Wondershare y el nuevo iOS 15: mejor juntos

"En línea con el lanzamiento del nuevo sistema operativo móvil iOS 15 de Apple, Wondershare ha actualizado nuestra línea de productos para que sean compatibles con el nuevo SO. Con este lanzamiento, Apple ha permitido a los usuarios disfrutar de funciones que no sólo nos impulsan hacia el futuro de la tecnología, sino que también nos ayudan a hacer nuestra vida un poco más fácil", dijo Alex Lu, Directora de Producto de Wondershare "Nuestros productos móviles, como FilmoraGo y PDFelement van de la mano con las nuevas actualizaciones que se encuentran en iOS 15. Estas funciones no solo amplían las capacidades de los teléfonos móviles de los usuarios, sino que también añaden valor a los nuestros al darles más opciones de uso", continuó.