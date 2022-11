WARSZAWA, Polska, 4 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- Dostrzegając rolę Polski w zakresie szerszego rozwoju i innowacji dotyczących zasobów cyfrowych w Unii Europejskiej, WOO Network dołącza do ekosystemu FinTech Poland, którego celem jest dzielenie się kluczową wiedzą na temat innowacyjnego, bezpiecznego i odpowiedzialnego rynku kryptoaktywów w kraju.

In the photo, Paweł Widawski, CEO of FinTech Poland at a recent meet-up in Poland. Separately, Jack Tan, Co-founder of WOO Network, said he likes to be part of these discussions, especially in pushing for responsible fintech.

W ostatnim czasie w Polsce doszło do wzrostu liczby osób posiadających portfele kryptowalutowe, a wiele przedsiębiorstw zaczyna honorować płatności kryptowalutami. W zakresie procentowego udziału populacji posiadającej portfele kryptowalutowe, Polska zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce w Europie. Korzysta z nich ponad milion Polaków (2,8%).

„Tutejsze środowisko bardzo aktywnie pomaga rozwijać ekosystem kryptowalut i ogólnie technologie web3. Chcemy brać udział w tych dyskusjach, szczególnie w zakresie dążenia do odpowiedzialnej działalności w branży fintech" – powiedział Jack Tan współzałożyciel WOO Network.

Ekosystem Fintech Poland dąży do poprawy konkurencyjności i umiędzynarodowienia polskiego rynku innowacji finansowych poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw, przygotowywanie standardów rynkowych, prowadzenie dialogu regulacyjnego i wspólne rozpoznawanie barier i szans rozwojowych. Inicjatywa ma na celu przyspieszenie kształtowania społeczności poprzez organizację spotkań, grup roboczych oraz wspólnych seminariów i konferencji.

„W ostatnim czasie rynek kryptoaktywów rozwija się niezwykle dynamicznie. Korporacje i instytucje finansowe z całego świata są coraz żywiej zainteresowane tą klasą aktywów i możliwościami biznesowymi oferowanymi przez technologię blockchain. Jednocześnie Unia Europejska postanowiła stać się globalnym pionierem w zakresie tworzenia ram prawnych dla kryptoaktywów, przygotowując rozporządzenie MiCA.

W efekcie kryptowaluty stają się częścią globalnego sektora finansowego. Z tego względu szczególnie ważne są deklaracje uczestnictwa w naszym ekosystemie ze strony podmiotów doświadczonych na rynku kryptoaktywów, takich jak WOO Network. To doświadczenie będzie bardzo cenne w tworzeniu konkurencyjnego i innowacyjnego, a przy tym bezpiecznego i odpowiedzialnego rynku kryptoaktywów w Polsce" – powiedział Paweł Widawski, dyrektor generalny FinTech Poland.

„Dołączenie firmy WOO Network bardzo nas cieszy, bo członkowie jej zespołu pochodzą z różnego otoczenia, a założyciele mają solidne doświadczenie w dziedzinie finansów. To bardzo cenne dla dzielenia się z innymi i omawiania wyzwań w naszej społeczności fintech" – zauważył Widawski.

FinTech Poland jest także członkiem założycielem European Digital Finance Association (EDFA), niezależnej branżowej organizacji non-profit zrzeszającej 15 unijnych ekosystemów o tysiącach członków, którzy współpracują z decydentami, aby zapewnić wspólny, prosperujący rynek i wysoką konkurencyjność firm z Unii Europejskiej.

WOO X to platforma transakcyjna dla profesjonalistów, wyposażona we w pełni modyfikowalne moduły i transakcje po niższych opłatach lub bez opłat w połączeniu z wysoką płynnością pochodzącą od WOO Network , która łączy podmioty handlujące, giełdy, instytucje i platformy DeFi (finanse zdecentralizowane). WOO Token stosowany jest w produktach CeFi (finanse scentralizowane) i DeFi sieci do celów stakingu i rabatów na opłatach. Inkubatorem WOO Network była Kronos Research, firma tradingowa realizująca wiele strategii specjalizująca się w tworzeniu rynków, arbitrażu, CTA i handlu wysokiej częstotliwości (HFT), która generuje około 5-10 mld USD dziennych transakcji na globalnych giełdach kryptowalut.

Powyższe treści nie stanowią rekomendacji dla inwestycji ani strategii handlowania. Nie stanowią też oferty, zachęty do zakupu ani rekomendacji żadnego produktu ani usługi. Przedstawione treści służą wyłącznie celom informacyjnym. Jeśli ktokolwiek podejmie lub zmieni decyzję inwestycyjną w oparciu o powyższe treści, sam poniesie odpowiedzialność za ewentualne straty.

Treść niniejszego dokumentu została przetłumaczona na różne języki i udostępniona na różnych platformach. W przypadku różnic lub niespójności pomiędzy różnymi wersjami spowodowanymi przez błędy w tłumaczeniu, obowiązującą wersją niniejszej informacji będzie wersja angielska opublikowana na naszej stronie internetowej.

