Wondershare PDFelement 11 : des solutions PDF intelligentes à la pointe de l'innovation grâce à l'IA et à l'intégration dans le cloud

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 28 août 2024 /PRNewswire/ -- Wondershare est ravi de présenter PDFelement 11, la dernière version de son logiciel d'édition PDF. Cette version marque une avancée significative dans notre engagement à fournir des solutions PDF intelligentes, avec des avancées révolutionnaires dans les fonctionnalités d'IA et une collaboration transparente basée sur le cloud entre les différents appareils.

Avec PDFelement 11, Wondershare repousse les limites du possible en matière de gestion des PDF, en intégrant de puissantes fonctions d'IA et une synchronisation multi-appareils améliorée pour offrir aux utilisateurs une expérience inégalée. Cette version est conçue pour simplifier les flux de travail, améliorer l'efficacité et répondre aux exigences en constante évolution des environnements de travail numériques d'aujourd'hui.

Principales caractéristiques de PDFelement 11 :

Capacités de l'IA : Comparez, analysez et extrayez des informations sans effort en gérant plusieurs PDF simultanément. Des outils d'intelligence artificielle supplémentaires assurent la traduction, la vérification grammaticale et la mise en évidence des informations clés.

: Comparez, analysez et extrayez des informations sans effort en gérant plusieurs PDF simultanément. Des outils d'intelligence artificielle supplémentaires assurent la traduction, la vérification grammaticale et la mise en évidence des informations clés. Caractéristiques professionnelles : Améliorez votre productivité grâce aux plugins Microsoft Office, à la fonctionnalité de lecture à haute voix, à la qualité améliorée des documents numérisés et à la compression avancée qui réduit la taille des fichiers sans en compromettre l'intégrité.

: Améliorez votre productivité grâce aux plugins Microsoft Office, à la fonctionnalité de lecture à haute voix, à la qualité améliorée des documents numérisés et à la compression avancée qui réduit la taille des fichiers sans en compromettre l'intégrité. Intégration dans le nuage: Bénéficiez d'une gestion transparente des PDF entre appareils grâce à la synchronisation dans le nuage, au stockage automatique des fichiers traités par l'IA, aux signatures synchronisées et aux transferts de fichiers faciles via les codes QR qui conservent la progression de la lecture.

Sandra Huang, responsable des relations publiques chez Wondershare Technology, déclare : « PDFelement 11 représente une avancée majeure dans le domaine des solutions PDF intelligentes. Grâce à des capacités d'IA améliorées et à une intégration transparente dans le cloud, nous facilitons plus que jamais le travail efficace des utilisateurs sur tous les appareils. Notre objectif est de fournir un outil qui prenne pleinement en charge les flux de travail numériques dynamiques d'aujourd'hui ».

Compatibilité et prix

Wondershare PDFelement est disponible sur Windows, Mac, Android et iOS, à partir de 29,99 dollars par an. Pour découvrir les essais et les téléchargements gratuits, visitez le site https://pdf.wondershare.com/. Suivez-nous sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram pour en savoir plus sur PDFelement.

À propos de Wondershare

Wondershare est mondialement reconnu comme un éditeur de logiciels qui s'engage à fournir des solutions innovantes pour un usage personnel et professionnel. En tant que chef de file dans le domaine des produits de créativité et de productivité, Wondershare a reçu des récompenses prestigieuses de la part d'organisations telles que The Shorty Awards, G2 et GetApp. La mission de Wondershare est de permettre aux individus de poursuivre leurs passions et de construire un monde plus créatif. Avec plus de 100 millions d'utilisateurs dans 150 pays, les utilisateurs peuvent accéder à diverses solutions logicielles pour l'édition vidéo, l'édition PDF, la récupération de données, les diagrammes et les graphiques, et bien plus encore. Wondershare s'efforce de fournir des logiciels intuitifs et de haute qualité qui permettent aux particuliers et aux entreprises de donner vie à leurs idées créatives.

