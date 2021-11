WOO Network lève 30 milliards de $ de Série A auprès de Three Arrows Capital, PSP Soteria Ventures, Gate Ventures, QCP Capital ou encore Crypto.com Capital

GEORGE TOWN, Îles Caïman, 10 Nov. 2021 /PRNewswire/ -- WOO Network a annoncé aujourd'hui la fin de sa levée de fonds de 30 milliards de $ de Série A, auprès de Three Arrows Capital, PSP Soteria Ventures, Gate Ventures, QCP Capital et Crypto.com Capital. Cette levée de fonds a attiré des piliers du secteur : des institutions de trading, des bourses, des fonds de capital risque et des sociétés de recherche telles que AscendEX, AntAlpha, MEXC Global, LBank, Fenbushi Capital, BitMart, 3Commas Capital, TokenInsight Research, AVATAR (Avalanche Asia Star Fund) et ViaBTC Capital.

Le tour d'investissement stratégique, sursouscrit à 200 %, intervient après le lancement de WOO X, une plateforme d'investissement qui offre aux traders des liquidités de premier rang sans commissions de négociation, et le lancement alpha de WOOFi, une plateforme d'échange décentralisée offrant les meilleurs prix de l'échange et un glissement réduit à faibles coûts.

La levée de fonds est une preuve de la confiance institutionnelle croissante envers le réseau et l'immense valeur qu'il apporte au marché du trading cryptographique.

« À l'heure où le paysage des échanges devient de plus en plus compétitif, WOO X est en passe de s'imposer grâce à ses liquidités importables associées à l'absence de commissions de négociation. Ces deux offres sont extrêmement utiles pour les traders institutionnels et retail pour atteindre un niveau supérieur de trading. » – Su Zhu - Cofondateur de Three Arrows Capital.

« Ce que WOO X a accompli en peu de temps après son lancement est incroyable : une expérience de qualité en trading en associant les meilleures possibilités du marché, les marges sur les produits de négociation et les commissions de négociation concurrentielles. Nous attendons avec impatience leurs prochaines offres de trading, orientant le développement de leurs produits avec notre expertise en négoce au comptant, sur dérivés et sur options, et en les aidant à se développer dans leur objectif de plateforme de négociation qu'ils aspirent à devenir. » – Darius Sit - Fondateur et directeur des investissements de QCP Capital.

Une partie du nouveau capital sera utilisée pour accélérer l'expansion globale du marché par le biais d'acquisitions de talents et de l'ouverture d'un nouveau bureau régional de R&D à Varsovie, Pologne. Le capital sera également destiné au développement de nouvelles gammes de produits, telles que les contrats à terme, le trading social, et un ensemble de transactions financières décentralisées innovantes et de produits à rendement.

« Alors que WOO X reste le produit phare d'échanges financiers centralisés de WOO Network, la levée de fonds nous permet de voir plus loin et de nous aventurer dans l'espace de la finance décentralisée par le biais de notre suite de produits d'échange et à rendement, sous WOOFi. Ces efforts continueront d'étendre la vision du réseau à proposer les meilleures stratégies de liquidités, d'exécution de négoces et de génération de rendement, sans frais, au travers de la finance centralisée et décentralisée », a commenté Jack Tan, Cofondateur de WOO Network.

Depuis son tout premier financement en 2020, WOO Network a eu une croissance considérable. À tout moment, le réseau propose l'une des meilleures profondeurs de marché, entre 250-300 BTC et 2500-3000 ETH, sur une marge d'offre/demande de seulement +/- 2 %, avec des millions de dollars de liquidités Altcoin.

En accord avec les liquidités, la croissance du volume de transactions a considérablement augmenté, passant de 20 millions $ quotidiens début 2020 à une moyenne d'1 milliard de $ quotidiennement en octobre 2021, et a même grimpé à 2,6 milliards de $ constants à la mi-septembre.

« Les liquidités accumulées par WOO Network n'ont fait que s'amplifier, et son volume de transactions, qui se comptait en millions, se compte à présent en milliards. Ils ont créé quelque chose de réellement unique dans le secteur, et sont en passe de devenir un géant de la liquidité et une force sur laquelle compter dans la finance centralisée et décentralisée. » – Sherwin Lee - Partenaire générale chez PSP Soteria Ventures et Fondatrice de De-Fi Capital.

À propos de WOO Network

WOO Network est un réseau de liquidités important qui met en relation les traders, les bourses, les institutions et les plateformes de finance décentralisée, avec un accès démocratisé aux meilleures liquidités disponibles, à l'exécution du négoce et aux meilleures stratégies de rendement, le tout sans commission.. WOO Network a été incubé par Kronos Research , une société de négociation multistratégique qui se spécialise dans les transactions à haute fréquence (HFT), l'arbitrage et la CTA, avec un volume de transactions quotidien autour de 5 à 10 milliards de $ sur les échanges de cryptomonnaies au niveau mondial.

