobiles, tels que car FilmoraGo et PDFelement vont de pair avec les nouvelles mises à jour trouvées dans iOS 15. Ces fonctionnalités étendent non seulement les capacités des téléphones mobiles des utilisateurs, elles ajoutent également de la valeur aux nôtres en leur offrant plus d'options d'utilisation », a-t-elle poursuivi.

L'IA dans « Live Text » aide les créateurs de vidéos sur FilmoraGo à traduire automatiquement le texte à la caméra

L'une des nouvelles fonctionnalités d'iOS 15, baptisée « Live Text » par Apple, transcrit le texte de l'appareil photo dans le monde réel. Il utilise la reconnaissance de texte par intelligence artificielle pour traduire les mots des images et des photos en texte. Cette fonctionnalité fonctionne de pair avec la populaire application de montage vidéo Wondershare, FilmoraGo , car les utilisateurs peuvent facilement utiliser Live Text tout en enregistrant avec leur iPhone pour rechercher des mots de manière transparente au lieu d'avoir à rechercher manuellement.

Par exemple, un créateur de vidéo spécialisé dans les vlogs de voyage pourra gagner du temps sur la recherche de lieux, la traduction de la signalisation et autres lors de l'édition de leurs vidéos. Au lieu de cela, ils peuvent facilement utiliser Live Text pour traduire rapidement les mots de l'appareil photo en texte tout en filmant les vidéos. En plus de Live Text, des améliorations logicielles ont été apportées à Photos et à l'appareil photo intégré, faisant un pas de plus dans l'ère de l'utilisation des téléphones portables pour créer des vidéos professionnelles.

Déplacez facilement des images et du texte entre des applications telles que Photos et EdrawMind avec « Drag and Drop Cross-App »

Avec chaque amélioration apportée à nos téléphones portables, il devient plus facile et plus efficace d'en faire plus sur ces petits appareils portables que nous emportons partout avec nous. La nouvelle fonctionnalité de glisser-déposer entre applications d'iOS 15 permet aux utilisateurs de faire glisser des images et du texte d'une application à une autre, ce qui fonctionnera de manière transparente avec Wondershare EdrawMind, un outil collaboratif complet de mappage mental et de brainstorming. EdrawMind aide les utilisateurs à créer des présentations détaillées et visuellement attrayantes en quelques minutes, leur permettant de dessiner des cartes mentales, d'ajouter des couleurs et des images et de les transformer en diaporamas dynamiques.

Une autre application Wondershare populaire, PDFelement va de pair avec EdrawMind pour maximiser l'efficacité - c'est le moyen le plus simple de gérer les PDF sur les ordinateurs de bureau, les mobiles et le Web. PDFelement est un éditeur PDF, un créateur de formulaire, un annotateur et un convertisseur, afin que les utilisateurs puissent créer de superbes documents, prendre des notes, numériser du texte, signer et remplir des formulaires, etc.

Les capacités de sauvegarde et de récupération de Dr.Fone rendent la mise à niveau sans souci

Une nouvelle mise à jour du système d'exploitation n'est pas complète sans Wondershare Dr.Fone , la solution complète pour appareils mobiles pour les appareils iOS et Android. En cas de problème de mise à jour, Dr.Fone peut facilement aider à récupérer des données en plus de diverses autres fonctionnalités telles que le transfert de téléphone, le transfert WhatsApp, la sauvegarde de téléphone, la réparation du système et la suppression de données. Il offre non seulement aux utilisateurs de téléphones mobiles une tranquillité d'esprit, mais offre également une variété de fonctionnalités utiles pour améliorer leur expérience mobile.

MobileTrans, qui aide les utilisateurs à transférer des données d'un téléphone à un autre (y compris entre des appareils iOS et Android), peut également aider à passer à un nouvel appareil sans souci et sans ennuis. Transférez des contacts, des photos, des applications, des chansons, des messages et plus encore en un seul clic.

Quels que soient vos besoins créatifs ou utilitaires, Wondershare a une application pour rendre votre tâche plus simple, plus facile et plus efficace. Pour en savoir plus sur la gamme de produits mobiles de Wondershare, visitez le site Web.

À propos de Wondershare

Fondée en 2003, Wondershare est un leader mondial du développement de logiciels et un pionnier dans le domaine de la créativité numérique. Notre technologie est puissante et les solutions que nous proposons sont simples et pratiques. C'est pourquoi des millions de personnes nous font confiance dans plus de 150 pays à travers le monde. Nous aidons nos utilisateurs à poursuivre leurs passions afin qu'ensemble, nous puissions construire un monde plus créatif.

www.wondershare.fr

Contact pour les médias

Ellen Cheng

Wondershare

[email protected] www.wondershare.fr

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1667521/Wondershare_iOS_15_Better_Together.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1623993/Logo.jpg

SOURCE Wondershare