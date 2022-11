WOO Network rejoint l'écosystème FinTech Pologne

VARSOVIE, Pologne, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Reconnaissant le rôle de la Pologne dans l'avancement et l'innovation à plus grande échelle des actifs numériques dans l'Union européenne, WOO Network a rejoint l'écosystème FinTech Pologne visant à partager des informations clés sur le marché innovant, sécurisé et responsable des cryptoactifs dans le pays.

In the photo, Paweł Widawski, CEO of FinTech Poland at a recent meet-up in Poland. Separately, Jack Tan, Co-founder of WOO Network, said he likes to be part of these discussions, especially in pushing for responsible fintech.

La Pologne a récemment connu une augmentation du nombre de personnes possédant des portefeuilles de cryptomonnaies, car de nombreuses entreprises commencent à accepter les cryptomonnaies comme moyen de paiement. Le pays figure parmi les dix premiers pays d'Europe en termes de pourcentage de la population possédant des portefeuilles de cryptomonnaies. Plus d'un million de personnes, soit 2,8 % des Polonais, en possèdent.

« L'écosystème ici est très actif dans l'aide au développement de l'écosystème des cryptomonnaies et du web3 en général, et nous aimerions faire partie de ces discussions, notamment en encourageant une fintech responsable », a déclaré Jack Tan , cofondateur de WOO Network.

L'écosystème Fintech Pologne vise à accroître la compétitivité et la mondialisation du marché polonais de l'innovation financière en entreprenant des initiatives conjointes, en préparant des normes de marché, en menant un dialogue réglementaire et en identifiant conjointement les obstacles et les possibilités de développement. Cette initiative vise à accélérer la création d'une communauté en organisant des réunions, des groupes de travail, ainsi que des séminaires et des conférences organisés conjointement.

« Récemment, le marché des cryptoactifs a connu un développement très dynamique. Les entreprises et les institutions financières du monde entier s'intéressent de plus en plus à cette classe d'actifs et aux opportunités commerciales qu'offre la technologie blockchain. Parallèlement, l'Union européenne a décidé de devenir un pionnier mondial dans le cadre juridique des cryptoactifs en créant la réglementation MiCA.

Par conséquent, les cryptomonnaies deviennent partie intégrante du secteur financier mondial. Il est donc particulièrement important que des entités expérimentées sur le marché des cryptoactifs, telles que WOO Network, manifestent leur participation à notre écosystème. Leur expérience sera très précieuse pour la création d'un marché des cryptoactifs compétitif et innovant, mais également sécurisé et responsable en Pologne, a expliqué Paweł Widawski, PDG de FinTech Pologne.

Nous sommes très enthousiastes quant à la présence de WOO Network, car son équipe vient d'horizons divers et ses fondateurs ont une solide expérience en finance. Cela se révèle très précieux pour les échanges avec les autres et pour discuter des défis de notre communauté fintech. »

FinTech Pologne est également un membre fondateur de l'Association européenne de la finance numérique (EDFA), un organisme industriel indépendant à but non lucratif composé de 15 écosystèmes européens représentant des milliers de membres, qui collaborent tous avec les décideurs politiques pour garantir un marché unique prospère et la compétitivité des entreprises européennes.

WOO X est une plateforme de trading destinée aux traders professionnels, qui propose des modules entièrement personnalisables, et un trading à frais réduits ou nuls, complété par d'importantes liquidités provenant du réseau WOO , qui met en relation les traders, les bourses, les institutions et les plateformes DeFi. Le jeton WOO est utilisé dans les produits des plateformes CeFi et DeFi du réseau pour le jalonnement et les réductions de frais. WOO Network a été incubé par Kronos Research, une société de négociation multistratégique qui se spécialise dans la tenue de marché, l'arbitrage, le CTA et le trading à haute fréquence (HFT), avec un volume de transactions quotidien autour de 5 à 10 milliards de $ sur les échanges de cryptomonnaies au niveau mondial.

Le contenu du présent document ne constitue ni une recommandation de stratégies d'investissement ou de négociation, ni une offre, une sollicitation ou une recommandation d'un quelconque produit ou service. Ce contenu est uniquement destiné à être partagé à titre informatif. Toute personne qui prend ou modifie une décision d'investissement sur la base de ce contenu doit assumer elle-même son bénéfice ou sa perte.

Le contenu du présent document a été traduit en plusieurs langues et partagé sur différentes plateformes. En cas de divergence ou d'incohérence entre les différentes publications causée par des erreurs de traduction, la version anglaise sur notre site officiel prévaudra.

